Hoe de Weesperknip Amsterdam wekenlang in z’n greep hield: ‘Vreselijk. Gewoon vreselijk’

De eerste dag van de knip leidt tot chaos in de Weesperstraat. Beeld ANP

De eerste dag van de knip, maandag 21 juni, leek voor sommige Amsterdammers vanuit het niets te komen. De Weesperstraat dicht? Nog drie plekken afgesloten voor verkeer? Wat, waar, hoezo? Bewoners van de Hoogte Kadijk waren er bijvoorbeeld van overtuigd dat de slagbomen wel voor hen open zouden gaan zodat zij als gewoonlijk voor hun deur konden parkeren. Maar niet dus.

De verkeersproef werd een paar keer uitgesteld, door corona en vanwege werkzaamheden aan de Piet Heintunnel. Maar nu moesten Amsterdammers er toch écht aan geloven: zes weken lang was de Weesperstraat overdag afgesloten, plus drie omringende straten om sluipverkeer te komen.

De ruim 1500 auto’s per uur die normaal gesproken door de Weesperstraat tuffen, moesten dus plotseling een andere route nemen. En niet geheel verrassend stond het op die eerste ochtend direct muurvast. De honderden automobilisten hadden geen idee wat hier opeens aan de hand was – ondanks de felgele verkeersborden die hen aanspoorden te keren. “Maar dit is de belangrijkste toegangsweg tot de stad,” zei een horecaleverancier die elke dag door de straat rijdt. “Niemand heeft mij wat verteld. Borden? Waar dan?”

In de Weesperstraat wordt het zogenaamde ‘pocket park’ aangelegd. Beeld Jakob van Vliet

Die eerste dag was er kortom een vol gevloek, getoeter en frustratie. In de dagen erna zijn toch al flink wat mensen te vinden die genieten van de plots ontstane rust. Zo zitten Mickey (60) en Erna (55), collega-arbeidsdeskundigen, op een bankje op het Jonas Daniël Meijerplein, schuin tegenover de Weesperstraat. “We zijn aan het vergaderen,” zegt Erna. “Normaal zouden we hier niet gaan zitten, met al dat lawaai. Maar nu zitten we er al zeker een uur!” Ook de 77-jarige Annelies Arzbach zit er prinsheerlijk, op haar rollator onder een iep. “Er wordt hier altijd maar geracet, geracet, geracet. Dat is nu niet meer zo.”

Afvoerputje Kattenburg

Op de Weesperstraat mag de stemming wisselend zijn; op Kattenburg is men eensgezind negatief. Door de knip is er nog maar één logische route om van Centrum naar Oost te komen (en andersom): via de Kattenburgerstraat. En dus hoopt het verkeer zich daar genadeloos op.

Bewoners kunnen ineens nauwelijks meer met de auto van en naar hun huis, en voelen zich als ‘afvoerputje’ behandeld. De 85-jarige Kees brengt daarom zijn buur met de scooter naar het ziekenhuis. “Die moet om halftien in het OLVG zijn voor een operatie. Dat gaat met de auto nooit lukken.” Sinaï van der Gen (26) heeft haar skates uit de kast getrokken om toch op tijd op haar werk te komen – want ook de bus staat vast. “Ik ben er helemaal klaar mee.”

Bewoners van Kattenburg protesteren tegen de knip. Beeld Koosje Koolbergen

De frustratie komt tot een hoogtepunt tijdens een drukbezocht lawaaiprotest in de straat. Met ratels, pannen en toeters laten de Kattenburgers van zich horen. Ook Wittenburg is aanwezig, want bewoners van dat achterliggende eiland hebben minstens zoveel last, zegt wijnhandelaar Sander Salburg. Hij levert zijn wijnen aan restaurants zoals dat van de Hortus Botanicus in Oost. “Zeg jij me maar hoe ik daar moet komen.”

De betogers willen dat de knip zo snel mogelijk wordt opgeschort. Wethouder Melanie van der Horst is aanwezig en luistert, maar houdt voet bij stuk. De knip gaat door.

De weken erna blijven veel bewoners worstelen met de verkeersproef. In de Kattenburgerstraat is het nog zeer regelmatig erg druk. Wie er nu nog in de file staat, staat er bepaald niet voor z’n lol. Het is er een komen en gaan van klusbusjes: van rioolreinigers tot elektrotechnici, bouwvakkers en glazenwassers. En ook in andere stadsdelen wordt geklaagd over bereikbaarheid. Een bewoner van de Zwanenburgwal in Centrum moest zijn loodgieter een uur extra betalen om een lekkage te komen verhelpen. Op de factuur staat de reden genoteerd: ‘moeilijk bereikbaar door knip’.

Maar in de Valkenburgerstraat, de plek die bekend is komen te staan als de ‘vieste straat van Amsterdam’, beginnen bewoners te concluderen dat de knip voor hen alvast een groot succes is. De straat kent een lange geschiedenis waarin bewoners van alles hebben geprobeerd om het schoner en leefbaarder te krijgen voor hun deur. Nu pas lijkt dat echt te lukken. “Met die hete dagen heb ik voor het eerst in jaren mijn woonkamerramen open kunnen doen om mijn huis door te luchten,” vertelt bewoner Paul Busker.

De Weesperknip haalt intussen zelfs de internationale pers. ‘They’re sticking the finger up at cars’, kopt de Britse krant The Guardian.

In de laatste twee weken van de Weesperknip zou de ergste chaos rond het experiment moeten afnemen, is de verwachting, en pas dan zouden de eerste effecten gemeten kunnen worden. De resultaten van die metingen worden echter pas in november gepubliceerd.

Racebaan voor motoren

In de Plantagebuurt leeft de veronderstelling dat een maand veel te kort is om aan de proef te kunnen wennen. “Google Maps is er niet eens op aangepast,” zegt Alex Calkoen (47), die in de Sarphatistraat woont. “Ik stond in week drie nog steeds te keren, omdat ik zonder opletten de navigatie had gevolgd.”

Hij staat in het een-na-laatste weekend van de knip te borrelen, midden op de Weesperstraat, waar met picknicktafels en kunstgras een tijdelijk ‘pocket park’ is neergestreken. Buurtbewoners vallen hem bij: ze kunnen zich niet voorstellen dat de stad zich nu al aan de knip heeft aangepast, of dat nu al te meten is wat een permanente knip zou betekenen. Allerlei factoren houden dat volgens hen tegen, zoals de opgebroken Stadhouderskade en de vakantieperiode. En kan in zo’n korte tijd de luchtkwaliteit überhaupt significant vooruit gaan?

De Plantagebuurtbewoners zijn overwegend positief over de knip, en dat is na zes weken heisa niet veranderd. “Het is hier normaal gesproken een racebaan voor motoren,” aldus Birre Büller (44). “Het is idioot dat wij dat altijd moeten inademen en aanhoren. Mijn kinderen hangen hier ’s avonds. Ik vind het fantastisch dat de gemeente daar korte metten mee wil maken.”

Het idee is goed, wordt hier met een wijntje in de hand geëvalueerd, maar de uitvoering kan beter. Volop wordt meegedacht over hoe nu verder. Werk met vignetten, roept Helena (51) – die vanwege haar werk alleen haar tweede voornaam wil geven – zodat de Weesperstraat vooral voor bestemmingsverkeer wordt gebruikt. Maak de knip permanent, vindt Calkoen, maar met uitzonderingen voor bijvoorbeeld bewoners. Houd in ieder geval het parkje in stand, stelt Ryanne Becking (43) voor, en maak van de Weesperstraat een twee- in plaats van vierbaansweg. “De hoeveelheid verkeer die hier normaal doorheen raast, is een overdaad. Er moet een gulden middenweg te vinden zijn.”

Kattenburgbewoonster Gedi van Schriek (78) hoopt óók op een gulden middenweg – en dan vooral op een manier waarop Kattenburg nooit meer de doorgangsstraat wordt die het de afgelopen weken was. “Ik ben heel erg voor autoluw en een vermindering van auto’s in de binnenstad, maar dan voor alle Amsterdammers. Ik gun de mensen op de Weesperstraat ook de rust, het is niet wijk tegen wijk. Maar dat betekent niet dat al die auto’s hier dan een potje moeten gaan staan stinken.”

Hoe ze terugkijkt op de knip?

“Vreselijk. Gewoon vreselijk. We zijn ontzettend opgelucht als het straks voorbij is.”