Hoe goed kent u de stad?

Beeld Koosje Koolbergen

Vorige week zochten we de in 1956 op de Groenburgwal gebouwde hypermoderne uitbreiding met volledig glazen gevel van jeugdherberg Stadsdoelen, die in een monumentaal grachtenpand op de Kloveniersburgwal gevestigd is. Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is Jan Fraijman.

Welke historische plek zoeken we deze week? Inzendingen voor maandag 12.00 uur naar: zoekplaatje@parool.nl. Onder de goede inzendingen verloten we deze week weer een jaarabonnement op het maandblad Ons Amsterdam.