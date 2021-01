Hoe een rippartij van 300 gram hasj uitmondde in een dodelijke schietpartij

Beeld Michel van Bergen

Vier jongens uit Amsterdam-Zuidoost hadden 13 juli afgesproken bij de Mazda-dealer in Hoofddorp. Daar zou 300 gram hasj van eigenaar wisselen. De 19-jarige Lars V. had hen eerder een gram verkocht, maar nu hadden de jongens uit Zuidoost gevraagd om een grotere hoeveelheid.

‘Ik heb eigenlijk iemand nodig om iemand te kannen,’ had Leroy P. , een van de jongens uit Zuidoost, die ochtend gestuurd. Kannen is straattaal voor rippen, zo zou de recherche naderhand vaststellen.

Toen de mannen eenmaal op de afspraak met Lars V. waren, bleek dat ze te weinig geld bij zich hadden. Toen die de hasj daarop niet mee wilde geven was Miriondy ‘Miry’ Leuteria de hoek om komen lopen. “Fakka met die assi?” zou hij volgens Lars V. gezegd hebben, wat in straattaal “Alles goed met die hasj?” betekent. Daarna zou hij geprobeerd hebben de hasj af te pakken. In de worsteling die daarop ontstond werd Lars V. een gebroken tand geslagen. Daarop pakte Lars V. een omgebouwd alarmpistool en schoot Miriondy Leuteria dood.

‘Bevreesd’

Bij de politie verklaarde hij later dat hij bevreesd was voor de groep uit Zuidoost. Ze vormden volgens Lars V. een rapgroep en op hun sociale media had hij hen gezien met vuurwapens. Ook heeft hij gezegd dat een van de mannen op de fatale dag een vuurwapen bij zich had. Dat is niet teruggevonden door de politie.

Tijdens een pro-formazitting maandag betoogde Yassine Bouchikhi, de advocaat van V., dat er sprake was van noodweer. Het idee om Lars V. te rippen, speelde volgens hem al een week voor de fatale schietpartij.

Lars V. verblijft in een jeugdinrichting. Zijn advocaat verzocht de rechtbank om de voorlopige hechtenis van V. op te heffen en hem volgens het adolescentenstrafrecht te berechten. Een psycholoog, een psychiater en de reclassering hebben dat volgens Bouchikhi geadviseerd. Het Openbaar Ministerie verzet zich hiertegen. “Daarmee keldert de straf van V. naar maximaal twee jaar,” zo lichtte de officier van justitie haar bezwaar toe. De rechtbank doet dinsdag uitspraak over de verzoeken van Bouchikhi.

Nabestaanden van Leuteria waren naar de rechtbank gekomen. Omdat zij het niet aankonden om Lars V. te zien, zaten zij niet in de zittingszaal.