Hoe de klassieke junk van de Zeedijk verdween: ‘Winkelmeisjes liepen hier rond met ogen zo groot als schoteltjes’

De Zeedijk in de zomer van 1983: een vrijhaven voor junks, dealers en heroïnegebruikers. Beeld Bert Verhoeff/HH

In 1986 werd de eerste paal geslagen voor het hotel Barbizon Palace op de kop van de Zeedijk. Niet geheel toevallig gebeurde dat door tante Trui, samen met tante Aal een vastberaden bewoonster van de Zeedijk, die nooit hadden willen wijken voor de dealers, de junks en hun overlast. Twee jaar later opende ook het eerste ‘normale café’ op de kop van de Zeedijk: de Kletskop, van kroegbaas en doctorandus in de geografie Jan Ott.

Otts eerste jaren waren moeilijk. Dealers en junks waren vanaf de opening niet welkom. Het café bleef overeind dankzij het personeel van het nieuwe Barbizon Palace, dat voor of na het werk een kopje koffie of een biertje kwam doen. Ook de agenten van de Warmoesstraat werden vaste klant. Met die eerste paal en die eerste kroeg begon in feite het herstel van de Zeedijk. Een straat die jarenlang het domein was van drugsdealers en junkies, veelal van Surinaamse afkomst. Veel panden waren dichtgetimmerd.

Vooral de combinatie van heroïne en cocaïne, de ‘speedball’, zorgde voor een hoop spanning, aldus Joep de Groot, destijds wijkagent op de Wallen: “De buurt werd steeds minder leefbaar. De postbezorging werd onregelmatig. Medewerkers van de stadsreiniging werden bedreigd als ze een vuilnisbak probeerden te legen die door een dealer als opslagplaats werd gebruikt.”

De dijk was een straat geworden waar normale burgers met een grote boog omheen liepen. Ott: “Als je op de Zeedijk werd beroofd en je ging aangifte doen bij de politie, kreeg je te horen: waarom ben je daar in godsnaam gaan lopen?” De oud-wijkagent: “In de slechte tijd van de Zeedijk werkten we op het oude bureau Warmoesstraat met driehonderd man uniformdienst voor die ene vierkante kilometer. En nog was het een bende.”

Stadhuis bezet

In eerste instantie had de gemeente helemaal geen zin om de problemen op de Zeedijk op te lossen. De gedachte was: zet er een hek omheen, dan is het probleem weg. De ommekeer begon bij de vastberaden bewoners, daarover is iedereen het wel eens. Zo’n 150 bewoners gingen tijdens een raadsvergadering op 18 mei 1983 als Crisiscomité Zeedijk-Nieuwmarkt over tot de bezetting van het stadhuis. Na diverse toezeggingen – een messenverbod, een samenscholingsverbod, 40 extra rechercheurs, 85 extra cellen – werd de bezetting beëindigd.

Het duurde nog wel anderhalf jaar voordat er echt een begin werd gemaakt met het revitaliseren van de Zeedijk. De gemeente Amsterdam en een aantal banken en beleggingsmaatschappijen richtten in november 1984 de NV Economisch Herstel Zeedijk op. Met het startkapitaal van 3,4 miljoen gulden werden dichtgetimmerde panden opgekocht om het leefklimaat te verbeteren, in de hoop daarmee de junkies en dealers te verdrijven.

Nieuwe huurders moesten de buurt iets te bieden hebben. Dus geen coffeeshops, discountwinkels of seksshops, wel een groenteboer, bakker en tandarts – die er nooit kwam, overigens – en andere speciale voorzieningen die allemaal vooraf gescreend werden op foute antecedenten.

Terwijl er meer naar de bewoners werd geluisterd, waren het nu de verslaafden die protesteerden. Volgens August de Loor, spreekbuis van de heroïnegebruikers, bood verdrijving van de junks van de Zeedijk geen oplossing en kon alleen een drugsgedoogbeleid structurele verandering brengen.

Pas in 2007 ontstond er een daadkrachtig samenwerkingsverband tussen de verschillende instellingen die met de junkies te maken hadden, de zogenaamde ketenaanpak waarin politie, justitie, reclassering, uitkeringsinstantie en de gezondheidsinstelling gingen samenwerken. Bea Irik, indertijd wethouder: “Hulpverleners zochten de junkies op en haalden ze van straat. Individueel werd dan bekeken wat er moest gebeuren. Als iemand niet meewerkte kon hij voor twee jaar worden opgesloten.”

Van heoïne naar xtc

Wat ook hielp, was dat de heroïne minder populair werd. ‘Junks zijn op hun retour in de binnenstad,’ kopte de buurtkrant d’Oude Binnenstad al in juni 1990. Xtc was de nieuwe dope en de jeugd wilde niet meer behoren tot het leger van de losers, de junkies die kampten met een slechte gezondheid en vaak vroegtijdig overleden. Rond 2010 was de klassieke junk dan ook vrijwel geheel uit het straatbeeld verdwenen.

In de eerste fase tot 1990 werden van de kop van de Zeedijk tot de Stormsteeg zo’n zestig panden opgekocht, opgeknapt en voorzien van nieuwe exploitanten en winkeliers. Naast de Kletskop was bakker Lobs een van de pioniers op de Zeedijk, met zijn winkel op de hoek van de Stormsteeg. Dicky Lobs, dochter van de eigenaar: “Het was heel eng om te beginnen. Ik had nog nooit een verslaafde gezien.” Ook het personeel was groen als gras, volgens Lobs. “De winkelmeisjes kwamen allemaal uit Volendam, die wisten niet wat ze zagen. In het begin liepen ze hier rond met ogen zo groot als schoteltjes.”

De NV Economisch Herstel Zeedijk, al spoedig omgedoopt tot N.V Zeedijk, hoopte de klus voor de eeuwwisseling te klaren. Maar er waren ook zorgen. Het winkelend publiek liet zich die eerste jaren nog niet zien, waardoor het herstel in het slop raakte. Er waren tegenslagen en vertragingen, vooral veroorzaakt door gebrek aan financiën en bureaucratische hobbels. Toch werd er vooruitgang geboekt. Mede door investeringen vanuit de Chinese gemeenschap werd ook het tweede deel van de Zeedijk opgeknapt, daar werd een tempel gebouwd en de Zeedijk kwam ook hier tot bloei.

Dit is een ingekorte bewerking van een artikel uit het septembernummer van Ons Amsterdam.