Hoe een politieactie in een jongerencentrum in Nieuw-West definitief een einde maakte aan preventief fouilleren

De Amsterdamse politie stopt definitief met preventief fouilleren. Naar aanleiding van de grove fouten die de politie vorige week maakte in een jongerencentrum in Nieuw-West heeft burgemeester Femke Halsema besloten de toch al zeer omstreden proef stop te zetten. Hoe kon het zo ver komen?

Twee politiebusjes stoppen op donderdag 10 november onaangekondigd voor de deur van een jongerencentrum in de buurt van het Piet Mondriaanplein in Nieuw-West. Agenten stappen uit en lopen naar het centrum met een mededeling: ze komen om te fouilleren. Ongeveer twintig jongeren én begeleiders worden er nogal door overvallen en ondergaan de exercitie met verbazing.

De agenten worden eigenlijk geacht in de omgeving van Osdorperban of Slotervaart op straat te staan om deel te nemen aan de proef met preventief fouilleren. Minimaal acht agenten kiezen er in plaats daarvan voor in busjes te stappen en kilometers verder te rijden, naar een centrum met jongeren in een kwetsbare wijk, om daar naar binnen te gaan.

De agenten schenden daarmee harde afspraken die met de politiek zijn gemaakt. Burgemeester Femke Halsema heeft de gemeenteraad beloofd dat alleen voorbijgangers worden gecontroleerd als dat noodzakelijk is en dat dat moet gebeuren met technische hulpmiddelen, zoals detectiepoortjes en handscanners. Bovenal moet worden voorkomen dat er etnisch wordt geprofileerd: het onevenredig vaak staande houden van mensen met een migratieachtergrond.

Die regels worden bij de actie in Nieuw-West duidelijk geschonden. De politie kiest ervoor de aanwezigen in het centrum, die overwegend een Marokkaanse achtergrond hebben, te onderzoeken op wapenbezit. De agenten gaan het gebouw binnen waar jongeren terechtkunnen met hulpvragen en dat voor hen als toevluchtsoord dient. Het centrum spant zich ervoor in jongeren tijdens rellen van de straat te houden, iets wat ook bij de politie bekend is.

Vooruitkijken

Emre Ünver, stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, hoort nog die avond van iemand uit zijn veiligheidsteam over de actie en neemt direct contact op met burgemeester Halsema. De bestuurders zijn stomverbaasd dat de politie zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Ze weten dat zulke acties slecht vallen in Nieuw-West. De vertrouwensband met de organisatie en de jongeren komt ermee onder druk te staan.

Halsema organiseert de volgende dag een spoedoverleg met politiechef Frank Paauw en hoofdofficier van justitie, René de Beukelaer. Samen besluiten ze de proef die tot januari 2023 zou duren, te stoppen. Tijdens de proef had op basis van 25 controles duidelijk moeten worden hoe preventief fouilleren de stad kan helpen. De tiende wapencontrole die die vrijdag zou worden gehouden wordt afgeblazen.

De politie biedt de mensen van het jongerencentrum de volgende dag excuses aan. Halsema gaat er zes dagen later ook langs. Ze heeft hier een goed gesprek, schrijft ze naderhand. ‘De jongeren zijn geschrokken van de wapencontrole, maar willen ook samen met de organisatie en de partners in de buurt vooruitkijken. De gemeente en politie blijven met de organisatie in contact om te kijken wat er verder nodig is.’

Het bezoek wordt vanuit het centrum gewaardeerd, net als een belletje van stadsdeelvoorzitter Ünver. De organisatie is wel duidelijk: ze willen niet in de publiciteit komen – om die reden noemt ook Het Parool de naam niet – uit vrees dat het jongeren afschrikt om nog langs te komen. Deze jongeren hebben al weinig vertrouwen in overheidsinstanties en voor velen is het vanwege de straatcultuur ongewenst dat bekend wordt dat dit hun veilige haven is.

Einde van preventief fouilleren

Vorige week vrijdag besloot Halsema de gemeenteraad in te lichten. In een brief noemt ze de onbevoegde wapencontroles zeer ernstig. Ze schrijft daarnaast dat het niet bijdraagt aan het vertrouwen in de overheid en de veiligheid van de buurt. ‘Wij betreuren zeer dat enkele onbevoegde controles juist een averechts effect kunnen hebben.’

Halsema beseft dat preventief fouilleren hiermee nog verder onder druk komt te staan. De gemeenteraad was er in meerderheid al faliekant tegen omdat uit onderzoeken blijkt dat preventief fouilleren negatieve bijeffecten heeft, zoals etnisch profileren, waardoor het wantrouwen in de politie groeit. De actie van de politie bevestigt die vermoedens.

Van coalitiepartijen GroenLinks en D66 is bekend dat zij geen voorstander zijn van de proef, en dat geldt ook voor onder meer Bij1 en Denk. De fouten sterken hen daarin. Ze wijzen erop dat die de vrees voor etnisch profileren lijken te bevestigen, al willen ze het feitenrelaas nog afwachten. Allemaal zeggen ze wel: “Preventief fouilleren waren we tegen en blijven we tegen.”

Geschonden waarborgen

Voorstanders van de proef, waaronder VVD en JA21, willen uitleg van de politie welke afwegingen er gemaakt zijn. “Dat bepaalt wat mij betreft of we de proef kunnen doorzetten,” zegt VVD-fractievoorzitter Claire Martens. De PvdA was voor de proef, mits er onder meer waarborgen kwamen om etnisch profileren te voorkomen. Fatihya Abdi: “We moeten eerst het feitenrelaas afwachten. Maar als de proef nu wordt stopgezet omdat volgens de driehoek de waarborgen ernstig zijn geschonden, is dat veelzeggend.”

Nadat uit de brief al bleek dat Halsema de proef definitief stopzet, bevestigt Halsema dinsdagochtend desgevraagd dat wat haar betreft er ook geen nieuwe proef meer komt en dat preventief fouilleren ook niet op reguliere basis zal plaatsvinden. Halsema had de gemeenteraad beloofd dat dit alleen door te zetten als de proef geslaagd zou zijn en dat is niet bepaald het geval.

Donderdag zal Halsema nog wel tijdens een debat over de kwestie tegenover de raad verantwoording moeten afleggen. Uit een ‘intern feitenonderzoek’ van de politie moet binnenkort duidelijk worden waarom de politie die donderdag niet op de geselecteerde plek is gebleven en met busjes naar het jongerencentrum is gereden. Onbekend is wanneer dat onderzoek wordt gepresenteerd.