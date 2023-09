Hoe Adrianus Bleijs als eclectisch architect zijn stempel drukte op het negentiende eeuwse Amsterdam: ‘Hij heeft zich een ongeluk getekend’

Bouwmeester Adrianus Bleijs keert na ruim een eeuw terug naar Amsterdam, in een tentoonstelling, tijdens een wandeling en vooral in de vorm van een stoeptegel van een biografie. Wie was die architect die zich volgens critici bediende van een wijdlopige ratjetoe van bouwstijlen?

Geen volksstammen Amsterdammers zullen bij het horen van de naam Adrianus Bleijs (1842-1912) in groot enthousiasme ontsteken, maar wie bij het verlaten van het Centraal Station oostwaarts kijkt, ontkomt niet aan een blik op zijn in 1887 gewijde 58 meter hoge Basiliek van de Heilige Nicolaas binnen de Veste.

De meeste kranten waren destijds vol lof over het ‘fiere kerkgebouw’ waarop ‘de Nederlandsche bouwkunst roem kan dragen en dat met ere in het buitenland genoemd kan worden.’ Opvallend vond men de mengeling van stijlen, de hoge koepel en de twee torens aan de IJzijde ‘die niet op gelijke lijn staan, doch dit geeft eer levendigheid dan stijfheid aan het gehele gebouw.’

Verrassende verzameling

Wie de stad verder doorkruist op zoek naar werk van Bleijs, valt nog eens in 60 tot 65 eclectische, architectonische verbazingen. Bleijs bediende zich van neobarokke, neogotische, neoclassicistische, neoromaanse en neorenaissancistische stijlen. Voor critici een enigszins een wijdlopige ratjetoe, voor liefhebbers een even verrassende als vakkundige verzameling.

Adrianus Bleijs. Beeld Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Nu, 111 jaar na zijn overlijden, verschijnt er een volumineus boek over Bleijs en diens ruim 225 ontwerpen: Adrianus Cyriacus Bleijs, architect te Hoorn en Amsterdam. Het is een boek dat met zijn volume van 520 bladzijden, een gewicht van 2,5 kilo en een formaat als een cassette met langspeelplaten het Bleijsstandaardwerk lijkt te zijn. Het bevat honderden ontwerpschetsen, foto’s en beschrijvingen van zijn scholen, winkels, verbouwingen, gestichten, huizen en uiteraard zijn grote katholieke kerken, incluis preekstoel, Maria-altaar, communiebanken en heiligenbeelden uit de Sint Nicolaaskerk. Bleijs zelf, een man met een twinkelende oogopslag en een welgevormde baard, is te zien op een plaquette in het portaal van de Nicolaasbasiliek, waar hij in 1912 een uitvaartmis kreeg.

De preekstoel van de Sint-Nicolaaskerk, ook wel de Basiliek van de Heilige Nicolaas, is net als de kerk zelf een ontwerp van Adrianus Bleijs. Beeld H. van Gool

Timmermanszoon

Willeke Jeeninga (65) schreef het boek samen met haar dochter, Laura Jonkhoff (37). Hoe was hun rolverdeling? Jonkhoff: “We zijn allebei historicus. Het eerste deel van het boek, over zijn leven, zijn gezin en zijn leerlingen, heb ik goeddeels voor mijn rekening genomen. Het tweede deel, over zijn oeuvre, komt vooral van mijn moeder.”

Bleijs werd als timmermanszoon geboren in Hoorn. Na cursussen bouwkundig tekenen en wiskunde werd de vijftienjarige Bleijs aangesteld als bouwopzichter van de lokale gasfabriek.Twee jaar later mocht de jongeling in de leer bij de meest vernieuwende katholieke architect van Nederland van dat moment: Pierre Cuypers, de architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station. Jeeninga: “Daar is Bleijs een jaar gebleven. Al snel vond hij dat hij er niet genoeg werd opgeleid en ging hij naar Antwerpen om daar verder te studeren. Daarna kwam hij terug naar Hoorn, waar hij zestien jaar werkte.”

In 1867 trouwde Bleijs met Bregitta Witte. Het paar kreeg – als goede katholieken – twaalf kinderen. Jonkhoff: “Toen Hoorn te klein werd voor Bleijs, verhuisde hij naar Amsterdam, waar rond 1880 de grote katholieke opdrachtgevers zaten.”

Geen specifieke voorkeur

Kwam Bleijs hier in het vaarwater van zijn leermeester Cuypers te zitten? Jeeninga: “Ze werden geen vrienden, maar correspondeerden wel. Cuypers was pleitbezorger van de neogotiek, Bleijs was meer van de Hollandse renaissance. Maar hij pinde zich niet echt vast op een stijl, zoals Cuypers dat deed.”

Waarom ontwierp Bleijs eigenlijk in al die stijlen? Jonkhoff: “Dat was geen willekeur. Bleijs overwoog per ontwerp. Hij rekende zichzelf niet tot een bepaalde stijl en wilde opdrachtgevers graag een keuze bieden, pragmatisch, want er moest ook gewoon brood op de plank komen. Daarbij keek hij naar wat er in de omgeving paste. Bovendien ging Bleijs met zijn tijd mee, in zijn jonge jaren was hij meer neoclassicistisch, vanaf 1870 komt de Hollandse renaissance op en gaat hij meer in die stijl werken. Die paste ook beter bij veel van zijn opdrachten voor woon- en winkelpanden.”

Intussen was het leven van Bleijs ongeveer net zo eclectisch als zijn bouwwerken. Hij werd rond de eeuwwisseling gemeenteraadslid in Amsterdam, verhuisde in 1901 naar Soest en werd vervolgens inspecteur van de volksgezondheid in Den Bosch.

Grote productiviteit

In 1903 deed Bleijs zijn tekeningenarchief van de hand, het werd per opbod geveild. Dat tekeningenarchief is nu in bezit van Stadsherstel Amsterdam.

Wat aan Bleijs’ leven opvalt is zijn enorme productiviteit, zegt Jeeninga: “Soms kreeg hij wel vier opdrachten per maand. En alles ging natuurlijk per brief. Bleijs heeft zich een ongeluk getekend, maar ook geschreven.”

“Net als wij,” zegt Jonkhoff. “Ons boek is een stoeptegel en we hebben er tweeënhalf jaar aan gewerkt. We beschrijven op een leuke en leesbare manier Bleijs’ ontwerpen. Het gaat niet alleen om zijn gevels, het is ook het verhaal achter zijn ontwerpen.”

Tekening van Begijnhof en Winkelhuis Blauw, een reproductie uit ‘A.C. Bleys, Vijf en twintig jaren bouwmeester 1864-1889'. Beeld G.J Dukker