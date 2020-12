Hoe bereiden winkelcentra zich voor op drukte rond feestdagen?

Enorme drukte in de Kalverstraat tijdens Black Friday. Beeld Joris Van Gennip

In de steden Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Dordrecht moesten de winkels dit weekend eerder dicht omdat het te druk was om nog veilig afstand te kunnen houden. Amsterdam hield het bij een oproep om de binnenstad te mijden, ondanks meterslange rijen bij populaire winkels.

Die oproep was volgens burgemeester Halsema afdoende: zij kijkt terug op een weekend waarin de drukte in goede banen is geleid. De gemeente laat dan ook weten het beleid niet te veranderen in aanloop naar de feestdagen.

Dat beleid bestaat onder meer uit hekken, (matrix)borden en eenrichtingsverkeer. Als de politie en handhavers merken dat het toch te druk wordt, volgt een oproep de binnenstad te mijden. Mocht dat niet werken, zal burgemeester Halsema als laatste redmiddel winkels moeten sluiten. “Maar dat wil je eigenlijk niet, omdat je ondernemers ook omzet gunt.”

Amstelveen

Ook in Amstelveense winkelgebieden zorgde Black Friday voor ‘enorme drukte’, aldus de gemeente. Onder meer in het Amstelveense Stadshart hielden mensen onvoldoende afstand van elkaar. Daarom zullen komende weekenden extra beveiligers en hostesses worden ingezet om winkelaars op de regels te wijzen.

Daarnaast doet de gemeente een dringende oproep aan haar inwoners om op rustige momenten hun inkopen voor de feestdagen te doen. Dat wordt extra gestimuleerd door het parkeren op bepaalde plekken gratis te maken in daluren.

Net als in Amsterdam denkt de gemeente in Amstelveen dat de bestaande maatregelen verder afdoende zijn om de drukte in goede banen te leiden. Zo zijn al langer looproutes aangelegd in het stadshart en hebben winkels een deurbeleid. Ook is het verboden om te eten en te drinken in het winkelcentrum.

Gezond verstand

In Halfweg zijn ook al de nodige maatregelen getroffen. De outlet daar ging vorige week open en stelde gelijk een bezoekersstop in vanwege de drukte. Daarbij hanteren ze een duidelijke lijn: bij tweeduizend bezoekers mag er niemand meer in, vertelde een woordvoerder eerder tegen Noordhollands Dagblad.

Het winkelcentrum in Hoofddorp heeft op zijn website een schema gepubliceerd waarop te zien is op welke tijdstippen het rustig is. Ook wordt iedereen daar opgeroepen om meer online te winkelen, maar dan wel bij hen: ‘kijk eerst of de winkel waar je normaal naar binnenloopt een webshop heeft.’

Verder doen alle gemeenten een beroep op het gezonde verstand van het winkelpubliek. Winkel lokaal, op tijd en alleen, zo luidt het devies.