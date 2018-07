Hoe Amsterdammer Henk Brandsen vier boekwinkels kreeg

Het was een luxepositie waarin Henk Brandsen (58) zich tien jaar geleden bevond. Hij had tot dan toe als jurist bij rechtbanken in Nederland gewerkt en was als financieel onafhankelijk. Tijdens een sabbatical zou hij besluiten welke kant hij uit zou gaan.



Hij liep de Utrechtsestraat door, langs etalages en voorbij boekwinkel Zwart Op Wit. "Een drogisterij was niets voor mij," zegt Brandsen. "Ik zag een slager en dacht: als ik vijftien was had ik dat gedaan.