Hoe een Afghaanse tolk zijn vrouw vermoordde en in De Pijp werd gepakt: ‘Ik heb haar lichaam in de diepvrieskist gestopt’

Tijdens een volleybaltoernooi in De Pijp werd Wahid Kashify opgepakt voor de moord op zijn vrouw. Beeld Fieke Ruitinga

In Sportcentrum De Pijp staat op 29 oktober vorig jaar het jaarlijkse De Pijptoernooi op het punt van beginnen. Het is een speciale Halloweeneditie, waarbij op alle niveaus gevolleybald zal worden. Gemengde teams maken zich rond het middaguur op voor het sportfestijn dat tot in de avond zal duren. Onder de volleyballers is ook een man die zich heeft voorgesteld als Vahid Haidairi. Hij zegt dat hij 39 jaar oud is. Hij is gek op volleyballen. Maar hij zal vandaag echter niet meespelen. Omstreeks het middaguur betreden politiemensen de sporthal. Ze arresteren de Afghaanse man. Amerika heeft om zijn uitlevering gevraagd. Hij wordt verdacht van moord op zijn echtgenote.

Met de aanhouding in de sporthal komt een einde aan een vlucht van meer dan drie jaar. De gedrongen Afghaanse man heet in werkelijkheid Wahid Kashify. Hij woont sinds kort in Nederland.

Maar wie is die man die onder een valse naam een leven probeerde op te bouwen in Amsterdam? Die in een woning in Venserpolder woonde, werkte als orderpicker bij bezorgservice Picnic en die in zijn vrije tijd bijkluste als volleybaltrainer?

In een brief aan de Amsterdamse rechtbank geeft Kashify een aanzet tot een antwoord op die vraag. Geboren in 1984 in de Afghaanse hoofdstad Kabul, brengt hij zijn jeugd door in een door oorlogen verscheurd land. In 2002 gaat hij als 18-jarige aan de slag als tolk voor de Amerikaanse strijdkrachten, die dan net het land zijn binnengevallen in hun ‘War on Terror’. Tijdens de bijna tien jaar die hij werkt in dienst van het Amerikaanse leger beleeft hij, naar eigen zeggen, vele hachelijke situaties en komen veel vrienden van hem om.

‘Vanwege de hulp die ik de Amerikaanse strijdkrachten verleende, werden ik en mijn familie met de dood bedreigd door de Taliban,’ schrijft Kashify. ‘Vanwege de dreiging ben ik met mijn vrouw Arezu en drie maanden oude zoon Omid naar Amerika verhuisd met behulp van de regeling voor speciale immigratievisa waarvan de Afghaanse tolken in februari 2014 gebruik konden maken.’

Taxichauffeur in Spokane

In de Verenigde Staten gaat het gezin wonen in Spokane, in de staat Washington. Kashify haalt een collegediploma en gaat aan de slag als taxichauffeur voor zijn eigen bedrijf Diamond Discount Taxi.

De relatie tussen hem en zijn vrouw verloopt stroef. Het is een gearrangeerd huwelijk tussen twee Afghaanse stammen. ‘Mijn echtgenote was geen goede vrouw, we respecteerden elkaar niet, het leven kon haar niet schelen en zij zorgde niet voor de kinderen, haar werk, het huis,’ aldus Kashify. ‘In de tijd die we samen waren, kwam ik erachter dat ze niet één maar meerdere affaires had.’

Volgens Kashify besloten zijn vrouw en hij daarop om te gaan scheiden. ‘Totdat haar familie lucht kreeg van haar affaires.’ Daarop zou de vader van zijn echtgenote aan Kashify hebben gevraagd om haar terug naar Afghanistan te brengen. ‘Ik moest haar terugbrengen omdat het een huwelijk tussen twee stammen betrof en ik was verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles.’

Is het verhaal waar? Kashify’s vrouw kan die vraag niet meer beantwoorden. Op 26 mei 2019 zit Arezu Kashify bij vrienden als ze een telefoontje van haar man krijgt. Het is de laatste keer dat mensen haar zien. Enkele dagen later krijgt de politie van Spokane een melding dat Arezu Kashify vermist wordt. Ook komt er een melding binnen van een vriend van Wahid Kashify die zegt dat de kinderen van Arezu en Wahid bij hem zijn.

Vriezer met valse bodem

Uiteindelijk vindt de Amerikaanse politie de auto van Wahid Kashify op het vliegveld. In de auto ligt een briefje waarin hij zijn adres geeft en schrijft dat er een telefoon in zijn huis ligt. ‘Er is een video of twee video’s die u kunt bekijken en beoordelen. Bedankt.’

Wanneer de politie het huis van de familie doorzoekt, vinden ze het lichaam van Arezu Kashify in de vriezer. Ze is verstopt onder een valse bodem met bevroren etenswaren boven op haar.

In de telefoon staan twee filmpjes. In het eerste zegt Wahid Kashify dat zijn vrouw is vreemdgegaan. “Niet één keer, of twee of drie keer ... vele, vele, vele, vele keren.”

In de tweede video bekent hij de moord. “Dus nadat ze haar green card (verblijfsvergunning, red.) had en alles, besloot ze om te scheiden. Wat niet eerlijk is. Dus… dus ik heb haar vermoord. Ik heb haar vermoord en haar lichaam in de diepvrieskist in mijn appartement gestopt. Niemand anders is hier verantwoordelijk, alleen ik. Ik heb besloten om dit te doen… omdat ik kwaad was, ik was ongelooflijk boos. En ik wist niet wat ik deed.”

Deze videobekentenis vormt de kern van het bewijs tegen Kashify. In zijn brief aan de Amsterdamse rechtbank gaat Kashify daar echter niet op in. Dat hoeft ook niet. Amerika heeft om zijn uitlevering gevraagd om zo de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in de Verenigde Staten te kunnen laten plaatsvinden. Daar zal ook het bewijs worden besproken.

Afghaanse gevangenis

In de brief geeft Kashify als reden voor zijn vlucht dat hij ernstig werd bedreigd door zijn schoonfamilie. Daarop besloot hij alleen terug te keren naar Afghanistan. Eenmaal in Kabul wordt hij door zijn schoonfamilie van het vliegveld gehaald en naar de beruchte gevangenis Pul-e-Charkhi gebracht. Daar wordt hij, naar eigen zeggen, ernstig mishandeld door bewakers. Volgens Kashify wisten de Amerikaanse autoriteiten al die tijd van zijn verblijf in de Afghaanse gevangenis af.

Twee jaar brengt hij in die gevangenis door. Niet alleen de FBI in Amerika is dan nog altijd naar hem op zoek, ook zijn familie weet niet waar hij zit. Maar dan neemt de Taliban de macht over in Afghanistan. Alle gevangenen worden bevrijd, ook Kashify.

Eerst zoekt hij zijn familie op. Zijn moeder blijkt om het leven te zijn gebracht met een handgranaat – iets waarvan Kashify zijn schoonfamilie verdenkt. In zijn brief schrijft hij dat hij pas bij thuiskomst via sociale media verneemt dat hij werd gezocht voor moord. Hij zou gebeld hebben met een Amerikaanse rechercheur. ‘Ik gaf hem een telefoonnummer en vroeg hem zelf te bellen, of de FBI mij te laten bellen voor verdere begeleiding en instructies maar hoorde niets terug.’

De Amerikaanse rechercheur Marc Melville, die drie jaar lang jacht maakte op Kashify, erkent desgevraagd dat hij inderdaad op enig moment is gebeld door de man die hij zocht. “Maar hij vertelde niet waar hij op dat moment zat.”

Nieuw leven in Amsterdam

Wahid Kashify zegt dat hij, omdat hij alsmaar niks hoorde, een nieuw paspoort heeft aangevraagd onder de naam Vahid Haidari en de wijk heeft genomen naar Iran. Hij trouwt met een Nederlandse vrouw en krijgt op 8 augustus vorig jaar een tijdelijke verblijfsvergunning voor Nederland. Met dit huwelijksvisum is hij vervolgens vanuit Teheran naar Amsterdam gereisd. Daar woont ook familie van hem.

Twee maanden. Zo lang kan Kashify zijn nieuwe leven leiden. Al die tijd gebruikt hij hetzelfde telefoonnummer als waarmee hij de politie in de Verenigde Staten belde. Is rechercheur Melville hem zo op het spoor gekomen? “Ik kan er niks over zeggen, op enig moment hadden we informatie dat hij mee zou gaan doen met een Halloweenvolleybaltoernooi in De Pijp. Dat hebben we doorgegeven aan de Nederlandse politie en die hebben hem opgepakt. We hopen dat hij snel hierheen komt.”

Tijdens de behandeling van zijn uitleveringszaak betwijfelde Ruben den Riet, de Nederlandse advocaat van Kashify, of zijn cliënt nog wel een eerlijk proces in Amerika zou krijgen. Als hij wordt veroordeeld, kijkt Kashify naar een straf van tussen de 20 en 26 jaar. ‘Ik wil gerechtigheid en een eerlijke omgang met mijn mensenrechten,’ aldus Wahid Kashify.

Marc Melville ziet het proces in elk geval met vertrouwen tegemoet. “Ik denk dat ik een heel sterke zaak heb,” laat hij vanuit Spokane weten.

De rechtbank beslist donderdag of Wahid Kashify wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten om daar terecht te staan voor de moord op zijn echtgenote.