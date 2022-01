Hoe de Amsterdamse twintigers Jomairo D. en Najim el A. berucht werden als makelaars in grof onderwereldgeweld

De Amsterdamse twintigers Jomairo ‘Joey’ D. (28) en Najim el A. (25) rijzen uit verschillende strafdossiers op als makelaars in grof geweld. Als criminele tussenpersonen bemiddelen ze bij liquidaties en aanslagen op huizen en bedrijven. Een portiekflat in Geuzenveld gold als onderduikadres; in twee zolderbergingen hadden ze een enorm wapenarsenaal voorradig. Criminelen uit verschillende delen van Nederland zouden onderwereldgeweld bij het duo hebben besteld. Ze worden inmiddels gelinkt aan geruchtmakende zaken.

Liquidatie Rachid Kotar

Na de zwemles in luxesportschool Health City in Amstelveen helpt crimineel Rachid Kotar (39) in de namiddag van 12 december 2019 zijn zoontje van 5 op de achterbank van zijn gepantserde BMW. Twee schutters komen aanrennen. Van de één hapert het wapen, waarna hij Kotar daarmee op het hoofd slaat terwijl de ander hem doodschiet met elf kogels in zijn hoofd en romp.

Jomairo D. ontmoette de beide schutters een paar uur voor de moord op metrostation Wibautstraat in Amsterdam-Oost. Het vermoeden is dat hij als ‘moordmakelaar’ de uitvoerders aanstuurde. Van wie hij zelf de opdracht voor de huurmoord had aangenomen, is nog onduidelijk.

Vier vermoede uitvoerders van de onderwereldmoord zitten inmiddels vast. Ten tijde van de moord varieerden ze in leeftijd van 17 (!) tot 25 jaar. De benjamin is inmiddels door de kinderrechter veroordeeld tot 12 jaar cel voor het observeren van Kotar en de uiteindelijke moordplek, alsmede voor het besturen van de Volkswagen Transporter waarin de daders aankwamen en vluchtten. Hij stak die kort na de liquidatie in brand op een parkeerplaats aan de Buitensingel, niet ver van de Johan Cruijff Arena. De twee vermoede schutters en een ‘spotter’ die Kotars gangen in kaart zou hebben gebracht, wachten nog op hun proces.

Voorbereidingen liquidatie Anis B., moord op vriendin Ayla Mintjes

Groepjes jonge mannen, op één na tussen de 20 en 22 jaar, lijken al zeker vanaf januari 2021 te jagen op de Amsterdamse crimineel Anis B. (27). Jomairo D. lijkt ze aan te sturen. Volgens justitie gebruikte hij daarbij het versleutelde account VABP12 van Sky ECC, de grootste versleutelde berichtenservice ter wereld, die begin 2021 is ontmanteld. Hij meldt die kennelijke beoogde uitvoerders van de liquidatie in januari 2021 via dat account dat hij ‘1 Glock en 1 AK’ heeft (een pistool en een kalasjnikov-aanvalsgeweer) en verordonneert dat zowel de bijrijder als de bestuurder van de vluchtauto ‘moet drukken’ (schieten).

De berichten lijken te passen bij de Amsterdammers van (dan) 20 en 21 jaar die op 28 januari urenlang in een gestolen Volkswagen Caddy posten op de Zilverberg in Amsterdam-Noord, waar Anis B. met een enkelband in een sportschool werkt na een celstraf voor een schietpartij. Een buurman merkt de observatie op en belt de politie. Als die arriveert, scheurt het busje weg. Na een achtervolging waarin de adolescenten op de Volendammerweg een politiewagen rammen en een agent een waarschuwingsschot lost, strandt de vlucht. De verdachten hebben een aanvalsgeweer en een Glock-pistool, bivakmutsen, handschoenen en een jerrycan vol brandstof. Hun proces over de liquidatiepoging wordt tweemaal uitgesteld, wegens ziekte en haperende techniek in de rechtbank.

Na het duo lijken plukjes andere verdachten de voorbereidingen voor de moord over te nemen. Ze observeren Anis B. en zijn vriendin Ayla Mintjes op verschillende plekken en momenten en proberen peilbakens te plakken onder een of meer auto’s in de parkeergarage van Mintjes’ appartementencomplex. Als in maart twee jonge mannen zijn betrapt tijdens een poging een baken te plaatsen, lijkt de gebruiker van Sky-account VABP12 een nieuw koppel in te schakelen. In andere berichten geeft hij zijn mannen opdracht te ‘spotten’, ‘plakken’ en ‘hitten’.

Op 16 mei is het geluk van Anis B. en Ayla Mintjes op, als ze even na 19.30 uur in hun sportieve Mercedes eten willen halen. Zeker drie mannen in een gestolen Volkswagen Caddy staan al anderhalf uur te posten. Als het stel de parkeergarage uitrijdt van Mintjes’ appartementencomplex in de Maassluisstraat in Slotervaart, geeft de bestuurder van de Caddy gas. Twee mannen springen uit de bestelwagen en nemen de Mercedes met automatische wapens onder vuur. Met zeker 36 kogels raken ze vooral woningen en auto’s, maar één kogel treft ook Ayla Mintjes, die rijdt omdat Anis B. geen rijbewijs heeft. Ze sterft in het ziekenhuis.

In totaal linkt justitie inmiddels tien verdachten aan de voorbereidingen-in-etappes van de trieste liquidatiezaak.

Meerdere verdachten kregen al volop straf en hulp na serieuze misdrijven. Zo kreeg de vermoede bestuurder van de vluchtauto, Renato ‘Nato’ F. (34), in 2007 een celstraf en tbs voor vier straatroven in Duivendrecht.

Wapenarsenalen, ook in onderduikadres

Als een arrestatieteam op 19 mei binnenvalt in het vermoede onderduikadres in een inmiddels beruchte portiekflat in de Nolensstraat in Geuzenveld, treft het in een zolderberging de vermoede bestuurder van de vluchtauto van de moord op Ayla Mintjes, Renato ‘Nato’ F. De 34-jarige is veruit de nestor van de groep die op Anis B. lijkt te hebben gejaagd en zijn vriendin doodde. Hij is met brandwondenzalf in de weer. Net zoals beide andere vermoede uitvoerders van de moord op Mintjes is hij gewond geraakt bij het in brand steken van de vluchtauto, in de August Vermeylenstraat. Hij wordt op de zolder verzorgd door Najim el A., wiens moeder in de flat staat ingeschreven.

Er ligt ook een indrukwekkend wapenarsenaal, verspreid over drie zwarte sporttassen en een vuilniszak: vier aanvalsgeweren, onderdelen van aanvalsgeweren en gevulde magazijnen, pistolen, handgranaten en andere springstoffen – compleet met elektriciteitsdraden om die tot ontploffing te brengen. De burgemeester laat de woning van El A.’s moeder en de bijbehorende berging sluiten omdat het hele complex met acht woningen en omliggende panden zwaar beschadigd geraakt zouden zijn als de bommen waren ontploft. Extra verontrustend: op het gebouw zijn in maart dan al twee aanslagen gepleegd met vuurwerkbommen.

Een als betrouwbaar gekenmerkte informant meldt de recherche later dat ‘de wapenstash van de man op de foto is’ (Najim el A.) en dat die ‘bekendstaat als moordmakelaar’. Op meerdere aangetroffen wapens en toebehoren zitten zijn vingerafdrukken en dna. Ook van ‘Nato’ F. zit dna op een wapen.

Een gevonden patroon in de clandestiene wapenopslag is exact van hetzelfde type als hulzen die na de moord op Mintjes in de Maassluisstraat lagen. In een telefoon van Najim el A. zitten foto’s van zware wapens, waarvan enkele zijn aangetroffen, en foto’s van andere spullen die bij liquidaties worden gebruikt. Op een foto die de avond voor de aanslag in de Maassluisstraat is gemaakt, poseert hij met een stapel bankbiljetten. Er is ook een foto van een briefje met twee cijfercombinaties die zijn te linken aan peilbakens waarmee de mislukte liquidatie van Anis B. lijkt voorbereid. Op een filmpje staat een vuurwapen waarvan een deskundige het ‘aannemelijk’ noemt dat het in de uitgebrande Volkswagen Caddy lag na de moord op Mintjes.

In juni 2021 krijgt de oudere broer van Jomairo D. 2,5 jaar cel voor wapenbezit. August D. (33) is in Amsterdam-Zuidoost enigszins bekend als rapper ‘Auki’. De rechtbank straft hem voor het bezit van twee vuurwapens, heel veel munitie en ‘een uitruktas’ vol spullen die van pas komen bij zware misdrijven, zoals bivakmutsen, een masker, handboeien en volgapparatuur. Justitie had 5 jaar cel geëist, maar de rechter ziet onvoldoende bewijs dat Auki óók de eigenaar was van een pistool, twee aanvalsgeweren, een handgranaat, patroonmagazijnen en munitie die waren gevonden in het huis en bij de box van zijn zus in Slotervaart.

Liquidatie in Beuningen, aanslag in Tienhoven

Een tipgever meldt de geheime dienst van de recherche op 9 april 2020: ‘Joey en broer Auki houden zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van liquidaties’. Twee maanden later volgt een ander dossier, de blunder die op 6 juli 2020 het leven kostte van de onschuldige klusjesman Mehmet Kiliçsoy (49) uit Nijmegen. Hij wordt in het centrum van het Gelderse Beuningen, bij Nijmegen, vanuit een busje doodgeschoten. De broers en hun neef Jermaine M. (31) worden met enkele anderen beschuldigd van betrokkenheid. Vrijwel zeker zagen de schutters hem ten onrechte aan voor de onderwereldfiguur die het moordcommando had moeten liquideren. Wie dood moest, is nog niet bekend(gemaakt).

Jermaine M. is als eerste gepakt, broer August D. wordt aangehouden in de cel waar hij zijn Amsterdamse wapenproces afwacht, maar Jomairo D. weet tot 30 mei 2021 uit handen van de politie te blijven. Dan wordt ook hij op de vlucht gevonden, in Frans-Guyana, en in Suriname meteen op het vliegtuig naar Nederland gezet.

Jomairo D. speelt in de Beuningse zaak volgens justitie weer een coördinerende rol. Dat geldt voor nóg een zaak: het doorzeven van een chalet in Tienhoven, in het plassengebied boven Utrecht, in de nacht van 3 op 4 juni 2020. De gewonde die daar viel, zou óók al niet het beoogde doelwit zijn geweest.

Explosies

Doordat verschillende rechercheteams aanvankelijk de geweldszaken los van elkaar onderzoeken, worden niet altijd onmiddellijk verbanden gelegd tussen beschietingen van panden, achtergelaten handgranaten, explosies bij bedrijven of plofkraken op geldautomaten. Als een granaat niet afgaat, blijft zo’n zaak werk voor de recherche in het district van het incident. Alleen zwaardere zaken komen bij de overkoepelende regionale recherche. Inmiddels is aan de hand van bijvoorbeeld sporenonderzoek het beeld gerezen dat verbanden bestaan tussen verdachten uit de hier beschreven zaken en geplaatste handgranaten, explosies, beschietingen van woningen of andere panden en een plofkraak. Zij zijn daarvoor (nog) niet aangeklaagd.

Vervolging Gevraagd naar een reactie, hecht het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland eraan te vermelden dat Jomairo D. op dit moment wordt vervolgd voor betrokkenheid bij de moord in Beuningen en de beschieting op of bij een chalet in Tienhoven, en dat aan de aanklacht binnenkort de voorbereiding wordt toegevoegd van het moordplan op Anis B. van november 2020 tot januari 2021.