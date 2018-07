Hoe de benoeming van favoriet Halsema bijna mislukte

Woensdag 27 juni 2018

'Wat is er in godsnaam aan de hand?!' GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink zit zenuwachtig op zijn werkkamer. Even verderop in de Stopera vergadert de Amsterdamse gemeenteraad al meer dan vier uur in het geheim over de nieuwe burgemeester.



De wethouders, alsmede al het publiek en de pers, mogen daar niet bij zijn. Groot Wassink moet afwachten.



Ruim een jaar heeft hij gewerkt aan de kandidatuur van Femke Halsema (52), die de kroon moet worden op de verkiezingszege van GroenLinks in Amsterdam.