Hoe de Duitse rapper Kolja Goldstein in eigen land doorbrak met raps over de Amsterdamse onderwereld

De Duitse rapper Kolja Goldstein dweept in zijn teksten veelvuldig met de zware criminaliteit in Amsterdam. Zijn tracks over drugs en liquidaties in de lage landen zorgden ervoor dat hij doorbrak in de rapscene van de heimat. Momenteel wordt de rapper in Nederland gezocht wegens wapenbezit.

In de bonte wereld van de gangsterrap geldt de Duitse rapper Kolja Goldstein als een opmerkelijke figuur. Waar rappers in de regel met name verhalen over hun eigen ervaringen en hun eigen buurt bezingen, doet Goldstein iets anders. Hij rapt over zware georganiseerde misdaad in Nederland en België, en doet dat in het Duits.

In september 2021 was daar het nummer A.B.C., wat vermoedelijk verwijst naar de term ‘Amsterdamse beroepscrimineel’, die de hoofdstedelijke politie een tijd gebruikte om de zwaarste criminelen aan te duiden.

Amsterdamse liquidatie en ontvoering

De clip begint met amateurbeelden van de mannen die in 2021 crimineel Anis B. wilden liquideren in Amsterdam-Slotervaart, maar in zijn plaats zijn onschuldige vriendin Ayla Mintjes doodschoten.

Een paar shots later zijn er mannen met kalasjnikovs te zien. In het Duits rapt Goldstein: ‘Naima van Bahida blijft gewoon verdwenen. Geen lijk gevonden, de TCI (het Team Criminele Inlichtingen van de politie, red.) tast in het duister.’

In de clip worden foto’s getoond van Naima ‘Tante’ Jillal die op 20 oktober 2019 werd ontvoerd vanaf de Amsterdamse Zuidas en vervolgens vermoedelijk gruwelijk is gemarteld en omgebracht. Van Jillal zijn in een Antwerpse havenloods kledingstukken en een handtas gevonden en onder beruchte drugscriminelen circuleren foto’s van een gemartelde naakte vrouw, gemaakt in de nacht na Jillals verdwijning, maar haar lichaam is nooit gevonden.

Doorbraak

Of het smaakvol is een afrekening en een ontvoering in het criminele milieu zo expliciet te tonen en te bezingen, is voer voor discussie, maar het nummer zorgt in 2021 in elk geval voor de doorbraak van Kolja Goldstein in Duitsland. Inmiddels is de clip bijna 6,5 miljoen keer bekeken.

Een maand later, in oktober 2021, brengt Goldstein het Duitstalige nummer F.A.R.C. uit. De titel lijkt een verwijzing naar de Colombiaanse rebellenbeweging, die zichzelf bedroop met cocaïnesmokkel.

Dit keer begint de clip met beelden van een gele Lamborghini in Lijnden. Die zijn enkele dagen daarvoor gemaakt nadat de steenrijke Amsterdamse crimineel Gordon F., die al dagen doorgesnoven was, een 29-jarige vriend neerschoot.

In een videoclip van Kolja Goldstein figureren ook beelden van F-siders die een laatste eer aan de geliquideerde Ajaxhooligan 'Polletje' bewijzen. Beeld Kolja Goldstein - F.A.R.C.

Verderop in de clip: shots van wapens, blokken cocaïne, uithalers en stapels geld. Maar ook beelden van de liquidatie van de beruchte Ajaxhooligan Martin ‘Polletje’ van de Pol. Ook zitten er foto’s in de clip van een groep F-siders die de vermoorde Ajaxsupporter de laatste eer bewijzen.

Met ZDF in Amsterdamse haven

Met zijn true crime-rap over de lage landen trekt Goldstein ook de aandacht van de serieuze pers in Duitsland. De publieke omroep ZDF voert hem op als een van de dragende figuren in de documentaire Auf der weißen Spur, een reportage over de Europese cocaïnehandel.

Te zien is hoe Goldstein in Nederland een cameraploeg meeneemt naar een haventerrein. Terwijl de voice-over het heeft over 40 ton cocaïne die in Rotterdam in beslag is genomen, rijdt Goldstein het haventerrein van Damen Shiprepair in Amsterdam-Noord op.

Vervolgens neemt hij de cameraploeg van ZDF mee naar een woning waar hij 14 blokken coke en wapens laat zien. Ook krijgt hij ergens in Amsterdam-West een sample mee, waarna hij de cocaïne laat koken om die te testen op echtheid. In de documentaire is te horen hoe Goldstein vloeiend Nederlands spreekt.

Sterker dan de staat

De 31-jarige Kolja Goldstein heet eigenlijk Nicolas Thomas Sheahan. Hij komt uit het Beierse Augsburg. Hij ziet er, met zijn vervaarlijke tatoeages in zijn gezicht, uit als een gangster. “Wij zijn sterker dan de staat. Ik kan doen wat ik wil,” zegt hij tegen ZDF.

In zijn raps blijkt hij opvallend goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen de Nederlandse onderwereld. Maar is hij zelf ook een crimineel?

“Ik ben in het verleden veroordeeld voor drugshandel,” bekent Goldstein aan de ZDF. Daarnaast zegt hij betrokken te zijn geweest bij ‘schermutselingen’ in Denemarken – verwijzend naar een schietpartij in Kopenhagen waarbij in 2017 twee omstanders werden geraakt. Ook in andere interviews heeft Goldstein zich gepresenteerd als zware crimineel. Daar praat hij over een veroordeling wegens 864 kilo wiet en ruim vier miljoen aan crimineel vermogen.

Hoe geloofwaardig?

Zodra zijn carrière in Duitsland een vlucht neemt, duiken journalisten van het Duitse weekblad Die Zeit in het criminele verleden van Goldstein. Ze stuiten op twee veroordelingen voor handel in softdrugs. De eerste zaak draait om bijna 250 gram marihuana die in 2016 was verhandeld in een tattooshop in München. Bovendien is er sprake van 38 gram coke die in een kelder verstopt lag. De tweede veroordeling van Goldstein draait om een hennepplantage.

In de clip A.B.C. zijn veelvuldig mannen met kalasjnikovs te zien. Beeld Kolja Goldstein - A.B.C.

In het artikel wordt Goldstein, tot zijn ergernis, neergezet als een Hochstapler: een opschepper. “In de Duitse pers lees jij veel – meestal bullshit,” laat Goldstein daarover aan Het Parool weten.

Met zijn muziekcarrière gaat het ondertussen crescendo. In augustus vorig jaar wordt in Duitsland bekend gemaakt dat Goldstein een ‘miljoenendeal’ heeft gesloten met Chapter One, onderdeel van het grootste muziekconcern ter wereld: Universal.

Djaga Djaga

Er volgt een nieuw album waarop ook weer veelvuldig wordt gerefereerd aan de Nederlandse onderwereld. “Bij Europol in Den Haag hangt mijn compositiefoto,” rapt hij in de track Global. Ook is daar het nummer EBI, een verwijzing naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Daarop figureert de Amsterdamse rapper Djaga Djaga, die een celstraf van 18 jaar uitzit voor betrokkenheid bij een liquidatie in Amsterdam-Zuidoost. Ook klinkt het zinnetje: “Ziggy heeft Samir verraden.” Dat is een verwijzing naar de moord op de Amsterdamse drugshandelaar Samir Bouyakhrichan in Zuid-Spanje 2014.

In februari neemt Goldstein een cameraploeg van Hiphop.de op sleeptouw. Opnieuw toont Goldstein zich als een tourgids met kennis van zaken over duister Amsterdam. Daarbij moet wel vermeld worden dat hij al die locaties uit de media kan hebben. Hij vertelt waar Mario Magan Tier is geliquideerd en rijdt langs een pand op IJburg waar een cocaïnewasserij is gevonden. Ook bezoekt het gezelschap een studio en maakt het een rondje over de Wallen.

Inval

Twee maanden later doet een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies, na een anonieme tip, een inval op Goldsteins woonadres in Utrecht. Daarbij worden een of twee vuurwapens gevonden. Goldstein wordt niet aangehouden. “Er loopt iemand rond in Utrecht die verklaringen aflegt,” laat Goldstein daarover weten. “En iedereen weet wie dat is."

Op zijn Instagram plaatst hij een afbeelding van het proces-verbaal van de inval. Goldstein laat weten dat hij dat gedaan heeft ‘als bewijs’ voor zijn fans. “Ik zou een show geven in de uitverkochte nachtclub Filmcasino in München maar kon door de inval niet komen.”

Sinds de inval op zijn woonadres staat Kolja Goldstein gesignaleerd bij de Nederlandse politie. Op zijn Instagram zijn alle foto’s verwijderd. De rapper zelf zit momenteel in Dubai. Hij bestrijdt het beeld dat hij na de inval ondergedoken zou zijn. “Ik ben in Dubai omdat ik een Emirates ID heb en het hier leuk vind.”

Ook Goldsteins advocaat Alexander Admiraal, over wie de rapper het nummer Alexander III heeft gemaakt, laat weten dat zijn cliënt zich niet schuilhoudt. “Als hij weer in Nederland is gaat hij zich melden, en dan zal de politie met hem praten. Het is niet zo spannend allemaal.”

Het Parool heeft meermaals om een reactie gevraagd bij Patrick Thiede, de general manager van Chapter One, het platenlabel van Goldstein. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

