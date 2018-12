Hoe één 'sympathieke' makelaar vele expats oplichtte

De hoogzwangere Rebecca Ayling (24) baalde enorm toen ze van makelaar Mohammed Farhan M. een spraakbericht kreeg met de boodschap dat er een andere huurder was gevonden voor het appartement in het centrum van Haarlem dat ze had bezichtigd.



De Britse expat, in dienst bij Booking.com, was al halverwege haar zwangerschap. Haar eigen huis moest ze uit, dus ze was wanhopig op zoek.



Een paar dagen later belde M. met goed nieuws.