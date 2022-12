Hoe het eerste koosjere eethuis in centrum van Amsterdam, het befaamde Rubinstein, ten onder ging

Oudejaarsdag 1933 opende op het Rokin het Amsterdamse filiaal van het befaamde Berlijnse Rubinstein. Het koosjere restaurant ging spectaculair van start, maar hield het slechts kort uit. Tijdens de crisistijd waren er niet genoeg betalende bezoekers.

Rubinstein was het eerste luxe koosjere restaurant op een prominente plaats in de Amsterdamse binnenstad. De naamgever en oprichter van het Duitse moederfiliaal kwam uit het Poolse stadje Biały Kamień. Rond 1910 verliet de daar in 1879 geboren Jacob-Israël Rubinstein de krimpende Joodse gemeenschap om zich als restaurateur te vestigen in het Berlijnse stadsdeel Friedrichstadt.

Daar begon de inmiddels tot Duitser genaturaliseerde Rubinstein een restaurant onder rabbinaal toezicht, waar de Berlijnse Joden konden genieten van zijn koosjere ‘Weense keuken’. Voor 1,50 Duitse mark aten zij er gebraad, groenten en allerhande gebak, bereid ‘mit Geflügelfett’ in overeenstemming met de spijswetten (kasjroet).

Het Rokin

Restaurant Rubinstein groeide uit tot ‘das beste Jüdische Restaurant Berlins’. In de jaren twintig opende de restaurateur zomerfilialen in de havenstad Swinemunde en aan het strand van Heringsdorf. De Berlijnse hoofdvestiging verhuisde begin jaren dertig naar de Joachimsthaler Straße, naast Bahnhof Zoo. In 1933 stuurde Rubinstein zijn zoon via Parijs naar Amsterdam. Waar de 27-jarige Oskar Rubinstein een filiaal van het Berlijnse restaurant opende aan het Rokin, dicht bij de Dam.

Koosjere eethuizen bestonden allang in de Jodenbuurt, maar niet in het stadshart. In het pand aan het Rokin zat eerder Restaurant Bavaria, dat zich onderscheidde met Duitse bieren en Thüringer Rostbratwürste. Rubinstein junior liet het ingrijpend verbouwen, waarvoor hij de architect Arend Jan Westerman inschakelde. Westerman stond bekend om zijn sobere bouwstijl, maar van binnen werd het gebouw van alle moderne gemakken voorzien, van een lift tot geluidswerende betonvloeren.

Reclamebord van Restaurant Rubinstein. Beeld Jüdisches Museum Berlin

Davidster

Op de begane grond en de eerste twee verdiepingen ontving Rubinstein de gasten in eetzalen, daarboven waren kantoren en provisiekamers en helemaal op de vijfde etage – hoogst uitzonderlijk – de keuken. De grondige verbouwing, inclusief het langwerpige neonreclamebord aan de gevel met de restaurantnaam en een davidster, kostte 54.000 gulden, omgerekend naar nu 500.000 euro.

Na het aantrekken van een keukenploeg van koosjer kokende koks en bedieningspersoneel, opende Restaurant Rubinstein op oudejaarsdag 1933 om 12 uur ’s middags voor publiek. De zaak bracht ‘een buitenlandsche sfeer in Amsterdam’, volgens de advertentietekst in het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland.

Dagelijks andere spijskaart

Een lovende recensie verscheen merkwaardigerwijs in De Standaard, het dagblad van de gereformeerde Anti-Revolutionaire Partij: ‘Hoog in de lucht regeeren de koks: een Hollandsche, een Weensche en een Tschechische! Meesters in hun vak’. Een speciale kapconstructie op hun zolderkeuken voorkwam dat het publiek beneden ‘ook maar een greintje bespeurt van de etenslucht!’. De verslaggever wist ook te vertellen dat bijna het gehele bedienend personeel bestond ‘uit Hollanders’ en dat er dagelijks een andere spijskaart was.

Het is de vraag hoeveel restaurantbezoek de publiciteit in de protestantse krant Rubinstein heeft opgeleverd. Ongetwijfeld meer effect sorteerde de korte bespreking in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 5 januari 1934, waarin echter uitsluitend het keurige en sobere interieur en niet de opgediende spijzen van Rubinstein voor het voetlicht kwamen: ‘Het kan niet anders zijn, of men zal zich in dit milieu thuis gevoelen’.

Gesloten

In februari volgde nog een wervende advertentie in het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland (‘Wie smakelijk en goed wil eten, moet de drie R’s niet vergeten: Restaurant Rubinstein Rokin 20’). Kort daarop was het restaurant enige tijd om onbekende redenen gesloten.

Vanaf september serveerde Rubinstein wederom diners en tijdens Chanoeka in december 1934 speciale maaltijden met gehakte eieren, toast, vermicellisoep, gevulde snoek, aardappelpuree, salade of gevulde kalkoen, gemengde compote, kastanjepuree en appelbanket. De keuken was niet langer uitsluitend Weens, maar ook ‘Hollands’ geworden.

Aanstootgevend

De met neon verlichte restaurantnaam Rubinstein aan de gevel stoorde intussen de NSB-krant Volk en vaderland, die andere ‘buitenlandse namen’ van aan het Rokin gevestigde firma’s overigens net zo aanstootgevend vond.

Toch kwam het einde van het Amsterdamse Rubinstein-filiaal niet van de middenstandsfascisten. Vanwege de economische crisis hadden Amsterdammers minder te besteden, met desastreuze gevolgen voor het restaurantwezen. Eethuizen kampten met een faillissementsgolf waarvan bijvoorbeeld Bagatelle, verderop aan Rokin 118, een slachtoffer was.

Doorstart

Ook Rubinstein kwam in financiële moeilijkheden, maar maakte in 1935 een doorstart onder een nieuwe directie. Zakelijk leider Louis Willem van Bijsterveld en de voormalige chef-kok van restaurant Astoria – beiden niet-Joods – adverteerden met ‘prima wijnen tegen lage prijzen’ en aparte zalen voor bridgen, partijen en toonkamers.

Het mocht niet baten: op 1 juli 1936 ging de inboedel in de executieverkoop, waaronder 140 stoelen en fauteuils van Thonet, een toonbank met bierpompinstallatie, bridgetafels, Perzische en andere tapijten, soepterrines, dienbladen en een aardige wijnvoorraad. De keukeninventaris bestond uit kapitale koelmachines, gasfornuizen, ijs- kluts- en vleesmachines, bordenwarmers, een vleessnijmachine en zware emaille pannen.

Na de afwikkeling van het faillissement vertrok Rubinstein junior in september 1936 naar Kaapstad. In Zuid-Afrika overleefde hij de Tweede Wereldoorlog, hij overleed in 1971 in Johannesburg; zijn nazaten emigreerden naar de Verenigde Staten.

Het Berlijnse moederfiliaal bleef in bedrijf tot de Kristallnacht, de gruwelijke pogrom van november 1938. Oprichter en naamgever Jacob-Israël Rubinstein en diens vrouw Sidonie Wertheim zochten een veilig heenkomen in Brussel, tot ook daar de nazi’s binnenvielen. Op 31 juli 1944 zijn zij in Mechelen op transport gezet naar Auschwitz en bij aankomst vermoord.

Dit is een ingekorte versie van een artikel uit het decembernummer van Ons Amsterdam, dat in het teken staat van de culinaire stad: onsamsterdam.nl.

Een koosjerloodje bewees dat de slacht van dieren volgens de Joodse spijswetten had plaatsgevonden. Beeld Gemeente Amsterdam