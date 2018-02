Hoe haalt KLM een korte afstandsvliegtuig thuis?

Het merendeel van de 100 stoelen blijft de terugvlucht leeg om gewicht te besparen. De bemanning, het afhaalteam, versnaperingen voor onderweg en heel veel brandstof, meer reist niet mee.



Voltanken

En nog is dat niet genoeg om vanaf de Embraerfabrieken de oceaanreis in één keer aan te vangen. Na 2,5 uur strijkt de duovlucht al neer in het Braziliaanse Recife. Daar laat grondwerktuigkundige Andres de Vaan de Embraer opnieuw voltanken.



"We moeten voldoende brandstof meenemen om eventueel te kunnen uitwijken naar andere vliegvelden."



Daarom ook voert de oceaanvlucht lang de Braziliaanse kust om pas als het echt niet anders kan, met een schuin oog naar obscure Braziliaanse eilandjes, buitengaats te gaan.



Dan wordt ook het radarscherm in de cockpit blanco. De navigatie is in de handen van de vluchtcomputers die zijn gevoed met de gegevens die de piloten voor vertrek hebben verzameld.



Wind mee

Vier uur later duikt onder het wolkendek het barre Kaapverdië op. Het eerste deel van de overtocht is achter de rug. Het is niet alleen een tankstop, maar ook de plek waar de bemanning verplicht moet rusten.



Belangrijk, want op zaterdag vliegen ze het langste deel van de vlucht met een voor de Embraer onwaarschijnlijke vliegduur van bijna zes uur.