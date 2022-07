Hoe de kolenboer in Oud-Osdorp verscheen – en weer verdween

Hoe later op de dag kolenboer Eef Schelling bij zijn klanten verscheen, hoe zwarter zijn gezicht was. Beeld Privécollectie Henk Schelling

In Oud-Osdorp kwam Katee langs met zuivel, Dekker met brood en Schelling met kolen. Eef Schelling, kolenboer, een stevige man met een vriendelijk gezicht, steevast gestoken in een zwart ribcord pak met leren schouderstuk en een pet schuin op het hoofd. Hoe later op de dag hij verschijnt, hoe zwarter zijn gezicht.

De kolen liggen opgetast in zakken op zijn vrachtwagen, een Opel Blitz met platte bak. Eef sjouwt de zakken aan op zijn rug, stort de inhoud stuivend in het kolenhok en legt de jutezakken netjes op een stapel weer terug op de wagen.

Eef komt in 1924 ter wereld. Zijn vader Kees heeft een veenderij in de Eendrachtspolder. Zijn woning met erf ervoor, waar hij woont met zijn vrouw Gretha en hun zeven kinderen, ligt aan de Osdorperweg 750. Tot aan de Tweede Wereldoorlog is de uit het veen gewonnen turf de gangbare brandstof.

Kolen en olie

De blokken gedroogde turf worden verhandeld op het erf. Tussenhandelaren en particulieren halen de turf op, of Schelling brengt het bij de klant aan huis. Eef en de andere kinderen helpen regelmatig mee.

Kolen en olie zijn sterk in opkomst, ze luiden het einde in van de veenderij. Vanaf 1936 verhandelt Eef op het erf ook kolen. De kolen worden geladen in Halfweg, waar meerdere wagons van elk 25 ton op een zijspoor staan opgesteld. Eef introduceert, niet zonder weerstand van zijn vader die alles met de handkar doet, een vrachtwagen en een transportband om het werk te vergemakkelijken.

Zijn eerste vrachtwagen, een Chevrolet, is oud. “Behalve de claxon maakt alles lawaai aan dat ding,” zegt Eef als hij over die wagen spreekt. De cabine is niet verwarmd, in koude winters zie je geen steek voor ogen door de beslagen of bevroren ruiten. Gerrit Vos, die aan de Osdorperweg een garage heeft, bouwt provisorisch een kachel in.

Zomerkolen

Ondanks de inzet van vrachtwagen en transportband blijft het werk zwaar. In de stad moet Eef de kolen langs smalle trappen naar zolder sjouwen, vier of vijf verdiepingen hoog. Een zak kolen van een half mud weegt 35 kilo, niet zelden nemen ze er twee tegelijk op hun rug mee naar boven.

De kolen kennen een zomer- en wintertarief. Zomers zijn ze goedkoper. Prijsbewuste klanten laten hun kolenhok dan ook tijdens de zomermaanden volstorten. Zo is het werk voor Eef wat over het jaar verdeeld.

Eef vindt het leuk om anderen te vermaken, hij houdt van gein. Thuis al. Als het zijn beurt is tijdens het bidden van de rozenkrans leest hij doodleuk teksten voor uit de krant. Hij is zachtaardig en vriendelijk van karakter, dit in tegenstelling tot zijn strenge vader.

Twee tweelingen

Eef heeft al een poos verkering met Corrie Warmerdam, maar mag van zijn vader niet met haar trouwen omdat in hun gezin tuberculose heerst. Ze wachten tot Eef 30 is, de leeftijd waarop hij de toestemming van zijn vader niet meer nodig heeft.

Eef en Corrie trekken na hun huwelijk in een woning aan de Osdorperweg 500. Een rode noodwoning tegenover de Lutkemeerweg, met zicht op de schapen en koeien in de wei van Joop Bodengraven. Ze krijgen er zeven kinderen waarvan twee tweelingen. In zijn spaarzame vrije tijd speelt Eef graag accordeon.

Niemand in de kou

Eef Schelling werkt hard. Altijd om een uur of vier, vijf uit bed en laat weer thuis. Het gezin heeft dan vaak al gegeten, zijn eten wordt voor hem opgewarmd. Het leven als kolenboer is niet zonder zorgen.

Soms wordt er slecht betaald, maar Eef stort het kolenhok altijd vol, hij laat niemand in de kou staan. Betalen komt later wel. Slechts een handvol klanten maken het te bont bij Eef, daar levert hij niet meer.

In de strenge winter van 1963, als er schaarste is aan kolen, kan hij niet altijd leveren. Een tuinder die even geen kolen kan krijgen, laat hem weten dat het zijn schuld is als zijn bedrijf failliet gaat. In die koude maanden worden zelfs kolen uit Oekraïne gehaald, grintkolen van slechte kwaliteit, de zogenaamde Donetsk-kolen. Die zijn niet te tillen zo zwaar, maar Eef wil per se leveren.

Aardgas

Door de jaren heen worden steeds meer woningen in zijn wijk aangesloten op stadsgas. Met de aardgasvondst in Groningen zeventig jaar geleden en de daaropvolgende omschakeling naar grootschalige aardgasdistributie, kookt en stookt men massaal op aardgas.

Het baart Eef zorgen. Daarbij komt dat hij het kolenerf aan de Osdorperweg 750 moet verlaten. Hij krijgt nog wel de kans om het voor 50.000 gulden te kopen, maar durft het niet aan.

Het erf gaat naar een caravanhandel, Eef moet eraf. Het maakt hem woedend. Het verlies van zijn erf, de snel teruglopende handel en het feit dat hij nog jonge kinderen heeft maken Eef gespannen, ondermijnen geleidelijk aan zijn gezondheid. Hij krijgt het vaak benauwd.

Terwijl de kolenhandel op zijn einde loopt, gaat hij tuinderswerk doen bij Wieringen Prins en later bij zoon Willem die een hoveniersbedrijf begonnen is. In 1981 wordt Eef wegens benauwdheid opgenomen in het ziekenhuis, daar overlijdt hij, 57 jaar oud.

Dit is een ingekorte bewerking van het verhaal van Paul Kroes uit Rond de Sloterbrug 2, 176 blz., € 19,95 Verkrijgbaar bij boekhandels Jaspers in Badhoevedorp, Meck en Holt aan de Tussenmeer en via ronddesloterbrug.nl