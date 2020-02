Hoe de megazaken rond Taghi justitie ontwrichten

Zwaarbewapende beveiliging bij de bunker in Amsterdam-Osdorp donderdag. Beeld ANP

Ook donderdagochtend bleek weer met hoeveel uitdagingen de processen rond Ridouan Taghi zijn omgeven. Zwaarbewapende politiemensen met bivakmutsen zetten de omgeving af van de extra beveiligde bunker van de rechtbank in Osdorp, waar gepantserde bolides druppelsgewijs verdachten, officieren en rechters aanvoerden. Het bedrijventerrein was urenlang ontwricht.

De zitting begon een uur te laat door problemen met de geluidsverbinding met de geheime loca­tie van kroongetuige Nabil B. en met de rechtbank aan de Parnassusweg, waar publiek de zaak volgt – wegens ruimtegebrek in de bunker. Door een aaneenschakeling van fouten kon de familie van kroongetuige Nabil B. en zijn vermoorde onschuldige broer de zitting donderdag niet volgen.

De zaak opende met gekrakeel over hoe de rechtbank en justitie de zaken rond Taghi noodgedwongen opknippen.

Er was al de omstreden splitsing van wat één groot feitencomplex is in twee zaken. In ‘Marengo’ staan Taghi, zijn vermoede rechterhand Saïd Razzouki en 15 medeverdachten terecht voor een reeks liquidaties, mislukte moordpogingen en moordplannen. In het proces ‘Eris’ zijn vooralsnog 16 verdachten gedagvaard die onder­wereldmoorden zouden hebben gepleegd. De kern van die groep bestaat uit (ex-)leden van motorbende Caloh Wagoh. Ook hier was Taghi volgens justitie de voornaamste opdrachtgever.

Twee kroongetuigen

Het losknippen van die strafzaken is omstreden, omdat in het wereldje rond Taghi alles met alles te maken kan hebben. Toch is die knip nog enigszins te verdedigen. In de zaak Marengo is kroongetuige Nabil B. de spil, die verklaringen heeft afgelegd over zaken tot en met januari 2017. De zaak Eris leunt zwaar op kroongetuige Tony de G., die vooral wetenschap heeft van moordopdrachten vanáf januari 2017.

Nu hoofdverdachte Taghi medio december is aangehouden in Dubai, is de behandeling van zijn strafzaak in het Marengoproces weer losgekoppeld van de rest – omdat het logistiek niet te doen zou zijn hem bij zijn medeverdachten te plaatsen. Waar zijn medeverdachten donderdag en vrijdag weer zijn opgeroepen voor inleidende zittingen, komt Taghi 6 maart aan de beurt – al zal hij niet verschijnen.

Advocaten en verdachten willen de twee kroongetuigen en medeverdachten in Marengo én Eris allemaal kunnen bevragen. Alleen al daarom ageren raadslieden tegen de gescheiden processen.

Forse ploeg advocaten

Dat Taghi apart op een zitting komt, wakkert nog veel meer zorgen aan. Kan niet zowat álles wat in zijn zaak speelt van groot belang zijn voor de medeverdachten? Dan moet de onlangs in Colombia gearresteerde Razzouki nog naar Nederland aankomen. De rechtbankvoorzitter, die we op verzoek anoniem laten, kondigde aan dat de zaak Marengo mogelijk via andere lijnen zal worden opgeknipt, maar dat stelt de forse ploeg advocaten allerminst gerust.

Zo bleek ook donderdag weer dat Nederland eigen­lijk niet is opgewassen tegen Taghi en de mega­processen tegen zijn groepering – bij elkaar met afstand het grootste strafproces in Nederland ooit. Een rechtszaal waarin meer dan 30 verdachten passen is er domweg niet, de alternatieve locaties barsten nú al uit hun voegen en ook inhoudelijk dreigt een voortdurende chaos.