Hoe een topbestuurder mislukt als wethouder: Rijxmans grote plannen bleven bij holle leuzen

Shula Rijxman, de oud-NPO-topbestuurder die vorig jaar door D66 als een hoofdprijs in Amsterdam werd gepresenteerd, heeft in haar wethouderschap nooit het college en de raad weten te overtuigen. Haar vertrek dinsdag is daar een logisch gevolg van.

Lang heeft Shula Rijxman (Zorg, Deelnemingen, ICT) zich strijdbaar getoond na de valse start van haar wethouderschap in juni 2022. In die periode verschenen er kritische berichten over haar verleden als NPO-bestuurder en in de gemeenteraad maakte ze bij optredens een zwakke indruk.

Rijxman (63) zei daar in december in een interview met Het Parool nog over: “Als je begint met achterstand en je wordt voortdurend weggehaald van de feiten, dan vind ik het nog knap wat ik in die maanden heb gedaan. Vind ik het genoeg? Nee. Moet ik nog leren? Natuurlijk.” Haar conclusie: ze verdiende een zesje en wilde deze zomer een ruime negen halen.

Amper twee maanden later stapt Rijxman alsnog op. In haar afscheidsbrief aan de raad schrijft ze dat de rol van wethouder haar minder goed past dan ze van tevoren had gedacht. Ze kon dingen binnen de ambtelijke organisatie ‘niet effectief’ doen en ze concludeert dat haar eerdere ervaringen als NPO-bestuurder geen meerwaarde hebben.

D66 noemt haar een ‘geweldige netwerker’

Hoe anders is de stemming bij haar presentatie in juni, waar ze door D66-leider Reinier van Dantzig als hoofdprijs wordt gepresenteerd. In de vorige collegeperiode had de PvdA de show gestolen met de presentatie van ex-staatssecretaris Sharon Dijksma als wethouder, ditmaal geeft D66 met Rijxman het college meteen smoel: een topbestuurder van de NPO en ook nog eens een landelijk bekend gezicht.

Rijxman krijgt zonder aantoonbare ervaring de zorgportefeuille toebeeld, maar D66 verwacht dat ze snel het complexe dossier onder de knie krijgt. Wat de partij dan nog niet goed inschat, is dat Rijxman al snel een strijd op twee fronten voert. Aan inwerken als wethouder van de belangrijke zorgportefeuille komt ze amper toe, omdat ze zich de eerste maanden vooral in de verdediging moet over haar NPO-verleden.

Rijxman wordt belangenverstrengeling verweten, doordat ze een goede privérelatie had met de hoogste ambtenaar van het ministerie, die juist een melding van een klokkenluider moest afhandelen tégen de NPO. Het leidt tot onderzoeken in de Tweede Kamer en bij het Commissariaat voor de Media, waarvan de conclusies dit voorjaar verwacht worden.

D66 blijft in die periode wijzen op de goede dingen die Rijxman heeft gedaan bij NPO: ze voerde een salarisplafond in en wist geld los te peuteren in Den Haag. Rijxman noemen ze intern een geweldige netwerker. De negatieve verhalen die na haar aanstelling naar buiten komen, vinden ze niet terecht en komen als een verrassing.

Genadeloos door het ijs gezakt

De beste manier om kritiek de kop in te drukken over het NPO-verleden is snel presteren als wethouder. Wethouder zijn in Amsterdam kent globaal drie eisen waar iemand aan moet voldoen: inhoudelijke kennis hebben over de portefeuilles, het ambtelijk apparaat goed kennen om beleid door te kunnen voeren en de gemeenteraad voor je weten te winnen.

Bij de eerste raadsvergaderingen in juni en juli gaat het stroef bij Rijxman, maar tot het zomerreces is de verwachting dat het om ‘opstartproblemen’ gaat. Inhoudelijk kan ze de vakantiemaanden gebruiken om zich in te lezen op dossiers. Daarna zal het snel beter gaan, denkt de partij.

Rijxman zakt echter genadeloos door het ijs tijdens de eerstvolgende commissievergadering op 7 september. Ze leest antwoorden op van haar iPad die ambtenaren haar souffleren, de vergadertechnieken laten te wensen over en de raad is zichtbaar geïrriteerd over een wethouder die amper parate kennis heeft.

Bij D66 Amsterdam zijn ze dan ook geschrokken. Oud-raadslid en stadsdeelbestuur Jan-Bert Vroege biedt Rijxman na het beschamende optreden hulp aan. Hij speelt voorzitter; Rijxman moet met ‘hart voor de zaak’ en ‘begrip’ antwoorden geven, onthouden dat ze via de voorzitter spreekt en niet vergeten de microfoon uit te zetten.

‘Daar komt een brief over’

Haar raadsoptredens worden iets beter en Rijxman probeert in het najaar de ruis over haar verleden en eerste commissieoptredens weg te nemen. Ze wil de beginmaanden achter zich laten en stelt ‘ingewerkt’ te zijn. Meerdere malen geeft ze aan met grote plannen te komen voor de zorg, al kan ze in een interview in december met Het Parool niet aangeven wanneer die plannen precies komen. Het blijft bij veel holle leuzen.

Het lukt Rijxman aan het eind van het jaar ook niet om dagbesteding Kwekerij Osdorp overeind te houden, ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit de raad. Ook vanuit het college is op de achtergrond kritiek te horen, daar wordt gezegd dat de kans dat een andere wethouder het wél gelukt was levensgroot is.

Naast raadspartijen kijken dan ook directe collega’s steeds meer met gefronste wenkbrauwen naar het optreden van de wethouder. Het leidt nog niet tot publiekelijke aanvaringen, maar de zorgwethouder voelt ook dat de steun langzaam verbrokkelt. Binnen de ambtelijke situatie is er ook frustratie dat Rijxman vrijwel elk debat afdoet met de opmerking dat ‘er een brief over gestuurd’ wordt.

Hulp van oud-minister Van Engelshoven

Rijxman heeft dan al even de hulp van voormalig D66-minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven ingeschakeld om haar voor te bereiden op raadsvergaderingen. Maar ook dat levert niet het gewenste resultaat op. In de acht maanden wil ook Rijxmans tweede persoonlijk assistent in korte tijd vertrekken. De zoektocht naar een opvolger verloopt moeizaam, zeggen betrokkenen.

Op 21 februari schrijft Rijxman een brief aan de raad en het college, tot verrassing van de directe collega’s die dagelijks met haar werkten. Haar vertrek is uitzonderlijk, aangezien weinig wethouders vertrekken zonder een directe aanleiding. ‘Het wethouderschap in Amsterdam past minder goed bij me dan ik van tevoren heb gedacht. Ik voel mij niet meer lekker in de rol en daar heb ik vandaag mijn conclusie uit getrokken.’