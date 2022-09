Hoe Bij1 Amsterdam door een interne machtsstrijd in een crisis belandde

De chaos binnen de Amsterdamse afdeling van Bij1 is compleet. Het lokale bestuur stapt op, er wordt gesproken van fraude, Carla Kabamba wordt toch niet de nieuwe fractievoorzitter en partijleden raken langzaam het vertrouwen kwijt. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Op de Zeeburgerdijk in het gebouw van Vereniging Ons Suriname wordt op 16 maart dit jaar gedanst, gedronken en geproost. Bij1 is dé grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen en gaat in de raad van een naar drie zetels. De partij die in 2016 door Sylvana Simons werd opgericht, is daarmee na de VVD de grootste oppositiepartij in Amsterdam.

Lijsttrekker Jazie Veldhuyzen is euforisch. Meermaals vraagt hij die avond of het echt waar is. Hij gelooft amper dat zijn partij, die staat voor ‘radicale gelijkheid’ vanuit ‘radicale liefde’, het zó goed heeft gedaan. “Deze uitslag laat zien dat we de potentie hebben om groter te worden,” zegt hij naderhand. Nummer twee op de lijst Carla Kabamba viert het feest mee en is ‘blij en opgewonden’ over de uitslag.

Opvallende afwezige is Nilab Ahmadi, in Amsterdam de nummer drie van de partij. Ze is niet op de Zeeburgerdijk met haar partijgenoten en komt ook niet naar het stadhuis waar alle partijen zich later op de avond verzamelen. Ze is met haar eigen aanhang ergens anders: in een bar in de Beurs van Berlage waar ze viert dat ze raadslid wordt in de hoofdstad van Nederland.

Een half jaar later is van die feeststemming rond Bij1 weinig meer over. Jazie Veldhuyzen, nummer één van de verkiezingen, is totaal afwezig. Nummer twee, Carla Kabamba, dacht de nieuwe fractievoorzitter te worden, maar dat bleek voorbarig. Nummer drie, Nilab Ahmadi, is keihard gebotst met het dinsdag grotendeels afgetreden partijbestuur.

Het roept de vraag op hoe de partij verder moet, maar ook hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Onverkiesbare plek

In mei 2021 wordt Ahmadi fractiemedewerker van Bij1. In die hoedanigheid helpt ze voornamelijk Veldhuyzen met zijn raadswerk. Het afdelingsbestuur vraagt haar of ze er niet voor voelt raadslid te worden. Ze twijfelt en stuurt zes weken na het verstrijken van de deadline haar sollicitatie op. Naar eigen zeggen heeft die late reactie te maken met de situatie in Afghanistan, haar thuisland, waar de Taliban bezig is met een machtsgreep.

In tegenstelling tot andere kandidaten hoeft Ahmadi alleen de tweede ronde van de sollicitatiegesprekken te voeren. Uit coulance, zo zeggen mensen uit de selectiecommissie, al stelt Ahmadi daar tegenover dat er te weinig sollicitanten waren. Het afdelingsbestuur zet haar op plek veertien. Een onverkiesbare plek, net onder de lijstduwers van Bij1. Ahmadi uit haar onvrede daarover tegen het bestuur.

Een laatste kans om op een verkiesbare plek te komen, is leden ervan te overtuigen op haar te stemmen. Tijdens een ledenvergadering, in december 2021, vraagt ze die stemming aan. De vergadering wordt vanwege de lockdown online gehouden. Veldhuyzen houdt vooraf een opvallend pleidooi: in een lang chatbericht vraagt hij de leden om voor Ahmadi te stemmen.

Het werkt. Ahmadi krijgt 36 stemmen voor, 33 tegen en 3 leden stemmen blanco. Ze gaat daarmee van de onverkiesbare veertiende plek op de lijst naar de derde. Dinah Bons zakt naar plek vier en ziet de kans dat ze in de gemeenteraad komt slinken. Kabamba behoudt plek twee: de selectiecommissie ziet in haar de geschiktste kandidaat na Veldhuyzen. Inhoudelijk sterk én een goed uithangbord.

Belangrijke bron

Dat Ahmadi hoger op de lijst wordt geplaatst, zet bij sommige leden kwaad bloed. Ze vinden Veldhuyzens rol in de procedure dubieus, omdat hij een ‘ongelijk speelveld’ creëert. Sommigen zeggen dat dit een belangrijke bron van de problemen is – omdat hij vanwege zijn rol de fractie niet meer kan leiden omdat hij niet onafhankelijk is.

Leden en het bestuur wijzen ook op de ict-problemen die er die avond zijn. Diverse mensen blijken dubbel ingelogd te zijn, zo valt te zien in screenshots, en kunnen twee keer stemmen als ze dat willen. Het Amsterdamse bestuur eist een hertelling. Een geschillencommissie onderzoekt het voorval, maar niets vinden dat op fraude duidt. Een hertelling blijft uit.

Het conflict wordt niet naar buiten gebracht. Het afdellingsbestuur zegt hiervoor te kiezen vanwege de verkiezingscampagne die eraan komt. Zeker is dat de kloof tussen tussen het bestuur en Ahmadi steeds duidelijker zichtbaar wordt.

Onduidelijkheden

Veldhuyzen kampt gedurende die periode met mentale problemen. Via sociale media geeft hij ettelijke keren aan rust nodig te hebben. Commissievergaderingen laat hij vaak schieten; hij is enkel nog aanwezig bij raadsvergaderingen. Veel mensen vragen zich af of hij deze taak nu wel op zich kan nemen. Is hij, met alle interne perikelen, daar mentaal wel sterk genoeg voor?

In januari, februari en maart mist Veldhuyzen ook allerlei verkiezingsdebatten. Hij doet wel het slotdebat van De Balie en Het Parool, maar bij het eerdere AT5-debat vertegenwoordigt Kabamba Bij1. Op andere plekken is vaak onduidelijk wie er komt. Het zorgt voor onduidelijkheden binnen de partij én voor de buitenwereld.

De verkiezingscampagne zorgt voor een grotere verwijdering tussen Ahmadi en Bij1. In een video die Bij1 wil maken, komt zij naar eigen zeggen weinig voor. Ze voelt zich buitengesloten. Op posters en in de onlinecampagne is ze in die periode ook weinig te zien, bij de grotere debatten wordt zij niet naar voren geschoven en op de website is ze in tegenstelling tot andere Bij1-kandidaten niet prominent in beeld.

Intussen voert Ahmadi een eigen campagne. Ze krijgt daarbij steun van veel leden die haar kant kiezen. Aanhangers van Ahmadi plakken posters met Ahmadi over die van Kabamba heen. Ze zouden kwaad zijn dat Kabamba de voorkeur krijgt. Ook worden bij evenementen waar Kabamba debatteert stickers met Ahmadi’s beeltenis uitgedeeld. Ahmadi zou daarnaast Kabamba’s kwaliteiten betwisten én kritiek hebben op het kleine aantal volgers dat zij heeft op sociale media. Ahmadi ontkent dat allemaal.

Kabamba en Ahmadi raken ook persoonlijk gebrouilleerd. Langzaam worden de twee kampen duidelijk; enerzijds het bestuur en Kabamba en anderzijds Ahmadi en Veldhuyzen. Het is het begin van een wekenlange stilte tussen de twee.

Zichtbare spanning

De goede uitslag van de verkiezingen op 16 maart blijkt ook niet voldoende aanleiding om als een eensgezinde fractie de schouders eronder te zetten. Veldhuyzen is vaak afwezig, maar probeert de breuk die zich tussen Kabamba en Ahmadi aftekent wel te lijmen. Dat gaat moeizaam. In de raadszaal is vaak zichtbare spanning te zien en de twee hebben onderling weinig contact tijdens de vergaderingen.

Het bestuur van de afdeling Amsterdam van Bij1 belegt in mei een algemene ledenvergadering om de gemoederen tot bedaren te brengen. Antropologe Gloria Wekker, hoogleraar in Utrecht, die groot aanzien in de partij geniet, brengt die dag de cultuur in de partij onder woorden.

In een uitgelekte video is te horen dat zij constateert dat Bij1 een cultuur heeft van ‘elkaar aanklagen, kapot maken, royeren, afzetten, coups plegen, cancellen, straffeloosheid, treiteren, competitie [en] geen zorg voor elkaar’.

Bestuursvoorzitter Jürgen Oliveira noemt de onderlinge clashes naderhand ‘groeipijnen’.

Opvallende afwezige tijdens de algemene ledenvergadering is Ahmadi. Ze was er in tegenstelling tot andere hoofdrolspelers alleen online bij. Net als Kabamba gelooft ze dat ze samen verder kunnen. “Dit was een stap in de goede richting,” zegt ze na de vergadering. “Op professioneel gebied gaat het goed tussen mij en Carla. Zij heeft een bredere kijk op bepaalde punten.”

Spoedbijeenkomst

De rust lijkt wedergekeerd. Na het zomerreces is het de vraag of Veldhuyzen voldoende is uitgerust om zijn taken weer op te pakken. Hij wordt echter niet gezien op de Stopera en reageert niet op mails en WhatsAppberichten. Dan wordt duidelijk dat de gemoederen in mei helemaal niet tot bedaren zijn gebracht: het Amsterdamse afdelingsbestuur en Veldhuyzen hebben al maanden geen contact meer met elkaar.

Het landelijke bestuur en de afdeling Amsterdam beleggen op 5 september een spoedbijeenkomst. Na afloop wordt gemeld dat Veldhuyzen zich ziek meldt voor de komende zestien weken. Kabamba meldt zich als gegadigde voor de post van fractievoorzitter. Veel van dat werk dat bij die functie hoort, deed ze toch al , is haar redenering, dus waarom nu niet.

Ahmadi laat weten dat zij geen belangstelling heeft voor de post, waardoor Kabamba een vlucht naar voren neemt en het Amsterdams bestuur laat weten dat zij de nieuwe fractievoorzitter is. Ahmadi komt hier direct tegen in verzet. Zij heeft Dinah Bons, die zitting heeft in het landelijke bestuur van Bij1, al op de achtergrond klaarstaan. “Zonder iets af te willen doen aan Carla’s kwaliteiten, denk ik dat Dinah een meer verbindende rol op zich kan nemen,” zegt Ahmadi over Bons die deze week zal worden geïnstalleerd als vervanger van Veldhuyzen.

Grote onzin

De voorgenomen benoeming van Bons is de druppel die de emmer doet overlopen. Het Amsterdams bestuur wijst nu op racisme binnen de partij, ligt in de clinch met het landelijk bestuur en kan zich niet vinden in de keuze voor Bons als nieuwe fractievoorzitter. Twee van drie actieve bestuursleden, Jürgen Olivieira en Gerhesdine Gambier, zijn dinsdag opgestapt.

Peggy Burke, beleidsadviseur van het landelijke bestuur van Bij1, heeft de afgelopen maanden het Amsterdams bestuur bijgestaan als ‘technisch voorzitter’ en heeft het reilen en zeilen van de plaatselijke afdeling van dichtbij meegemaakt. Zij noemt het antizwart racisme waarvan gewag wordt gemaakt de ‘grootste onzin’. “Je gaat een partij die tegen racisme is beschuldigen van antizwart racisme. Ik vind het een gemakkelijke manier om dingen uit te leggen. Het heeft niets met kleur te maken; er zijn allemaal zwarte mensen in de partij.”

Burke is kritisch op alle kampen. Ze verwijt Veldhuyzen dat hij de kant van Ahmadi heeft gekozen, over de opgestapte bestuursleden zegt Burke dat zij ook niet overlegden met haar. Ze noemt Bons, gezien de ontstane situatie, een geschikte fractievoorzitter. “Dinah staat tussen de partijen in en zou wel eens een goede fractievoorzitter kunnen zijn. Carla gaat binnenkort met zwangerschapsverlof. Voor de continuïteit is het goed dat Dinah het wordt. Tussen Carla en Nilab moet nog veel gebeuren om het goed te krijgen.”

Toch is het de vraag hoe Bij1 in Amsterdam doorgaat. Het afdelingsbestuur telt met Glenda Vijzelman nog één actief bestuurslid. Binnenkort zal er een nieuwe algemene ledenvergadering worden belegd. Leden lijken er intussen steeds meer de brui aan te geven. Het is ook niet duidelijk of Kabamba met alle ophef nog wel kan doorgaan binnen de partij. Burke: “We moeten ervoor zorgen dat we weer met beide benen op de grond komen te staan. Dat de raadsleden weer hun werk gaan doen. Dit gaat goed komen. Punt uit.”

Het landelijke bestuur zegt binnenkort met het ‘uitgebreide verhaal’ te komen.

Reacties

Voor dit artikel is gesproken met twaalf mensen in en rond de partij. Alle namen zijn bekend bij de krant. Carla Kabamba was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Nilab Ahmadi zegt dat de perikelen binnen Bij1 al begonnen voordat de kandidatenlijst bekend was gemaakt. Ahmadi: “De problemen begonnen toen ik medewerker was. Ik zag dat mensen rot werden behandeld door het bestuur. Ik sprak me uit tegen machtsmisbruik en het opbranden van vrijwilligers binnen de afdeling door het bestuur. Jazie was daar ook al een tijdje mee bezig.” Ahmadi zegt te betreuren dat de samenwerking ‘niet gewerkt’ heeft, maar houdt vertrouwen op een verenigd Bij1. “We hebben geleerd hoe we niet met elkaar om willen gaan in de partij. Ik geloof dat we met z’n drieën sterk staan en samen verder kunnen gaan.” Partijleider Sylvana Simons zei dinsdagmiddag tegenover de NOS de onvrede binnen de partij niet te ontkennen, maar maakte niet duidelijk of zij zich bemoeit met de perikelen in Amsterdam. Haar hoop is dat de partij ondanks deze onrust een toekomst blijkt te hebben. “Wij zijn niet verheven boven alle problemen die in de samenleving leven. We hopen dat wij net als dat bij andere partijen vaak gebeurt, dit conflict te boven kunnen komen.” Charlie Helmijr, woordvoerder van het landelijke bestuur: “Onze focus ligt er nu op mensen intern te spreken en rust terug te brengen binnen de organisatie. Op dit moment zullen we niet ingaan op de uitspraken die gedaan zijn in de mail.”