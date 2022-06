Hoe één telefoontje over wethouder Shula Rijxman de gemoederen bezighield

Het was een smakelijke aflevering van de BNR-podcast Koster en Van Dijk. Een klokkenluider had een melding gedaan van vermeende misstanden rond topsalarissen bij de NPO bij Marjan Hammersma, de hoogste ambtenaar van het ministerie van OCW. Zij is bevriend met toenmalig NPO-bestuurder Shula Rijxman, nu wethouder in Amsterdam namens D66. De journalisten gingen op pad met de vraag of hier sprake was van belangenverstrengeling.

In de zoektocht naar antwoorden volgde een tamelijk gênant kastje-naar-de-muurverhaal. Ton F. van Dijk werd continu doorverwezen, dan weer naar D66, dan weer naar de NPO en vervolgens terug naar D66. En om het allemaal af te maken was hij ook nog gebeld door D66-raadslid Rob Hofland.

Journalisten die vragen hebben over een wethouder en vervolgens gebeld worden door een raadslid. Hofland had beter moeten weten, zeker als redelijk ervaren politicus. Zijn taak is de macht te controleren, niet het woord te doen namens die macht. Nu was Hofland eerder campagneleider en kon hij inderdaad vanuit die rol een en ander toelichten, maar dat had niet zo gemoeten. Onhandig, gebeurt niet meer, aldus D66.

JA21-raadslid Annabel Nanninga vroeg vervolgens een spoeddebat aan met vragen over ‘integriteit en dubieuze taakopvattingen’. Ze zal er plezier in gehad hebben, ook omdat JA21 nooit zal laten D66 een tik te geven wanneer het kan. Het debat ging niet door, niet spoedeisend genoeg, en is doorgeschoven naar de raadscommissie volgende week. Daar komt dan vanuit Rijxman en D66 ongetwijfeld nog één keer een mea culpa.

Het belletje van Hofland betekende wel de eerste keer dat ‘de zaak-Rijxman’ de gemeenteraad bereikt. Tot nu toe is er immers niets aan de hand dat direct het wethouderschap van Rijxman raakt. D66 creëerde met één telefoontje onnodig een kans voor Nanninga om vrij te schieten.

Tegelijkertijd is het altijd oppassen bij vragen over integriteit. Het werkt als een sticker, je plakt het op iemand en kijkt of het blijft plakken. Op een stuk kleinere schaal speelt dit ook bij D66-wethouder Reinier van Dantzig, die drie horecaondernemingen bezit en een gedeelte van zijn woning verhuurt aan familie en vrienden. Het is voer voor sommigen, vooral op sociale media, om hem belangenverstrengeling aan te wrijven.

Deze week stuurde burgemeester Halsema de resultaten rond van de standaard integriteitsonderzoeken die gedaan worden naar wethouders. Ze schonk daarbij extra aandacht aan Van Dantzig. Hij is niet actief meer in de ondernemingen en heeft de afgelopen tijd samen met het Bureau Integriteit extra maatregelen genomen. Bijvoorbeeld niet aanschuiven bij vergaderingen die potentieel over zijn privébelangen kunnen gaan. Voor de zekerheid zal een onafhankelijke deskundige dit nog eens onderzoeken.

Die extra toets is veel meer dan strikt noodzakelijk. Maar zou een positief oordeel de kritiek doen verstommen bij de mensen die aan zijn integriteit twijfelen? De vraag stellen is hem, denk ik, beantwoorden.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

