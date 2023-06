Hoe festival Solid Grooves uitliep op de dood van Jimmy Schepers (21)

Het festivalterrein van Solid Grooves aan de Donauweg verandert de dagen na het festival in een grote plaats delict. Beeld Jakob van Vliet

Housefestival Solid Grooves aan de Donauweg in het Westelijk Havengebied is op eerste pinksterdag enkele uren bezig als een jonge vrouw zich meldt bij de balie van het festival. Ze wil het zwarte polsbandje waarop met witte letters ‘crew’ staat, omruilen voor een backstagebandje. Crewbandjes zijn voor medewerkers van het festival; zij kunnen zich daarmee vrij over het terrein bewegen. Met het felbegeerde backstagebandje kunnen bezoekers in de vipgedeeltes op de podia achter de dj’s komen.

De medewerker ruikt onraad en de organisatie neemt het crewbandje in. Het bandje blijkt nep te zijn. Enkele details kloppen niet, maar verder is het zo goed nagemaakt dat er geen twijfel over bestaat dat het mensen is gelukt om met nagemaakte bandjes het festival binnen te komen. Het is een raadsel hoe de vrouw aan het valse bandje komt. De eerste bandjes zijn pas ’s ochtends uitgedeeld aan medewerkers van het festival.

Omstreeks vijf uur ’s middags nadert de bezoekersstroom richting het festivalterrein zijn hoogtepunt. Dat betekent topdrukte voor de beveiliging, die in korte tijd veel bezoekers te verwerken krijgt. Het festival voor 5000 mensen is al enkele dagen uitverkocht. Op kaartensite Ticketswap en sociale media worden de kaarten die oorspronkelijk rond de 60 euro kostten, voor soms wel meer dan 100 euro aangeboden. Duizenden mensen hebben op de site aangegeven op zoek te zijn naar een toegangsbewijs.

Ook de vriendengroep van Jimmy Schepers uit Diemen komt rond vijven aan bij het festivalterrein. De 21-jarige Jimmy is een telg uit een bekende Amsterdamse horecafamilie. Jimmy staat bekend als een goedzak. Geen vechtersbaas maar juist iemand die er tussen springt als er gevochten wordt en dan de boel probeert te sussen. Het groepje vrienden uit Amsterdam, Arnhem en Utrecht kent elkaar van werk in een hoofdstedelijke tapaszaak. Onder hen ook Jimmy’s oudere zus en haar vriend.

‘Aparte sfeer’ bij de ingang

Voor deze reconstructie sprak Het Parool met een twintigtal mensen die op verschillende manieren betrokken waren bij het festival en de nasleep ervan.

Enkele mensen uit de vriendengroep van Schepers valt het op dat er veel mensen buiten het festivalterrein rondhangen. Ook andere bezoekers valt op dat er een ‘aparte sfeer’ hangt bij de ingang. Er staan types die je normaal niet ziet bij house- en technofestivals. Bezoekers zullen later spreken over een groep ‘indringers’ die niet voor de muziek en het feestje kwamen, maar om rottigheid uit te halen.

Bloemenzee voor Jimmy Schepers bij Taparia, het restaurant van zijn ouders aan de Oostelijke Handelskade. Beeld Koosje Koolbergen

Meerdere mensen valt het daarnaast op dat er niet secuur lijkt te worden gefouilleerd. Niet alle tassen worden zorgvuldig bekeken. Het lijkt wel alsof er steekproefsgewijs wordt gewerkt. Volgens de organisatie werd er volgens protocol gefouilleerd.

De beveiliging heeft op dat moment de handen vol. Nogal wat mensen proberen met valse kaartjes binnen te komen. Verder proberen groepen mensen over de hekken te klimmen: er zijn zeker mensen op deze manier binnengekomen.

Bij een van de ingangen is een vrouwelijke beveiliger overlopen door een groepje mannen. Een poging om het groepje tegen te houden, mislukt. De situatie buiten baart zorgen. Festivalorganisator Apenkooi neemt contact op met de politie. Enkele eenheden die in de buurt zijn, nemen poolshoogte. Al snel worden de ‘hekklimmers’ in de kraag gevat, al is dat eigenlijk de verantwoordelijkheid van de organisatie.

De festivalorganisator verplaatst de entree daarna naar voren, zodat bezoekers eerder gecontroleerd kunnen worden op entreebewijzen.

In het gezicht gespuugd

Binnen is bij een barmedewerker dan al een kassa van de balie getrokken. De medewerker is daarbij in het gezicht gespuugd. Wat meerdere mensen op het festival opvalt, is dat er mensen aanwezig zijn die afwijken van het reguliere publiek.

De sfeer op het festivalterrein is zo nu en dan grimmig. Sommige vrouwen voelen zich niet veilig en durven niet zonder hun vriend van A naar B te gaan.

Omstreeks zes uur ’s avonds ziet een 19-jarige festivalbezoeker uit Amstelveen drie ‘donkere jongens in trainingspakken’ over het festivalterrein struinen. Een van hen draagt een zwart T-shirt van het Amsterdamse kledingmerk Four. Het lijkt wel ‘alsof ze aan het jagen zijn’, aldus de bezoeker. Een van de jongens gaat achter hem staan en de twee anderen pakken hem vast. De jongen voelt een mes in zijn lichaam prikken. “Als je wat doms doet, dan prikken we je lek,” krijgt hij te horen. De mannen gaan door zijn zakken, op zoek naar een ‘groentje’ (een briefje van honderd euro). Uiteindelijk bestelen ze hem van nog geen vijftig euro.

‘Wil je nog blijven leven?’

Het Solid Grooves-festival heeft twee podia. Een bevindt zich binnen in een magazijn. Daar is het rustig. Vanwege het mooie weer staan veel mensen voor de mainstage buiten. Omstreeks kwart over acht probeert het groepje waarin de vriend van de zus van Jimmy Schepers zich bevindt, zich door de meute bij het hoofdpodium te wurmen.

In het gedrang krijgt hij het ineens aan de stok met een gezette jongen in een gele fluorescerende jas. Er wordt wat geduwd en er worden opmerkingen gemaakt. Dan staat de jongen in de gele jas ineens met zijn hoofd tegen het hoofd van de vriend van Jimmy’s zus. Er ontstaat een woordenwisseling. “Weet je wel wie ik ben?” vraagt de man in de gele jas. En: “Wil je nog blijven leven? Ik ga je djoeken (steken, red).”

Het blijft op dat moment bij bekvechten; de situatie escaleert nog niet.

Ongeveer een half uur later slaat de jongen in een zwart T-shirt van het merk Four ineens zijn arm om een festivalbezoeker met een Cartier-zonnebril van bijna duizend euro op zijn hoofd. De bril wordt afgepakt. Op datzelfde moment krijgt hij een zwart mes van ongeveer 15 cm tegen zijn buik gedrukt. “Als je geen afstand doet, steek ik je dood,” zegt de man. Naast de man die hem bedreigt staat de gezette man in de gele jas. Om hen heen staan nog wat jongens.

Stanleymes

Iets na negen uur ’s avonds stuurt de zus van Jimmy Schepers een foto van het hoofdpodium met de vraag of de rest van de groep ook daar naartoe wil komen. Jimmy weet op dat moment niet van de aanvaring die de vriend van zijn zus een uur daarvoor heeft gehad met de jongen in de gele jas.

De jongen in de gele jas komt op dat moment de vriend van Jimmy’s zus weer tegen. Bij hem is ook de man in het Fourshirt. Direct vlamt de ruzie van daarvoor weer op. “Jij gaat pleite!” krijgt de vriend van de zus te horen. “Jij gaat slapen.” De jongen in de gele jas slaat de vriend van de zus op zijn gezicht. Direct escaleert de situatie: er wordt flink gevochten. De jongen in de gele jas trekt een stanleymes en steekt de vriend van de zus in zijn schouder. De jongen in het Fourshirt heeft een mes uit zijn broeksband getrokken en steekt daarmee een andere vriend in diens pols en borst.

Jimmy Schepers is op dat moment net ter plekke bij het hoofdpodium en springt ertussen. Hij wordt in zijn buik gestoken. Mensen zien hem wegrennen en zwaargewond bij een dranghek voor het hoofdpodium in elkaar zakken. Daar wordt hij gereanimeerd door festivalpersoneel.

Om even voor half tien krijgt de politie de melding dat er een steekpartij is geweest op het festival.

Angst voor nieuwe vechtpartijen

Na de steekpartij proberen de jongens die gestoken hebben via de hekken rondom het festivalterrein te ontsnappen. De jongen in de gele fluorescerende jas wordt door een beveiliger gepakt en overgedragen aan de politie. “Jullie komen nog wel aan de beurt, ik pak jullie wel,” roept de jongen in de gele jas terwijl hij in de boeien wordt geslagen naar de vriendengroep van Jimmy. Ook de jongen in het zwarte Fourshirt wordt op het festival opgepakt. Beiden zijn twintig jaar oud.

Maandagavond wordt een derde verdachte door een arrestatieteam in het centrum van Amsterdam aangehouden.

Jimmy wordt overgebracht naar het AMC. Daar vecht hij voor zijn leven. De vriend van zijn zus heeft een steekwond in zijn schouder en wordt ook naar het ziekenhuis gebracht. Ook de 22-jarige man die in zijn pols en borst is gestoken wordt in het ziekenhuis behandeld.

Na de geweldsexplosie heeft de organisatie wederom contact met de politie. Van Jimmy Schepers is dan alleen bekend dat hij zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Er wordt besloten het festival langzaam af te bouwen om de uitstroom van bezoekers geleidelijk te laten verlopen. Dat betekent dat het volume van de muziek omlaag gaat en de dj’s wordt gevraagd geen opzwepende muziek meer te draaien. Daarmee wil de organisatie voorkomen dat de situatie verder escaleert, en bevorderen dat bezoekers gestaag naar huis gaan. Volgens de politie staan bijvoorbeeld niet direct voldoende taxi’s klaar om bezoekers naar huis te brengen. De angst bestaat dat daar nieuwe vechtpartijen kunnen ontstaan.

Die avond overlijdt Jimmy Schepers uit Diemen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Terwijl zijn familie het onbevattelijke moet gaan bevatten, verandert het inmiddels lege festivalterrein in één grote plaats delict.

Filmpjes gedeeld

Intussen gaan filmpjes van de steekpartij van telefoon tot telefoon. Ook worden foto’s en namen van de mogelijke daders gedeeld. De politie roept, net als de familie van Jimmy Schepers, op om beelden van de steekpartij met de politie te delen.

Tot dinsdagmiddag doet de afdeling Forensische Opsporing samen met agenten onderzoek. In linie lopen zij over het terrein om eventueel bewijsmateriaal te vinden en veilig te stellen. Ook worden daken in de omgeving afgezocht met een hoogwerker en wordt er met magneten in putten gevist.

Bij een van de hekken vindt de politie een stanleymes. Bij een picknicktafel ergens anders op het festivalterrein wordt een zwart mes aangetroffen. Opmerkelijk detail: dit deel van het terrein was alleen toegankelijk voor mensen met een crewbandje van de organisatie. Hoe dat mes daar terecht is gekomen, is onderwerp van onderzoek.

De dood van Jimmy Schepers gaat als een schokgolf door de stad. Bij het restaurant van zijn familie in Oost is inmiddels een bloemenzee ontstaan. Vrienden en bekenden verzamelen zich bij de zaak om hun verdriet te delen.

De drie verdachten zitten nog vast. Allen worden verdacht van medeplegen doodslag, twee keer poging doodslag en openlijk geweld. De op het festival aangehouden verdachten worden ook verdacht van diefstal met geweld; de maandag aangehouden man ook van afpersing.

