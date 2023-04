Hoe criminelen aanslagen op woningen massaal inzetten als bedreiging

Aanslagplegers zorgen voor groot sociaal probleem voor het doelwit, en angst bij omwonenden.

Misdaadjournalist Wouter Laumans: “Bijna wekelijks is het raak, soms wel meerdere keren per week. Het probleem is dat zwaar vuurwerk makkelijk op internet te krijgen. Doe je zo’n zware cobra in een brievenbus dan vliegt de hele deur eruit. Soms zijn ramen in de wijde omtrek gesneuveld.”

