Hoe de leeuwen van Artis tóch niet naar Frankrijk gingen

Eerst gingen ze naar Frankrijk, daarna bleven ze toch in Amsterdam. Het was een verwarrende week voor de leeuwen van Artis en al hun volgers.

De consternatie in Amsterdam over het aangekondigde vertrek van de leeuwen van Artis is inmiddels ook doorgedrongen tot het zuiden van Frankrijk. Net als de verbazing over het aansluitende bericht dat de verhuizing naar Royan van de baan was. “Heel vervelend,” noemt directeur Paul Caillé van de Zoo de la Palmyre de opschudding over de leeuwenverhuizing. “Ik had aanvankelijk geen idee dat er zo veel emoties bij zouden komen kijken. Het spijt me dat het zo gelopen is.”

Het was voor de liefhebbers van leeuwennieuws amper bij te benen. Nog geen zeven dagen nadat de directie van Artis het vertrek van de drie dieren had aangekondigd, ging er een persbericht uit dat de leeuwen, net als de twee mannen uit de mop, toch niet naar Frankrijk gingen. In de tussenliggende dagen had de gemeenteraad de financiën van Artis op de agenda gezet voor een spoeddebat met als conclusie dat het vertrek van de leeuwen onomkeerbaar was.

Vanuit Royan legt directeur Caillé uit hoe het zo heeft kunnen lopen. Artis nam volgens hem een half jaar geleden contact op om te praten over de Amsterdamse leeuwen. “We hebben goede contacten met Artis. Wij willen onze bezoekers graag een groep leeuwen aanbieden. Wij hebben nu alleen een leeuwin van twaalf jaar. Het plan was om voor haar een andere plek te zoeken, zodat het verblijf kon worden gebruikt voor de leeuwen van Artis.”

Donderslag bij heldere hemel

Het probleem was het vinden van een nieuw onderkomen voor de Franse leeuwin. De dierentuinen die eerder interesse hadden getoond, trokken zich nu terug vanwege corona. Caillé: “We hebben nog gekeken of we voor ons vrouwtje een tijdelijk verblijf konden organiseren in onze eigen dierentuin. Dat kon best voor een korte tijd, maar zonder uitzicht op een vast verblijf vonden we dat niet verantwoord. Dat hebben we Artis woensdagavond laten weten.”

Het telefoontje kwam in Amsterdam als een donderslag bij heldere hemel. “Ik was verbijsterd,” blikt Artisdirecteur Rembrandt Sutorius terug. “We zijn een half jaar bezig geweest met de voorbereidingen. Dat gebeurt altijd uiterst zorgvuldig. Er is lang over nagedacht of we dit moesten doen en hoe we het moesten doen. De datum voor het transport was geprikt, en dan komt er een telefoontje uit Frankrijk dat het toch niet doorgaat.”

Het tweede persbericht in een week tijd over de leeuwen werd knarsetandend geschreven en uitgestuurd. Sutorius: “Het voelde heel klungelig. Wat betreft communicatie is dit een ramp. Het oogt slordig.” Eens te meer omdat een dag eerder de gemeenteraad in het spoeddebat had geconcludeerd dat een vertrek van de grote katten jammer was, maar onvermijdelijk vanwege de financiële situatie.

Tekort van twintig miljoen

Die laatste is niet veranderd. Sutorius benadrukt de grote problemen van de dierentuin in tijden van corona. “Ons tekort loopt de komende jaren op tot twintig miljoen euro. Dat is nog zonder de kosten van een nieuw verblijf voor de leeuwen, geraamd op 4,5 miljoen. Onze prioriteit is nu Artis overeind houden. Daarnaast is het vinden van een oplossing voor de lange termijn voor de leeuwen van groot belang.”

Het goede nieuws is dat het dreigende vertrek van de leeuwen alle liefhebbers van Artis nog eens heeft overtuigd van de ernst van de situatie. Een inzameling voor de noodlijdende dierentuin heeft in enkele dagen tijd zes ton opgeleverd. Hartverwarmend, noemt Sutorius die steun. Belangrijk is dat nu ook gemeente, rijk en provincie over de brug komen. “We zijn dankbaar voor de bijdrage die we vorig jaar kregen voor de instandhouding van het Aquarium, maar we hebben nog geen euro coronasteun van de gemeente gekregen. Dat gesprek moet nu echt worden gevoerd.”

Financiële steun

In Frankrijk krijgen de dierentuinen wel financiële steun, vertelt Caillé vanuit Royan. “We zijn sinds november dicht en hopen in april weer open te kunnen. Dankzij de steun van de overheid en een beetje spaargeld kunnen we ons redden. Alle mensen zijn nog aan het werk en de dieren worden goed verzorgd. Maar ik weet dat veel collega’s het moeilijk hebben. Dat geldt ook voor Artis. Nogmaals, het spijt me dat het zo gelopen is.”