Hoe divers is de Amsterdamse kunstwereld? ‘Ja, er werken mensen van kleur hier – in de bediening en de schoonmaak’

Een afspiegeling van de stad, dat zou de kunst- en cultuursector in Amsterdam moeten zijn. Maar de werkelijkheid ziet er anders uit. Gaat het met de druk van cultuurwethouder Touria Meliani nu wel lukken? ‘Ik draai al dertig jaar mee en zie telkens hetzelfde gebeuren.’

‘Wij zijn heel divers,’ hoort Ernestine Comvalius regelmatig, oprichter en oud-directeur van het Bijlmerparktheater en al meer dan dertig jaar actief in de Amsterdamse, culturele wereld. “Dan zeggen ze: we hebben echt wel mensen van kleur hier werken. Bij de receptie, in de bediening en in de schoonmaak.” Comvalius werpt een veelbetekende blik. “Dat kan dus echt niet meer.”

De volgende kunstenplanperiode staat voor de deur, het grote vierjaarlijkse geldverdeelcircus. En dat gaat er deze ronde stevig aan toe: cultuurwethouder Touria Meliani heeft een harde eis verbonden aan plannen van culturele instellingen. Ze moeten serieus werk maken van diversiteit en inclusie, anders worden ze gekort op hun budget of kunnen ze fluiten naar financiering. “Anders gebeurt het niet,” verdedigde Meliani haar standpunt onlangs nog in de gemeenteraad.

Ook de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan van de Rijksoverheid, adviseerde om naleving van de code Diversiteit & Inclusie zwaar te laten meewegen bij de beoordeling van aanvragen voor de periode 2025-2028. Al heeft staatssecretaris Gunay Uslu na tumult uit de sector (de voorwaarden zouden te zwaar zijn en de sector net opgekrabbeld na corona) die harde eis weer laten varen.

Hoe staat het er eigenlijk voor in Amsterdam, waar meer dan de helft van de jongeren een biculturele achtergrond heeft? Of om het om te draaien, slechts 370.000 van de 918.000 inwoners in Amsterdam géén migratieachtergrond hebben? Hoe zien mensen die al jaren strijden voor een betere vertegenwoordiging van minderheden op podia en in musea, de stand van zaken in de stad?

Brownwashing en tokenism

Om er maar meteen een paar termen in te gooien die spelen in deze discussie, zegt Winnie Roseval, adviseur en trainer op diversiteit en inclusie: “Ik zie nog veel tokenism en brownwashing.” Met die eerste term wordt de tendens bedoeld dat veel culturele instellingen één of misschien twee mensen van kleur aanstellen en dan denken klaar te zijn.

Ook hekelt Roseval ‘brownwashing’, een variant op greenwashing, waarmee wordt bedoeld dat een organisatie bijvoorbeeld een keer een programma maakt rondom Keti Koti en vervolgens denkt dat thema ‘afgevinkt’ te hebben. Of dat alleen voor de bijrollen in een film acteurs van kleur worden gecast. Roseval: “Er wordt gedacht: als we maar iets doen aan representatie dan doen we het goed. Maar er is een wezenlijk verschil tussen die houding enerzijds, en anderzijds een echt inclusieve cultuur binnen een organisatie voor elkaar krijgen. Daar zijn de meeste instellingen nog lang niet.”

Sinds 2011 bestaat binnen de culturele sector de Code Culturele Diversiteit (later Diversiteit en Inclusie). Uit een scan van de Code Diversiteit en Inclusie tussen 2019 en 2020, ingevuld door 161 organisaties in het hele land, blijkt dat de cijfers nog niet erg florissant zijn. Gemiddeld geven instellingen aan dat 14 procent van de personeelsleden een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Onder bestuurders en leden van de raad van toezicht is dat 12 procent.

Let wel: de scan wordt door de organisaties zelf ingevuld. Bovendien is onduidelijk over welke organisaties het gaat. Voor een theater in Meppel is 14 procent een mooi getal, voor een vergelijkbare instelling in Amsterdam is het verre van representatief voor de stadsbevolking. Over het publiek dat de instellingen binnenhalen is ook onduidelijkheid, want slechts een klein deel houdt publiekscijfers bij. Maar 22 procent met een niet-westerse achtergrond en 9 procent met een beperking onder het publiek, toont aan dat ook daar nog werk aan de winkel is.

Tergend langzaam

De discussie over diversiteit is overigens al oud – sterker, staatssecretaris voor Cultuur Rick van der Ploeg (PvdA) maakte in 1998 al een punt van multiculturaliteit. De cultuurwereld noemde hij toen al ‘te wit, te oud en te veel in zichzelf gekeerd.’

Later werd dat niet veel beter. Zeven jaar geleden, in een brief van cultureel diverse theaterinstellingen Likeminds en Podium Mozaïek werden harde noten gekraakt. ‘De Nederlandse samenleving is superdivers en het theater golfbal-wit.’

Nog steeds schrijven de Raad voor Cultuur in 2023 en de Amsterdamse Kunstraad dat het kunstenveld nog lang geen afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. Ook niet wat betreft mensen met een beperking of bepaalde seksuele of politieke voorkeuren.

“Het gaat tergend langzaam,” zegt Marjorie Boston, directeur van interdisciplinair urban productiehuis Rightaboutnow Inc. en oprichter van het voormalige MC Theater, een urban theaterhub die in 2013 failliet ging. “Ik ben hier al dertig jaar mee bezig, en er is nog altijd weinig beweging. Ik zie ook mensen afhaken. Als je dan een positie als kunstenaar van kleur hebt, word je altijd bevraagd. Een maker met wie we werkten zei: ‘Ik stop ermee, want ik moet me altijd vanuit mijn kleur verhouden tot de kunsten. Ze stellen me vragen over waarom ik als zwarte kunstenaar lichtblauw in mijn werk gebruik.’ ‘Omdat ik het mooi vind’, is dan blijkbaar niet genoeg.”

Toch ziet Aspha Bijnaar, directeur van stichting Musea Bekennen Kleur, lichtpuntjes. “In al de jaren dat ik met dit onderwerp werk wordt het voor het eerst echt serieus genomen.” De stichting bestaat sinds 2021 en begon met dertien musea, die naar aanleiding van de beweging Kick Out Zwarte Piet en de discussie rondom de Gouden Koets de deuren open wilden gooien. Met de moord op George Floyd en de Black Lives Matter-demonstraties sloten steeds meer musea zich aan. “De musea gingen naar zichzelf kijken en voelden ongemak: ze waren allemaal white people in white cubes,” aldus Bijnaar.

Op een zijspoor gezet

Onlangs kreeg de discussie extra aandacht dankzij Sarah Vos’ documentaire White Balls on Walls. Het ongemak binnen het Stedelijk Museum over het ‘dekoloniseren’ van de collectie, en de gesprekken die intern werden gevoerd gaven een inkijkje in hoe complex diversiteit en inclusie zijn. Charles Landvreugd, hoofd Onderzoek & Curatorial Practice, en de eerste persoon van kleur in het management van het Stedelijk, zegt daarin veelzeggend: ‘Jullie hoeven niet bang voor mij te zijn.’

Een tweede opvallende gebeurtenis was de directiewissel bij de Academie voor Theater en Dans waar de Surinaams-Nederlandse Anthony Heidweiller aan het hoofd stond, maar plotseling adjunct werd – tot ongenoegen van een grote groep docenten en theatermakers die spraken van geïnstitutionaliseerd racisme. Heidweiller zou op een zijspoor zijn gezet en een demotie hebben aangenomen. Men sprak van een ‘glass cliff’ - een term die doelt op het aanstellen van mensen van kleur op posities waar ze niet anders kunnen dan falen.

Het komt nog steeds vaak voor dat er slechts één persoon van kleur wordt aangenomen, ziet Bijnaar. “Al is het wel steeds vaker op hogere posities.” Behalve van oudsher diverse organisaties als De Meervaart, danscollectief ISH, het Bijlmerparktheater of festival Summer Dance Forever heeft sinds een jaar ook een grote instelling als Internationaal Theater Amsterdam (ITA) een directielid van kleur.

Bijnaar: “Het is een positieve ontwikkeling, maar als je de enige bent, kan dat eenzaam zijn. Je hebt het gevoel dat je je argumenten meer kracht moet bijzetten, en dat de diversiteitsklussen jouw kant op worden geschoven, ook als je er geen zin in hebt.”

Maarten van Hinte, gastdocent op de Academie voor Theater en Dans, en een van de docenten die zich roerden in de discussie rond Anthony Heidweiller, ziet een breder probleem. “Nu lijkt de diversiteitsopgave in een versnelling te komen omdat geldschieters het agenderen, maar studenten kaarten dit al veel langer aan. En studenten zijn toch waar het hele kunstenveld begint.” Hij noemt het lesaanbod nog heel erg wit en West-Europees georiënteerd. Hij ziet studenten van kleur vroegtijdig afhaken – of helemaal niet komen – omdat ze zich storen aan het curriculum. “Ik geef les aan eerstejaars en bijna elk jong mens dat je vraagt waarom ze dit vak in willen zegt dat het is omdat ze performers kennen uit de hiphop, terwijl het lesprogramma daar nog nauwelijks aan gewijd is.”

Weerstand

Haast is dus geboden. Winnie Roseval: “Cultuur is een voorloper voor maatschappelijke verandering. Ik vind dat het daar sneller moet gaan dan in andere sectoren.” Het is bovendien niet alleen een ethische kwestie om diverser te worden; een breder en diverser publiek aanspreken heeft ook een economische motivatie. Hoe kleiner de groep is die je aanspreekt, hoe kleiner de kans dat je uitverkoopt.

Hoewel de opdracht duidelijk is en de verantwoordelijkheid groot, blijft er weerstand. Martin van Engel, voormalig adviseur diversiteit bij het Van Gogh Museum en nu zelfstandige, merkt dat ook. “Mensen zeggen: het is een hype, is dit nou nodig? Die groep zorgt voor stagneren van vooruitgang en dat is een probleem.” Van Engel lichtte veertig plannen van Amsterdamse culturele instellingen omtrent diversiteit door. Daaruit kon hij drie verschillende groepen destilleren. “De eerste groep heeft het echt in hun dna zitten. Er is een tussengroep die wel wil maar nog niet zo goed weet hoe. En een derde groep voelt weerstand. En ik moet zeggen: dat was een flinke lijst.”

Weinig cijfers Cijfers over diversiteit en inclusie zijn moeilijk te verkrijgen. De Code Diversiteit en Inclusie kijkt naar vier p’s: personeel, publiek, programma en partners. Op al die vlakken moet een instelling divers worden, maar diversiteit gaat wel over meer dan alleen culturele achtergrond: het gaat ook over seksuele en politieke voorkeuren, sociaal economische status en fysieke of mentale beperkingen. Het onderzoek dat is gedaan in 2019-2020 is een zelfscan: instellingen kunnen sociaal wenselijk geantwoord hebben. Ook is niet van al het publiek te zien wat iemands achtergrond is en voor personeel geldt hetzelfde: mag je bijhouden wat de geboorteplaats van iemands vaders of moeder is? Of welke seksuele voorkeur of gezondheidsstatus iemand heeft? De mate van diversiteit en inclusie wordt dus vooral beoordeeld op basis van de plannen, samenwerkingen en programma’s die organisaties uitvoeren. Dat is eerder een kwalitatief dan een kwantitatief verhaal.

Woordenlijst Brownwashing: door bijvoorbeeld bijrollen in een film of serie door mensen van kleur te laten spelen het doen lijken alsof er goed is ingezet op diversiteit, terwijl de hoofdrollen door witte acteurs worden gespeeld. Het kan ook gaan om eenmalige samenwerkingen met organisaties die geworteld zijn in een diverse wijk. Tokenism: een persoon van kleur aanstellen of casten en die als uithangbord gebruiken voor je diversiteitsdoelstelling, in plaats van veel breder in de organisatie diversiteit en inclusie na te streven. Diversiteit: veelkleurigheid en meerstemmigheid op het gebied van achtergrond, cultuur, beperkingen, seksuele voorkeur en politieke voorkeur. Inclusie: iedereen mag meedoen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Iedereen wordt gehoord en mag meepraten. Glass cliff: wanneer mensen in een minderheidspositie, soms vrouw, soms mensen van kleur, een leidinggevende positie krijgen, maar dan bij een organisatie die al wankel is waardoor de nieuwe leidinggevende niet anders kan dan falen.

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.