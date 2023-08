Hoe een Engelse topcoach de Amsterdamse roeiers in 1925 aan de winst moest helpen: ‘Kameraden, ’t spel gaat beginnen!’

De mannelijke wedstrijdroeiers van de Amsterdamse Roeivereniging Willem III slaagden er een eeuw geleden nauwelijks in medailles te winnen. De komst van de Engelse trainer John Leslie Phelps moest daar in 1925 verandering in brengen: ‘I do not want grumblers, but real tryers.’

Met het binnenhalen van John Leslie Phelps als trainer hengelt de Amsterdamse Roeivereniging Willem III een dikke vis binnen. De 22-jarige Engelsman is een telg uit een bekende familie van roeiers en botenbouwers en als roeier opgeleid door roei-icoon Steve Fairbairn.

Vanuit Londen schrijft hij aan het bestuur dat hij zeer vereerd is gevraagd te zijn, maar dat het hem niet verstandig lijkt een tipje van de sluier te lichten over zijn methodes: ‘Een commandant openbaart zijn strijdplan niet voor hij de aanval heeft ingezet,’ schrijft Phelps.

Drie weken later wacht een clubdelegatie hem op als hij op het Centraal Station van Amsterdam arriveert. Diezelfde middag ontmoet hij de raceroeiers in het clubgebouw aan de Amstel, dan nog gevestigd op de Amsteldijk bij de Trompenburgstraat.

Phelps betrekt een kamer dicht bij Willem III, in de Tolstraat. Als hoofdtrainer wordt van hem verwacht dat hij hele dagen op de club aanwezig is. Het clubblad meldt: ‘Kameraden, ’t spel gaat beginnen!’ De eerste wedstrijd is binnen drie maanden na Phelps’ aankomst: de Hollandia op de Oude Rijn.

Goede naam van club en trainer

In maart 1925 verschijnt Phelps’ tweede artikel. ‘Racing-men,’ begint hij, ‘ik heb gemerkt dat de verwachtingen hoog zijn. Ik kan ze echter niet alleen waarmaken. Ik moet kunnen rekenen op jullie loyaliteit en scherpte. Wij Phelpsen schenken onze diensten niet aan Jan en alleman. We hebben een goede reputatie en dat wil ik graag zo houden. Weet daarom dat jullie niet alleen voor de goede naam van jullie club roeien, maar ook voor die van mij.’

Een maand later schrijft hij: ‘De belangstelling is groot en dat is gunstig, want dat betekent dat we tijdens wedstrijden op toejuichingen mogen rekenen.’ Hij geeft tevens een karakterschets van een goede pupil. ‘I do not want grumblers, but real tryers.’ Doorzetters dus, geen zeurpieten.

Later die week zal hij de selectie bekendmaken voor de eerste race. Verreweg de grootste belangstelling gaat uit naar de acht, het hoofdevenement op wedstrijden en het visitekaartje van een club. Als een acht goed draait, zijn tempo en snelheid ongekend; dan bewegen acht roeiers als één lichaam. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet wel álles kloppen. En dat in drie maanden?

Verkeerde selectie

De wedstrijddag nadert. De coach werkt op de Amstel aan een haal die hij omschrijft als ‘a long pull, a strong pull, and a pull altogether’. De acht kampt echter met een slagman die door een steenpuist vele trainingen moet missen. Phelps houdt moed, spreekt zijn roeiers vaderlijk toe dat als ze met dezelfde toewijding als hun trainer het water opgaan, de race al half gewonnen is.

Op 19 juni 1925 prijkt op het omslag van het clubblad een foto van een twee met stuurman die een medaille hebben gewonnen. Een skiffeur heeft een tweede plaats behaald. Maar de acht?

Redacteur Gerard C. schrijft: ‘De ploeg verloor door het veel te hooge tempo met zes lengtes en dat was een schande.’ De kritiek neemt toe. Phelps zou een verkeerde selectie hebben gemaakt. ‘Gelukkig dat deze ploeg niet meer bestaat,’ schrijft een clubgenoot vilein.

Phelps doet er het zwijgen toe. Hij heeft nog twee weken. Bij de start van de Hollandia, op 20 juni, blijkt dat de samenstelling van de clubacht is veranderd. De ploeg overleeft de voorwedstrijd, maar heeft in de finale niets in de melk te brokkelen.

Ontevreden geluiden

In het clubblad kijkt Phelps terug: ‘Over de voorbije wedstrijden zal ik niet beginnen. Jullie weten hoe jullie gepresteerd hebben. De vier, de twee met stuurman en de skiffeur, hebben prima resultaten behaald. Wat mijn acht betreft... Daarvoor voel ik spijt. Spijt dat ik ze geen succes heb kunnen brengen.’

Op de club zijn er veel ontevreden geluiden te horen over de betaalde coach. De roeiers daarentegen lopen met Phelps weg.

Met een feestelijk diner neemt Willem III afscheid van de coach. Als Phelps de zaal binnentreedt, speelt een jazzband achtereenvolgens het Engelse volkslied, het clublied en het Wilhelmus. En krijgt de coach een lauwerkrans omgehangen. In zijn afscheidsrede zegt hij: “Ik heb zo veel handen geschud dat het lijkt of ik meer vrienden heb gemaakt dan raceroeiers.” De maandag daarop vertrekt hij met de trein naar Hoek van Holland.

Twee maanden later, december 1925, laat Phelps vanuit Engeland weten dat hij onder de indruk was van de vriendschappelijkheid en de roeiprestaties van de Amsterdammers. Zeker, er waren tegenslagen, maar ook goede momenten. Hij geeft zijn racevrienden het advies de toekomstige trainer hun volledige overgave te schenken en alles te geven wat ze in huis hebben. Hij bedankt zijn pupillen dat zij altijd achter hem zijn blijven staan.

Voorjaar 1926 krijgt de Engelse trainer een nieuw contract aangeboden, ondanks het uitblijven van resultaten in het eerste roeiseizoen. Maar het jaar daarop wordt Phelps vanwege financiële redenen ‘niet wederom geëngageerd’.

Tot 1983 blijft Phelps met brieven en kaarten contact houden met de vereniging. In dat jaar vermeldt het clubblad zijn overlijden.

Dit is een ingekorte bewerking van een artikel uit het zomernummer van Ons Amsterdam.

Trainer John Lesley Phelps (zittend) met twee-met-roeiers Willem Poth (boeg), Kees van Soelen (stuurman) en Nico Hartland (slag) in 1925. Beeld Archief roeivereniging Willem III