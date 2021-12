Hoe drugsbaron Jos L. Amsterdamse twintigers inzet voor het uithalen van coke: ‘We hebben busje gegijzeld’

Hij noemt zichzelf ‘El Presidente’ of ‘El Ganador’ (de overwinnaar). Inmiddels wordt Brabander Jos L. (30) in meerdere landen gezocht, ook in Nederland, onder meer vanwege betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel. Daarbij zou hij nauw samenwerken met criminelen uit Amsterdam.

Met een lengte van 228 meter is de Nave Andromeda een flinke olietanker. Op 25 augustus 2020 ligt het schip aangemeerd aan ‘kaai’ 206 van de uitgestrekte haven van Antwerpen. Omdat er gevaarlijke stoffen aan boord zijn, en omdat er een geval van covid op het schip is, houdt een brandwacht in een auto de Nave Andromeda in de gaten.

Om kwart over één ’s ochtends wordt de man plotseling uit zijn auto gesleurd. Vijf gemaskerde mannen slaan op hem in en zeulen hem zeker dertig meter over het asfalt. Hij wordt gedwongen zijn telefoon af te staan. Bij een van de geloste containers aan wal proberen zijn onverwachte aanvallers een zak over zijn hoofd te trekken. In een paniekaanval rukt hij zich los. Hij rent naar de kade en springt in het water. Uit angst voor zijn belagers zwemt hij om de boot heen. Hij ligt zeker drie kwartier in het water. Uiteindelijk zwemt hij terug en weet hij zich op de loopplank van het afgemeerde schip te trekken.

Onderkoeld en volledig onder het bloed meldt hij zich bij de kapitein van de Nave Andromeda. In het ziekenhuis blijkt dat hij naast alle schaafwonden en kneuzingen ook een hersenbloeding heeft gehad.

Als de politie onderzoek doet, vindt die een slijpschijf. Met een van de containers aan wal is iets raars aan de hand: het zegel waarmee de deuren afgesloten behoren te zijn, ontbreekt. Als later een gaatje in de bodem van de container wordt geboord, komt de boorkop daar weer uit met wit poeder eraan. Uiteindelijk halen onderzoekers 420 pakken cocaïne uit de container, samen 476,2 kilo ‘wit’ bevattend. Van die ‘blokken’ hebben er 59 als stempel: ‘Holly.’

Roy Donders

Dat merkteken lijkt te verwijzen naar de bijnaam van de dertigjarige Jos L. (Breda, 1 juli 1991). In het criminele milieu is deze Brabander inmiddels breed bekend onder zijn bijnaam ‘Hollywood’. Hij wordt ook wel Roy Donders genoemd, naar de wonderlijke televisiepersoonlijkheid die vanuit een Tilburgse volkswijk enige tijd ‘huispakken’ verkocht en het tot cultheld schopte. Door Nederlandse opsporingsinstanties wordt Jos L. beschouwd als een sleutelspeler in de onderwereld.

Hij geniet een gewelddadig imago. Zo ziet de politie ‘sterke aanwijzingen’ dat ‘Bolle Jos’ (nóg een bijnaam) betrokken is geweest bij het verdwijnen van de Utrechtse drugshandelaar Naima ‘Tante’ Jillal. Van haar ontbreekt ieder spoor sinds zij op 20 oktober 2019 bij haar luxe appartement op de Amsterdamse Zuidas in een auto stapte.

Op het moment dat de coke in de Antwerpse haven gevonden wordt, zijn Belgische en Nederlandse opsporingsdiensten erin geslaagd versleutelde berichten te onderscheppen die zijn gestuurd via de door criminelen veelgebruikte berichtenservice Sky ECC. Vanaf 24 juni 2019 zijn miljoenen berichten opgeslagen en gedecodeerd.

Een van die gebruikers van een Sky-account maakt gebruik van toestel UHN02G. Als nickname heeft hij ‘El Presidente’. Voor de Belgische recherche is het duidelijk dat het hier Jos L. betreft.

Omgekocht voor 150.000 euro

Hij is, volgens justitie in België, ‘de opdrachtgever en grote coördinator’ achter de smokkel waarbij de brandwacht belaagd is. Daarbij zou hij onder andere samenwerken met de in Amsterdam zeer actieve crimineel Isaac B. (27) en een bonte Amsterdams/Rotterdamse ploeg ‘uithalers’ van drugs (zie kader).

In het dossier over de overvallen brandwacht zet de Belgische politie het volgende scenario uiteen: er is een probleem ontstaan met een container waarin cocaïne verstopt zit. Het was de bedoeling de container al vier dagen eerder te kapen, als die op een vrachtwagen het haventerrein zou verlaten. Doordat de container onverwacht naar een ander haventerrein was verplaatst, viel dat plan in duigen.

Via een crimineel contact is op 24 augustus een ‘secu’ ingeschakeld, een beveiligingsmedewerker van het haventerrein. Voor 150.000 euro is hij omgekocht. ‘Voornaamste is dat ik ogen sluit voor jullie. En zeker direct meldt wanneer douane binnenkomt,’ zo bevestigt hij de afspraak aan Jos L. in versleutelde maar leesbaar gemaakte berichten. Maar als er ergens een brandwacht geposteerd staat ‘dan kan ik daar niks aan doen’ en ‘dan is dat een groot probleem’, stuurt hij.

‘Of we gijzelen die zo,’ antwoordt Jos L. volgens de recherche. ‘Heb swat team (arrestatieteam) pakken gaan zo prof op hem af. Maar liefst dat u hem weg krijgt tactisch. Even weglokken, wat eten samen.’

‘Schieten alles plat wat beweegt’

Dat laatste kan niet. ‘Ok mannen slecht nieuws,’ stuurt de corrupte beveiligingsmedewerker. Hij vertelt over de brandwacht bij de container. ‘Die mag daar niet weg’. Desalniettemin wordt de uithaal doorgezet. Als de beveiligingsmedewerker stuurt dat hij op een ander haventerrein is, gaat de Amsterdams/Rotterdamse ‘uithaalploeg’ van Jos L. aan het werk. Dan escaleert het snel, valt in de berichten terug te lezen.

‘We hebben busje gegijzeld,’ stuurt Jos L. met daarachter een emoticon van een spierbal-armpje. ‘AK’s ook binnen, schieten alles plat wat beweegt. Dus geen fouten secu.’ (Of de uithalers daadwerkelijk automatische wapens hebben, is volgens de politie overigens de vraag.) Over de gegijzelde brandwacht: ‘Die stoppen ze in een lege bak eve. Niks fout doen, gewoon uw werk. Rondes rijden.’

Als de brandwacht is ontkomen, gaat het uithalen gewoon door. Omstreeks kwart voor drie nachts stuurt Jos L.: ‘Zijn nu slijpen nog, vloer is nog niet los.’ Een half uur later is er stress. ‘Ik hoor er is blauw. Waarom meldt u niks?’ wil Jos L. weten.

‘Ziekenwagen is binnen gereden en politie komt ook mannen,’ stuurt de beveiligingsmedewerker. Daarmee is de uithaal mislukt.

El Presidente wordt El Ganador

Diezelfde middag is Jos L., nog steeds volgens de recherche, alweer bezig met een nieuw transport dat over twintig dagen moet arriveren. ‘Kijk broer, ik heb een transporter gekloond,’ legt hij uit aan een crimineel contact.

De ontvanger van zijn bericht lijkt het niet helemaal te begrijpen. ‘U snapt het niet. Kijk bijvoorbeeld hij rijd een witte Transporter. Wij maken zelfde witte Transporter met stash en geven die aan hem. Hij doet enkel zijn platen erop en rijd daarmee naar binnen.’ Weer wat later: ‘Kan nu laden 550 stuks.’ In september gaat het over een transport van 308 kilo cocaïne.

Jos L. is dan volgens de politie alweer veranderd van toestel. Ook zijn nickname is anders. El Presidente heet nu El Ganador (de overwinnaar).

Guy Weski, de advocaat van Jos L.. wil geen reactie geven.