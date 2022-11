Hoe een verkooptruc Amsterdam, Schiphol en NS de Noord/Zuidlijn opleverde

Plots was er deze week de benodigde miljardeninvestering voor belangrijke infrastructuur de Noord/Zuidlijn, Ringlijn en het Zuidasdok. Hoe wist de ‘bende van vijf’ van bedrijven en de gemeente Amsterdam dit succes in Den Haag af te dwingen?

In Nederland worden snelwegen, spoorlijnen en alle andere infrastructuur die van nationaal belang is, gepland, ontworpen en gefinancierd door het Rijk. Kort door de bocht kun je stellen dat gemeenten, provincies, regio’s en bedrijven hun wensen mogen indienen en eventueel mee mogen helpen, maar dat het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat samen met ‘dochter’ Rijkswaterstaat regisseert.

Maar de afgelopen jaren hebben Amsterdam, Schiphol, NS, KLM en Prorail die route haaks afgesneden. Met – uiteindelijk – succes. Deze week kwam de wens uit van ‘de bende van vijf’, zoals ze in Den Haag bekendstaan: de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp, de Ringlijn van de Amsterdamse metro wordt een stukje verlengd en de open wond van het Zuidasdok (waar snelweg A10 ondergronds moet zodat meer ruimte voor sporen en station Zuid ontstaat) wordt uiteindelijk alsnog gedicht. De bijbehorende rekening: bijna 5,5 miljard euro.

Station Schiphol

Vijf jaar terug. In de werkkamer van Schipholtopman Dick Benschop zitten NS-topman Roger van Boxtel, Pieter Elbers van KLM, Pier Eringa van spoorbeheerder ProRail en Sharon Dijksma, wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam.

Van Boxtel trekt de kar. Het spoorbedrijf, gesteund door Schiphol en ProRail, heeft de voorgaande jaren hard moeten knokken om in Den Haag de financiering voor een opknapbeurt van station Schiphol rond te krijgen. Dat daar iets aan moet gebeuren – daarover is iedereen het eens. Maar het ministerie van Infrastructuur houdt vanwege de hoge kosten lang vast aan een sobere oplossing, terwijl Schiphol – dat meebetaalt aan de nieuwbouw – NS en Prorail meer perrons en meer ruimte willen.

De oplossing komt na een Haagse balanceeract. De invoering van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS wordt opgerekt en het vrijgekomen geld wordt overgeheveld naar het nieuwe station. Was getekend: Sharon Dijksma, toen nog staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Daarmee is slechts één obstakel opgelost. De twee parallelle treintunnels onder de luchthaven zitten ook aan hun taks. Regelmatig valt het treinverkeer er stil door storingen. Een derde tunnel is uitgesloten doordat er heipalen in de grond zitten, sinds de uitbreiding van Schiphol met terminal West.

Lokale verbinding

De oplossing is in 2015 al aangedragen door toenmalig Schipholtopman Jos Nijhuis. “Trek de Noord/Zuidlijn door naar Schiphol en er ontstaat een eenduidige, directe verbinding,” zegt hij in Het Parool. Alleen zit Amsterdam, dat dan bij de metroaanleg worstelt met kostenoverschrijdingen en verzakkingen, even niet te wachten op nog meer metro. Dat is drie jaar later, als de metrolijn is geopend, heel anders. Alleen: in de Haagse visie is een metrolijn een lokale verbinding en daarvoor mag de gemeente opdraaien.

Daarvoor wordt een verkooptruc bedacht: als alleen al de 68.000 mensen die op Schiphol werken uit de stoptreinen kunnen worden gehaald, ontstaat op de treinsporen ruimte voor intercity’s en internationale treinen. Met die wisseltruc wordt de ‘Amsterdamse’ metrolijn een lijn van nationaal belang. Ruimte voor Thalys en Eurostar haakt ook aan bij de duurzaamheidsbelofte van Schiphol en KLM om een deel van de ‘vluchtjes’ van Amsterdam naar Brussel, Parijs, Londen en Duitsland te vervangen door treinritten.

Een langere metrolijn draagt bovendien bij aan het Amsterdamse streven om autoverkeer te ontmoedigen én brengt de plannen dichterbij voor de bouw van 11.000 woningen die bij Amsterdam Schinkel en Riekerpolder moeten komen en de 15.500 die Haarlemmermeer bij Hoofddorp wil bouwen.

Kapitale kunstgreep

Er wordt, in alle stilte, door de inmiddels doorgewinterde Amsterdamse Noord/Zuidlijnambtenaren een route uitgestippeld. Maar lijnen trekken is niet genoeg. De ‘bende’ beseft dat simpelweg het handje ophouden in Den Haag zinloos is. Er moet een financiële prikkel komen om kabinet, I&W en Rijkswaterstaat mee te krijgen en een regionale metrolijn van landelijke importantie te maken.

Met adviseur Boston Consulting Group (BCG) en voorman en oud-PvdA-minister Wouter Bos van duurzaamheidsfonds Invest-NL wordt een kapitale kunstgreep bekokstoofd: Wat als de lijn over nu nog braakliggende landbouwgrond loopt die eigendom is van gebiedsontwikkelaar SADC, waarin Schiphol, Amsterdam, Haarlemmermeer en Noord-Holland aandeelhouder zijn? Die landbouwgrond krijgt immers een enorme waardesprong als er kantoren op worden gebouwd. Die meerwaarde kan worden gebruikt als smeermiddel in de financiering van het doortrekken van de metrolijn.

De plannenmakers komen een heel eind, maar het is niet genoeg. Er wordt een tweede unicum bedacht: de lijn kan deels worden gefinancierd met een opslag van 2 euro op elk ov-kaartje en elke autorit van en naar Schiphol. Al heeft deze ‘Noord/Zuidheffing’ lang niet de voorkeur van alle ‘bendeleden’.

Als de bende van vijf het kant-en-klare bod bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neerlegt, is de ontvangst ijzig. Volgens betrokkenen is de ambtelijke top aanvankelijk ‘not amused’ over de ‘overval door de armada’ aan overheden en bedrijven. Maar het argument dat de metrolijn een oplossing vormt voor de opstopping op het landelijke Schipholspoor, stemt de ambtelijke top al snel milder.

Sprong vooruit

Het ministerie worstelt vooral met de vraag hoe de financiering van alle infrastructuurwensen in Nederland eerlijk over alle regio’s kan worden verdeeld. Van oudsher is er vooral in VVD-kringen weerstand tegen de eigengereide ‘republiek Amsterdam’ en haar ellenlange wensenlijstjes.

Ook is er Haagse wrijving over de rol van ‘overheidsbedrijven’ Schiphol (70 procent in handen van het rijk) en NS (100 procent) en ProRail (toen ook 100 procent, inmiddels weer genationaliseerd). De laatste twee worden immers gefinancierd door hetzelfde Rijk dat zich nu door hen onder druk gezet voelt.

Met het gevaar dat het quintet uiteen wordt gespeeld, maakt Schipholtopman Benschop een sprong vooruit. Hij openbaart de revolte begin 2019 in zijn nieuwjaarstoespraak. “We kijken met Amsterdam, KLM, NS en ProRail naar meer ruimte voor hogesnelheidstreinen en de mogelijkheden voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Daar is de afgelopen maanden onderling overeenstemming over gekomen. We willen niet alleen ons handje ophouden, maar ook iets meebrengen. De eerste voorstellen liggen nu in Den Haag.”

De revelatie wordt niet door iedereen op prijs gesteld. In Den Haag voelen betrokken ambtenaren zich opnieuw met de rug tegen de muur gezet. En in Amsterdam is de doortrekking zowel in de raad als in het college omstreden. Coalitiepartijen GroenLinks en SP zijn nog lang niet bekomen van de kostenexplosie en bouwchaos van het eerste stuk metrolijn. Ze vinden ‘bendelid’ Dijksma tegenover zich – die wel liever nog even in stilte meer politieke eenheid had willen smeden.

Biechtronde

Maar nu de aap uit de mouw is, is er voor de bende van inmiddels zeven (Haarlemmermeer en Vervoerregio Amsterdam zijn toegetreden) geen weg terug.

Na zijn vertrek als topman van NS in oktober 2020 gaat Van Boxtel op ‘biechtronde’ bij alle partijen, waaronder de gemeenten van de Vervoerregio, om de financiën rond te breien. Dat lukt. Het verbond plust iets meer dan een miljard euro bij elkaar. De Amsterdamse politiek gaat om dankzij de toezegging dat een doorgetrokken Noord/Zuidlijn onlosmakelijk wordt verbonden met het sluiten van de Ringlijn tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal, altijd een vurige wens van GroenLinks en SP.

Haast is geboden. De bende, die zich officieel omdoopt tot De Alliantie, heeft in Den Haag een financieel olifantenpaadje gevonden: het Nationaal Groeifonds dat het ministerie van Economische Zaken heeft ingesteld voor economisch relevante projecten. Met het kant-en-klare plan plus de financiële strik weet de bende het Groeifonds, dat dan wordt voorgezeten door PvdA’er Jeroen Dijsselbloem, te paaien en nog eens 1,5 miljard zeker te stellen.

Of ook het ministerie van Infrastructuur overstag gaat en de rest van het bedrag loskomt, blijft lang onzeker. Het ministerie is, ondanks vraagtekens van het CPB over het rendement, inmiddels enthousiast over de Noord/Zuidlijn, maar de ‘spijkerharde’ combinatie met de doortrekking van metrolijn 51 zorgt voor een crisis. Dat is immers een lokale aangelegenheid zonder landelijk belang, vindt een groot deel van bestuur en politiek Den Haag, en dus iets waar Amsterdam zelf maar voor moet opdraaien.

Zuidasproject

Bovendien heeft de cruciale aanleg van het Zuidasdok in Amsterdam, startplek van de metrolijn, zware averij opgelopen. De werkzaamheden blijken veel meer (uiteindelijk 1,2 miljard euro) te kosten dan tussen Amsterdam en Rijk is afgesproken en de aannemers zijn na een kostenruzie van de bouwwerf gestuurd. Amsterdam heeft van tevoren bedongen maximaal 231 miljoen te besteden aan het Zuidasproject. De stad verbindt het openbreken van die afspraak aan een akkoord over de verlenging van de Noord/Zuid- en Ringlijn.

Half april van dit jaar had er een akkoord moeten zijn, maar dat wordt telkens uitgesteld. Pas half oktober worden de finale onderhandelingen gevoerd, in de Stopera.

Het hoge spel dat is gespeeld met het indienen van een volbakken plan betaalt zich eindelijk uit. De ‘bende’ moet daarbij wel veren laten. Mede op voorspraak van ‘woonministerie’ Binnenlandse Zaken komt er een compromis over de Ringlijn: die wordt maar één halte doorgetrokken naar wat ooit megawoonwijk Haven/Stad moet worden. Een besluit of het daarna nog komt van het stuk naar het Centraal Station wordt opgeschort.

Ook de Noord/Zuidheffing van 2 euro moet van tafel: dat is bij het kabinet een brug te ver, na eerdere ophef over spitsheffingen. En omdat het kabinet weigert dat gat te dichten, moet het extra geld voor de lijn uit de regio te komen.

Een nieuwe ‘biechtronde’ voor het benodigde geld volgt, weer met succes. De regio weet bijna 1,4 miljard bij te dragen in plaats van het eerder toegezegde miljard, waaronder 101 miljoen van Schiphol, 150 miljoen uit de toekomstige grondpot van SADC en 77 miljoen van NS. Het kabinet tekent in de Stopera voor de andere 75 procent dat nodig is voor de metrolijn, de Ringlijn en de extra kostenpost Zuidasdok: bijna 4,1 miljard.

Deze reconstructie is tot stand gekomen na gesprekken met een aantal direct betrokkenen van alle partijen, op basis van anonimiteit.