Hoe diervriendelijk is jouw favoriete pizzeria?

Diervriendelijke pizza’s?

Een pizza quatro formaggi. Beeld Shutterstock

Eind juli publiceerde dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood hun dierenwelzijnscheck, waarop de menukaarten van honderd Amsterdamse restaurants zijn geanalyseerd. Elk gerecht werd beoordeeld op criteria als huisvesting en transport; de check richt zich niet op duurzaamheid.

Die honderd restaurants kwamen vooral uit het hogere en duurdere segment, dus zijn de nu beoordeelde pizzeria’s een aanwinst. In de lijst staan zowel nieuwere trendy pizzeria’s, keten New York Pizza als Piccolino op de Leidsekruisstraat met zijn 5 euro-pizza’s.

Met een gemiddelde score van 5,3 en geen pizzeria die hoger scoort dan een 6,9 – met uitzondering van veganistisch Mastino V – is het volgens de check slecht gesteld met het dierenwelzijn van de Amsterdamse pizza.

Buffelmozzarella

Volgens Laura Polderman van Varkens in Nood schuilt het grootste probleem in de buffelmozzarella uit Italië, die 34 van de 36 beoordeelde restaurants op hun kaart hebben staan. De wetenschappers die voor Varkens in Nood dierenwelzijn van verschillende producten onderzochten, constateerden dat de meeste buffels uit Zuid-Italië in slechte omstandigheden leven. “Zo worden de hoorns zonder verdoving verwijderd en hebben ze geen water of modderbad tot hun beschikking,” zegt Polderman. “Het is daar eigenlijk te heet en droog voor waterbuffels.”

Pizzeria’s zouden er volgens de organisatie beter aan doen om hun buffelmozzarella bij een van de zeven Nederlandse buffelboerderijen te halen, waar de dieren een beter leven hebben. Fuoco Vivo op De Clercqstraat is nu nog de enige die dat doet.

Herkomst: Italië

Veel pizzeria’s zijn juist trots op de kaas en vleeswaar die ze uit Italië halen; de kwaliteit is er vaak beter, nog afgezien van het feit dat je veel producten überhaupt alleen daar kunt vinden. Die zijn niet per definitie dieronvriendelijk. “Je hebt in Italië geen dierenwelzijnskeurmerken, maar er bestaan natuurlijk wel verschillen in de levensomstandigheden van dieren,” aldus Polderman. “Zo doet Toscaanse slager en worstenmaker Savigni het bijvoorbeeld heel goed, al zijn we die in ons Amsterdamse onderzoek nog niet tegenkomen.”

Veel van de inkopers van de beoordeelde pizzeria’s hebben aan Varkens in Nood aangegeven meer aandacht te willen besteden aan de herkomst van hun producten.