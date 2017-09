Hoe een parkeerplaats het grootste olifantenverblijf werd

Olifanten Op De Parkeerplaats is het tweede deel van een onofficieel tweeluik. De Boer legde eerder het verdwijnen van de roofdierengalerij in de dierentuin vast. "Een typische erfenis uit de vorige eeuw, maar tegelijkertijd onlosmakelijk verbonden met het nieuwe perk voor de olifanten. Artis wordt liever niet meer geassocieerd met de beelden van jaguars, ijsberend over uitgesleten paadjes en presenteert des te gedrevener de nieuwe verblijven."



De Boer heeft een grote voorliefde voor dierentuinen - hij maakte jarenlang dierenprogramma's voor Tros en schreef meerdere boeken over Nederlandse dierentuinen. Hij leeft op van de oude verhalen uit dierentuinen. "Het zal ermee te maken hebben dat ik van huis uit historicus ben."



Het oude Artis

Maar juist bij het portretteren van de geschiedenis knelde het. Artis loopt niet te koop met de vergane glorie die op sommige plekken in het park nog te zien is. "Directeur Haig Balian zag mijn voorstel voor een documentaire over het oude Artis niet zitten. Toen zijn we tot een compromis gekomen: ik zou de aanbouw van het nieuwe olifantenverblijf volgen maar mocht ook in de archieven duiken."