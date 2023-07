Hoe goed kent u de stad?

Beeld Koosje Koolbergen

Amsterdam zit vol verborgen schatten. We rijden, fietsen of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed kennen we de stad? Vorige week vertoefden we in de tuin van het Rijksmuseum en stonden we bij het 18de-eeuwse tuinhuis in de stijl van Lodewijk XIV dat oorspronkelijk in de binnentuin van een pand aan de Keizersgracht stond. Bij de sloop van dat pand begin 20ste eeuw werd het tuinhuis overgebracht naar het museum.

Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is S. Sprangberg uit Zutphen. Welke historische plek zoeken we deze week? Inzendingen voor maandag 12:00 uur naar: zoekplaatje@parool.nl. Onder de goede inzendingen verloten we deze week weer een jaarabonnement op het maandblad Ons Amsterdam.