Hoe armoede en woningnood kinderen dikker maken: ‘Bijna elke avond kapsalon eten omdat je een kamer huurt zonder keuken’

Een op de vijf Amsterdamse kinderen heeft overgewicht of obesitas. In een tweedelige serie zoomt Het Parool in op dit probleem. Deel 1: Hoe armoede en woningnood kinderen dikker maken. ‘Het versimpelen van overgewicht kan echt niet meer.’

Kinderarts Saskia Bouma (52) stond voor vele dilemma’s bij het oprichten van haar eigen praktijk, maar één ding was voor haar klip en klaar: die moest in het hart van Zuidoost komen. Tussen de kinderen die het nodig hebben. Dus zit de Kinderartsenpraktijk aan de Bijlmerdreef.

Door de tekeningen die op het raam zijn geplakt schemeren de contouren van de flat Groeneveen. Op tafel staat een mok met een lama erop, vergezeld van de tekst ‘No Problama’, zelf drinkt Bouma haar thee uit een beker met de slogan ‘Positive vibes’. Mocht iemand nog twijfels hebben over de behandelwijze van kinderen met ernstig overgewicht, dan spreekt het serviesgoed boekdelen: die is opbouwend en coachend.

“Wat echt niet meer kan is het bestraffende vingertje en het versimpelen van overgewicht: meer bewegen, minder eten en dan komt het wel goed.” Bouma kijkt naar de hele omgeving van het kind. Zijn er problemen in het gezin? Wordt het kind gepest? Hoe slaapt hij of zij? Wat is het eetpatroon? Het hele plaatje.

Niet in een ziekenhuis

Bouma opende na een lange carrière als kinderarts – ze werkte onder meer in het Amsterdam UMC en het Amstelland Ziekenhuis – in 2020 De Kinderartsenpraktijk in Zuidoost. Uniek, want kinderartsen werken gewoonlijk in het ziekenhuis. Alleen zij en een collega die onlangs in Rotterdam een praktijk in een achterstandswijk is begonnen, doen het op deze manier. Ze werken samen in een coöperatie, in de hoop dat meer kinderartsen in de wijk zullen neerstrijken.

Hét grote voordeel: meer tijd. Had ze in het ziekenhuis per patiënt dertig minuten tijdens het spreekuur, nu is dat een uur. Als je vertrouwen wil winnen en tot de kern van zoiets complex als overgewicht wil komen, dan heb je die tijd echt nodig, zegt Bouma. De oorzaak zit namelijk ook vaak waar je hem niet verwacht – armoede en woningnood bijvoorbeeld, zo hoort ze bijna dagelijks in haar spreekkamer.

Elke avond een kapsalon

“Laatst zag ik een moeder die haar kinderen bijna elke avond een kapsalon te eten gaf – friet met shoarma onder een laagje gesmolten kaas. Omdat er ook tomaat en ijsbergsla op zat, dachten de ouders: ‘Dat is tenminste nog wát groente’. Ze hebben daar dus echt wel over nagedacht.”

In de spreekkamer van Bouma zat hun dochter, een meisje met ernstig overgewicht. Op zo’n moment gaat Bouma praten, vragen en luisteren. Open vizier, zonder oordeel. “Dan blijkt dat het gezin voor veel geld een kamer huurt in een appartement waar ze geen gebruik van de keuken mogen maken. Ze kunnen thuis dus niet koken.”

De diëtist van de Kinderartsenpraktijk is met het gezin naar alternatieven gaan zoeken, bijvoorbeeld gezonde kant-en-klaar-maaltijden en salades. Uiteraard was het ontbreken van een keuken in huis niet de enige oorzaak voor het overgewicht van het meisje, maar wel een belangrijke aanjager. En zo vertaalt een maatschappelijk probleem, namelijk de woningnood, zich direct in het venster van de weegschaal van een jongen of meisje uit Zuidoost.

Schrijnende omstandigheden

Ander voorbeeld, zelfde probleem: “Veel kinderen delen een slaapkamer. Een meisje vertelde dat ze telkens wakker werd, omdat haar zus ’s nachts vaak aan het bellen was met familie in het buitenland.” Onderbroken nachten kunnen bijdragen aan overgewicht en dat moet je dus allemaal meenemen als je met een gezin gaat werken aan een gezonde leefstijl van een kind.

Bouma draait zich naar het raam, naar de flat Groeneveen. “En wat doe je als je daarboven met kinderen woont? Dan moet je altijd mee als ze buiten gaan spelen. Als je als ouder nachtdienst hebt gehad, dan heb je daar geen energie meer voor.”

Kinderen zet ze altijd aan het hoofd van de tafel, zegt ze terwijl ze naar de lege plek wuift. Vanaf die stoel schetsen kinderen zulke schrijnende omstandigheden, dat Bouma niet had gedacht dat ze in Amsterdam konden bestaan. Een gesprek begint over kilo’s en een te hoog bmi, en eindigt in het relaas van een wanhopige alleenstaande moeder die met twee banen, niet ook nog een gezond eetpatroon voor de kinderen geregeld krijgt.

Veiligheid kan ook een rol spelen. “Een moeder vertelde eens dat ze blij was dat haar zoon de hele dag thuis zat te gamen, want dan was hij tenminste niet buiten waar zijn criminele vrienden rondhangen. Dan ga ik tegen zo’n jongen natuurlijk niet zeggen: ‘Weet je wat jij moet doen: jij moet lekker op het plein een potje gaan voetballen’.” Bouma verwees de jongen naar de fysiotherapeut, wat volgens de richtlijnen voor overgewicht kan. “Daar krijgt hij begeleiding en kan hij ook nog sporten.”

Verschil tussen stadsdelen

Armoede, woningnood en overgewicht gaan hand in hand. In januari bleek nog uit verkennend onderzoek van O&S dat 40 procent van de Amsterdammers met een laag inkomen uit geldnood weleens een maaltijd overslaat of minder eet. “Dat we met zijn allen niet in staat zijn om dit voor deze kinderen goed te regelen, vind ik zo frustrerend.” Het verschil met rijkere delen van de stad is zo groot dat ze ervoor moet waken dat ze daar niet de godganse dag mensen uit haar eigen bubbel op wijst. “Maar ik ben echt gegrepen. Dat merk ik ook heel erg aan andere hulp- en zorgverleners uit het stadsdeel met wie ik samenwerk.”

Bouma, ook lid van de Expertisegroep Kinderobesitas van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde, heeft dit stadsdeel dus niet toevallig gekozen als plek om neer te strijken. Overgewicht bij kinderen is in de hele stad een probleem, maar nergens is het percentage te zware kinderen zo hoog als in Zuidoost: in 2019 had een derde van de tienjarigen er overgewicht of obesitas. In Centrum was dat 11 procent.

De lijst met gezondheidsrisico’s voor de korte en lange termijn is lang. Overgewicht geeft meer risico op hart-en vaatziekten, een hoog cholesterol, hoge bloeddruk, diabetes, gewrichtsproblemen en verschillende vormen van kanker. Regelmatig ziet Bouma kinderen met de eerste tekenen van leververvetting en diabetes. “Maar het gaat nog veel verder dan dat. Het stigma is nog altijd: dik is lui en dom. Als je met overgewicht de arbeidsmarkt op komt, dan sta je met 3-0 achter. Je hele ontwikkeling wordt door het overgewicht belemmerd.”

Bodypositivity

Psychisch legt het een enorme druk op kinderen. “Ik hoor schrijnende verhalen over pesten.” Dat wil overigens niet zeggen dat Bouma alleen maar enthousiast is over de bodypositivitybeweging. “Ja, ik vind het goed dat kinderen zich herkennen in een dikker rolmodel, maar tegelijkertijd wil je als kinderarts niet dat overgewicht normaliseert. Buikvet is direct gerelateerd aan heel veel ziektes. Dus daar worstel ik als dokter ook mee.”

Toch adviseert Bouma ouders om bodypositief te blijven. “Want als een moeder of vader telkens zegt dat je te dik bent, wie heb je als kind dan nog als steun? Ik zie heel vaak dat kinderen binnen het eigen gezin worden gestigmatiseerd: ‘Jij bent te dik, dus dit toetje is niet voor jou, maar wel voor je slanke broertje’.”

Bouma vliegt overgewicht altijd aan als een probleem van het hele gezin, dus nieuwe eetregels gelden voor iedereen. “Chocolade of frisdrank zijn ook voor het slanke kind ongezond. Als je tegen één kind zegt ‘jij mag dat niet’, dan creëer je een ongelukkig kind. En dat ongelukkig zijn, lost het kind weer op door te eten. Want dat is wat ongezonde voeding met ons doet: je voelt je op korte termijn fijn.” Tip voor alle ouders: “Blijf de grootste fan van je eigen kind.”

Amsterdamse aanpak Amsterdam is jarenlang een pionier geweest in de strijd tegen overgewicht bij kinderen. De stad was er vroeg bij om bij kinderen met (ernstig) overgewicht ook te kijken naar eventuele problemen binnen het gezin. Vanaf 2024 wordt een dergelijke aanpak landelijk standaardzorg. Een kind krijgt als dat nodig is via een ‘centrale zorgverlener’ – vaak een jeugdverpleegkundige van de GGD – niet alleen begeleiding van een diëtist, maar ook van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een opvoedondersteuner. Amsterdam heeft goede ervaringen met een dergelijke opzet. Een pilot onder ruim tweeduizend Amsterdamse kinderen met morbide obesitas bleek hoopvol. In 2013 begon Amsterdam met de Aanpak Gezond Gewicht. Er werd onder andere ingezet op gezondere snackautomaten in scholen en sportmogelijkheden voor alle kinderen. Tegen de landelijke trend in nam het overgewicht in Amsterdam bij kinderen zelfs een aantal jaren af. Of Amsterdam nog steeds in positieve zin afwijkt, is onbekend. De GGD heeft in de coronajaren te weinig kinderen fysiek kunnen meten en wegen om nu een goed actueel beeld te kunnen geven, laat de GGD weten. In juni bleek uit landelijk onderzoek van CBS dat in 2022 17 procent van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar overgewicht heeft. Een kwart van de 18 tot 25-jarigen is te zwaar. Het ambitieuze doel van de gemeente: in 2033 alle kinderen een gezond gewicht.

Over de auteur: Malika Sevil werkt 25 jaar voor Het Parool. Ze schreef veel over gezondheidszorg, ook deed ze verslag van de coronacrisis. Sinds 2022 schrijft ze over kansenongelijkheid, armoede en de kloof.