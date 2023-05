Hoe de nieuwe Enkawijk in Ede een Amsterdamse enclave werd voor jonge gezinnen

Jonge gezinnen laten het dure, vieze en bij vlagen onveilige Amsterdam achter zich. Bijvoorbeeld om te gaan wonen in de Enkawijk in Ede, waar zij genieten van de ruimte en de rust – en ze de excentriekelingen en gerookte ossenworst missen.

Het kopen van een huis in Ede is één ding, maar daarna moet je het ook nog aan je familie en vrienden vertellen. “Dat was wel even een dingetje,” vertelt Sophie Franken lachend. “Ik voelde toch iets van gêne.” Stefan Ruiters vult aan: “Je vertrekt toch uit je sociale omgeving. Er zit ook iets van verraad in. Ik had een hechte vriendenkring in de stad. We voetbalden vroeger samen bij Swift en zijn daarna met zijn allen gaan wielrennen. Voor heel veel Amsterdammers is Amsterdam het centrum van de wereld. Dat je er vrijwillig voor kiest om te vertrekken, dat gaat er niet in.”

Een jaar geleden verruilden Franken (34) en Ruiters (50) met hun twee kinderen Hugo (3) en Lucy (1) hun koopwoning in Geuzenveld voor een huis in Op Enka, zoals de wijk officieel heet. Aanleiding was een groeiende behoefte aan groen, ruimte en rust, zoals veel jonge gezinnen in de stad die hebben.

Tekst gaat verder onder de foto.

Sophie Franken en Stefan Ruiters verruilden een jaar geleden hun koopwoning in Geuzenveld voor een huis in de Enkawijk. De naam staat voor Nederlandse Kunstzijdefabriek, waarvan de afkorting wordt uitgesproken als ‘enka’. Beeld Sanne Zurné

“We hadden hele lieve buren, maar de kinderen in de buurt groeiden anders op. Die bleven in de zomer tot middernacht buiten. Hier leeft iedereen meer in hetzelfde patroon.” Een heftige overval in de straat versnelde de besluitvorming. “De buurman van twee huizen verderop kreeg een pistool tegen zijn hoofd. Waar zijn kinderen bij waren. Voor ons was dat: oké, we willen nu weg.”

Ede stond aanvankelijk niet boven aan de lijst. De zoektocht naar een nieuwe woning begon nog optimistisch in de omgeving van Amsterdam: Haarlem, Het Gooi. In een overspannen markt werd die cirkel steeds groter, vertelt Franken. “We hebben tientallen woningen bekeken en ook veel biedingen gedaan. Zwaar overboden ook.”

“Uiteindelijk kwamen we hier in de wijk Enkawijk terecht. We konden kiezen uit twee of drie woningen, vrij op naam.” Ruiters: “Het was een opluchting dat we niet meer mee hoefden te doen aan dat circus van bieden en overbieden.”

De Enkawijk telt ruim duizend woningen, waarvan naar schatting een derde wordt bewoond door gezinnen uit Amsterdam en andere plaatsen in de Randstad. Zo zijn er meer nieuwbouwwijken, buiten Ede, waar deze groep stevig vertegenwoordigd is.

Ook aangeschoven aan tafel bij Franken en Ruiters zijn Annemieke Biesma en Joost van Barneveld (beiden 38), ouders van Bodhi (4), Hidde (3) en baby Ravie. Het gezin heeft vorig jaar de oversteek gemaakt van Noord naar Ede.

“We gingen aan het Noorderpark wonen in de vaste overtuiging: hier gaan we kinderen maken en oud worden. Er geen rekening mee houdend dat kinderen ook vierkante meters nodig hebben. We hadden een balkonnetje waar in de zomer net ruimte was voor een opblaasbadje.”

Ook Biesma en Van Barneveld hebben veel woningen bekeken. Onder de rook van Tata Steel, maar ook in Baarn en Hilversum. Biesma: “Ik kreeg een artikel uit De Gelderlander in handen over de wijk. Die werd aangeprezen als een nieuwe, hippe wijk in Ede. Het was je reinste marketing, maar het werkte.”

“Ik herinnerde me een oud-collega die er was gaan wonen. Ik heb hem gebeld. Hoe is het daar? Verveel je je niet dood? Mijn collega zei: het is hier fantastisch, kom maar eens kijken.”

Slechtvalken op de webcam

De wijk is een nieuwe wijk op het voormalige terrein van de Enka, waar tussen 1922 en 2002 kunstvezels werden geproduceerd voor de textielindustrie. Enkele monumentale onderdelen van het complex zijn bewaard gebleven en onderdeel geworden van de wijk met ruime en duurzame woningen.

In het voormalige kantinegebouw hebben basisschool De Ontdekking en kinderopvang Bzzzonder hun intrek genomen. Op de grote schoorsteen broedt een paartje slechtvalken dat via de webcam kan worden gevolgd.

Het zijn niet alleen de slechtvalken die broeden. De wijk is een kinderrijke wijk met veel jonge gezinnen. Miriam Vogelaar (40) en Oscar Scholten (47) zijn er met Nina (6) en Mika (2) neergestreken. “We hebben met veel plezier in Amsterdam gewoond, maar we merkten dat we de stad niet meer gebruikten zoals vroeger,” zegt Vogelaar. “Dit is een ideale plek voor jonge kinderen. In ons rijtje wonen veertien kinderen van min of meer dezelfde leeftijd.”

Het vinden van een goede en betaalbare plek waar de kinderen kunnen opgroeien is een belangrijke reden voor de verhuizing naar Ede. Er ontploffen niet voortdurend granaten, aan het einde van de straat begint het bos en er hoeft straks niet te worden geloot voor een plek op de middelbare school.

De basisschool in de wijk is christelijk, zoals de meeste scholen in Ede. Franken: “Kinderen zingen een dankliedje voor het eten. Hugo zingt vrolijk mee.” Ruiters: “Ik heb twee oudere kinderen. Die zijn naar de openbare school gegaan en wisten bij wijze van spreken niet wie Jezus was. Dat vond ik ook wel pittig.”

In een uur bij het Concertgebouw

De combinatie van industrieel erfgoed en nieuwbouw geeft de Enkawijk een grootstedelijke uitstraling, zoals die ook kan worden gevonden rond het voormalige waterleidingterrein in Amsterdam-West of de vroegere Oostergasfabriek in Oost.

Het station Ede-Wageningen ligt op loopafstand en vandaar rijden de treinen vier keer per uur naar Amsterdam. Biesma: “We gingen wel eens wandelen in het Amsterdamse Bos. Met het openbaar vervoer ben je vanuit Noord sneller in Ede dan in Zuid.” Van Barneveld: “Als alles meewerkt, sta je in een uur voor het Concertgebouw.”

Het voelt vaak verder weg. Dat heeft alles te maken met de verschillen. Amsterdam met zijn drukte, zijn gekte en zijn overweldigende aanbod aan kunst, cultuur en horeca. Ede met zijn ruimte, zijn afkeer van grote gebaren en de nabijheid van de Veluwe. Amsterdam met zijn progressieve bestuur, Ede met de SGP en ChristenUnie als grootste partijen.

Bij de verkiezingen voor een nieuw provinciebestuur in maart koos Ede voor BBB, SGP, CU, VVD en CDA, in de Enkawijk scoorden GroenLinks, D66, PvdA, Volt en de Partij voor de Dieren opvallend goed.

Café met havermelk

Biesma pendelt nog geregeld heen en weer en is in korte tijd gevoelig geworden voor de cultuurverschillen. “Ik volg een cursus aan de UvA. Iedereen is daar ontzettend Amsterdams in woorden en gedachten. Er worden geregeld uitspraken gedaan waarvan ik denk: dat zou ik in Ede niet zo zeggen. Amsterdammers hebben de neiging om te vinden dat alles moet gebeuren zoals het in Amsterdam gebeurt. Ik snap nu dat mensen in de rest van het land daar moeite mee hebben.”

Een kleine Amsterdamse ambassade in de Enkawijk is De Proefzaak, een vorige maand geopende franchise van het gelijknamige biercafé in Amsterdam-Zuidoost. Met havermelk in de koelkast, Kleiburgbier op de tap en hippe stoelen die zijn geprint met het materiaal van gerecyclede koelkasten.

Tekst gaat verder onder de foto.

De Proefzaak is een franchise van het gelijknamige biercafé in Amsterdam-Zuidoost. Beeld Sanne Zurné

Met op de kaart een heimweegerecht als de hotdog Amsterdam, met zuur van Kesbeke. Om het Amsterdam-gevoel af te maken heeft het biercafé ook een paar kamers op Airbnb, zodat in de straat nog geregeld het vertrouwde geratel van een rolkoffertje klinkt.

Op het terras van De Proefzaak vertelt Robert-Jan Wopereis (60) over zijn inburgering in Ede. De Amsterdammer kwam met zijn vriendin naar de wijk. Er zijn geen kinderen die kunnen fungeren als ijsbreker. “Ik zit hier wel met gemengde gevoelens,” zegt Wopereis.

“We hebben een fijne woning die van alle gemakken is voorzien en genieten van de groene omgeving, maar er zijn ook dingen die ik mis. De vanzelfsprekendheid om bij een vriend in de buurt aan te waaien. De concerten in het Vondelpark. Een vieze patatzaak die ’s nachts open is.”

Mes voor scouting

Toch was het besluit om de stad te verlaten niet lichtvaardig genomen. Het gevoel dat hij daar als een vis in het water was, werd de laatste jaren minder. Wopereis: “Ik kreeg steeds meer moeite met de korte lontjes in de stad. De agressie, de drukte, de onrust.” Indruk maakte een incident op de Schellingwouderbrug, waarbij hij toen hij op zijn high speed e-bike op de rijbaan fietste, moedwillig door een automobilist van de weg werd gedrukt.

In Ede is het gevoel van veiligheid groot, zegt ook Biesma. “In Noord ben ik twee keer met een mes bedreigd door jongens uit de buurt. Als je me een jaar geleden had gevraagd naar mijn mening over een messenverbod, had ik gezegd: meteen doen. Hier hebben de kinderen een mes voor de scouting, om klusjes te kunnen doen in het bos. Het hebben van een mes is leuk geworden.”

Beeld Sanne Zurné

Franken: “Als de baby niet wil slapen, kan ik hier ’s nachts een wandeling maken zonder mij ook maar een moment onveilig te voelen. Dat was in Amsterdam echt anders.”

Domweg gelukkig in Enkawijk. Met, als echte pioniers, zin om aan te pakken en de wijk tot bloei te brengen. Biesma vertelt dat ze al eens heeft gebeld met de gemeente met de vraag of er mogelijkheden waren voor een natuurspeeltuin. “Die ambtenaar wekte de indruk totaal verrast te zijn door de vraag. Hij kon er niets mee. Wat ik bedoel is: er zit ontzettend veel goede energie in de bewoners van de wijk. Dat zou moeten worden gebruikt, door de gemeente, maar ook door ondernemers. Om er samen iets nog mooiers van te maken.”

De mooie Amsterdamse vrouwen worden gemist, het betaald parkeren niet Kleine rondvraag onder de nieuwbakken Edenaren: wat missen zij na hun vertrek uit Amsterdam? Miriam Vogelaar: “Een goed Japans restaurant. En de gerookte ossenworst van slagerij De Wit.” Joost van Barneveld: “Water en alles wat daarmee te maken heeft. Zwemmen, varen, lisdodde en fluitenkruid. Het parfum van de mensen die voor je fietsen.” Sophie Franken: “Het Woeste Westen. We hebben hier ontzettend veel natuur, maar zo’n leuke, stoere natuurspeeltuin ontbreekt.” Annemieke Biesma: “De Ceuvel, De Verbroederij: plekken die leuk zijn voor ouders en kinderen, waar de koffie goed is en de snacks gezond. En ik mis het zitten in het raam, bungelend met mijn benen, kijkend naar wat er allemaal voorbij komt.” Robert-Jan Wopereis: “De sfeer van wat elders de grachtengordel wordt genoemd. De excentriekelingen. Café Welling. Kunst in de openbare ruimte. De dinsdagavond in Zaal 100. En het is waar: city girls are pretty girls.” En wat missen zij niet? Wopereis: “Crowdsurfing in de binnenstad, het gevecht met brommers en scooters op fietspaden, het gevoel altijd bedacht te moeten zijn op criminaliteit.” Vogelaar: “In het algemeen: de drukte. En de viezigheid.” Stefan Ruiters: “Het lawaai ’s avonds. Dat de ramen op warme zomeravonden dicht moeten om de kinderen te kunnen laten slapen.” Franken: “Betaald parkeren. Vrienden uit Amsterdam vragen altijd meteen waar de parkeermeter staat. En de ratten, de meeuwen en de duiven.” Van Barneveld: “De Kalverstraat, de troep op straat en het gebrek aan plekken om je fiets te parkeren.” Biesma: “De smalle trap op en af met de kinderen en de boodschappen. Alle toeristenzaken met donuts, wafels en snoep. En de blingbling van de nouveau riche.”

Luister naar onze podcast Amsterdam wereldstad: