Hoe heilig is de sociale huur voor wethouder Van Dantzig?

Een crisis biedt mogelijkheden, ook in de Amsterdamse politiek. Deze week werd dat duidelijk rond een van de belangrijkste verkiezingsthema’s, de woningbouw.

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) benadrukt al weken dat moeilijke marktomstandigheden in de bouw keuzes afdwingen. Alles ligt op tafel: minder eisen aan woningen, meer verdichten, hoger bouwen of zelfs meer dure woningen om projecten rond te rekenen.

Rechtse partijen luisteren verlekkerd naar de woorden van Van Dantzig. Zij zien ruimte om hun wens om het percentage sociale huur te verminderen waar te maken. Als projecten heroverwogen worden, is een paar procent minder sociaal toch zeker ook een optie?

Van Dantzig probeert de kaarten tegen de borst te houden. Hij benadrukt steeds per project te willen kijken. Tegelijkertijd benadrukte hij vorige week het in de bestaande wooncrisis ‘primair prettig’ te vinden als bouwprojecten doorgaan.

Terwijl oppositiepartijen daarin de bevestiging vinden dat niets heilig is, zijn coalitiepartijen GroenLinks en PvdA minder blij. Intern klinken geluiden dat Van Dantzig zich aan de afspraken heeft te houden; niet verrassend begon Van Dantzig deze week vrijwel elke zin met te benadrukken dat de afgesproken percentages de basis zijn van elk bouwproject.

Het zal SP-fractievoorzitter Remine Alberts niet overtuigd hebben. Zij herinnert zich 2017 nog, toen Van Dantzig als D66-fractievoorzitter tegen de eigen coalitie met SP en VVD stemde rond de woonagenda van SP-wethouder Laurens Ivens. In die agenda werd de bouwambitie 40 procent sociale huur, 40 procent middensegment en 20 procent vrije sector vastgelegd.

Met hulp van GroenLinks en PvdA kwam de woonagenda er toen alsnog, maar de tegenstem liet zien dat Van Dantzig het hoog durft te laten oplopen. Het ging hem niet om de 40-40-20-verdeling, zei hij, maar de plannen waren niet toekomstbestendig en slecht voor de middenklasse.

In zijn verkiezingsprogramma vorig jaar liet hij daarnaast zien wat hij het liefst wil: het percentage sociale huur bij nieuwbouw verlagen naar 30 procent.

D66 won de verkiezingen niet. Van Dantzig werd wel zijn felbegeerde wethouderschap Woningbouw gegund door GroenLinks en PvdA, maar daarbij moest hij accepteren dat het percentage sociale huur in stand bleef.

Toch lijdt zijn humeur er niet onder, omdat zijn bewegingsruimte is gegroeid. Raadsbreed snapt men dat projecten opnieuw bekeken moeten worden en Van Dantzig is slim genoeg te zien dat kleine aanpassingen aan ieder project in de optelsom van alle projecten een ander stadsbeeld kunnen opleveren.

De rechtse partijen hebben met het uit de tent lokken van Van Dantzig ondertussen wel de coalitiepartijen wakkergeschud. Op termijn maakt dat, net als vijf jaar geleden, de woningbouw een potentiële splijtzwam in de coalitie.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? t.wagemakers@parool.nl



