Hoe goed kent u de stad?

ZoekplaatjeAmsterdam zit vol verborgen schatten. We rijden of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed kennen we de stad? Vorige week stonden we voor de deur van de Church of England aan de Groenburgwal 42, sinds 1771 gevestigd in de voormalige lakenhal uit 1626. De huidige in 1862 aangebrachte gevel is een van de vroegste voorbeelden van de neogotiek. Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is Rebecca Moss uit Amstelveen.

Welke historische plek zoeken we deze week? Inzendingen voor maandag 12.00 uur naar: zoekplaatje@parool.nl.

Onder de goede inzendingen verloten we deze week weer een jaarabonnement op het maandblad Ons Amsterdam.