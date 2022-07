Hittesluiting kinderopvang treft ouders: ‘Ontzettend debiel’

Kinderen spelen buiten bij de kinderopvang, velen dragen beschermende petjes en shirtjes tegen de zon. Beeld REUTERS

Bij Kindergarden zijn kinderen maandag en dinsdag slechts welkom tot 13.00 uur, ongeacht of er airco aanwezig is. Zo wil de kinderopvangorganisatie voorkomen dat ‘de veiligheid van jouw kind en medewerkers in gevaar komt’, staat in een mail die vrijdagavond naar ouders werd gestuurd.

“Ontzettend debiel,” vindt Paul Methorst (37). Zijn vijfjarige dochter zou dinsdag naar de Kindergardenvestiging in Zuid gaan. “We betalen voor een dienst en moeten daarop kunnen vertrouwen. Mijn werk gaat ook gewoon door.” Niet alleen het tropenrooster zorgt bij Methorst voor irritatie. ‘Je wordt niet gecompenseerd voor de eerdere sluiting,’ is in de mail te lezen. “Een absurde gang van zaken. Als een product niet geleverd wordt, hoef je daar toch ook niet voor te betalen?”

Methorst is niet de enige ouder die zich verbaast. Nadat er ‘veel vragen’ waren binnengekomen, stuurde Kindergarden maandagmiddag een tweede mail met uitleg. ‘In veel functies kun je rustiger aan doen, vaker pauze houden, zelf de verkoeling opzoeken, etc. Dat gaat niet als je voor zoveel kindjes moet zorgen die in deze hitte juist extra aandacht nodig hebben,’ licht de organisatie toe.

Over een compensatie is Kindergarden duidelijk. Bij overmacht, ‘zoals extreem weer’ wordt er niks vergoed. “Ik verwacht dat zij goed voor mijn kind kunnen zorgen, ook wanneer het warm is,” reageert Methorst. “Kindergarden heeft een goede marktpositie: we kunnen als ouders hoog en laag springen, opvang hebben we toch nodig. Dit is een vorm van machtsmisbruik.”

Lang niet overal geldt overmacht

Volgens voorzitter Gjalt Jellesma van Boink, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, werken ‘zeker een paar honderd vestigingen’ met hittesluitingen. “Het is gewoon kermis in de kinderopvang. Ouders worden voortdurend geconfronteerd met sluitingen en ze worden nu ook weer op het laatste moment gebeld. Er moet sprake zijn van maatwerk, lang niet overal geldt overmacht.”

Algemeen directeur Nicole Krabbenborg van Kindergarden wil vooral de signalen serieus nemen die haar organisatie heeft ontvangen van ouders en medewerkers, laat ze weten. “Het is vooralsnog heel weinig 40 graden geweest in Nederland, je moet er toch niet aan denken dat er daardoor iets misgaat.”

Vooral maandag vindt Jellesma sluiting van de deuren totaal overdreven, dinsdag hangt het er vanaf of een opvang airco heeft. Dat moet dus overal geregeld worden, vindt hij. “We gaan nou eenmaal naar een klimaat toe dat structureel warmer is. Daar hoort bij dat je airconditioning hebt en niet dat je dat pas in mei gaat regelen. Dat is gewoon een kwestie van vooruitdenken en daar ontbreekt het in deze sector nogal eens aan.”

Vragen aan de oudercommissie

In het hitteprotocol voor de kinderopvang staat dat kinderdagverblijven en bso’s niet zomaar vanwege de hitte mogen sluiten. De organisatie moet advies vragen aan de oudercommissie over de openingstijden. Dat is naar verluidt nu sowieso niet gebeurd. Daarbij staat de veiligheid en gezondheid van de kinderen voorop. Maar de oudercommissie kan de organisatie ook adviseren om eerst de airconditioning of ventilatoren te gebruiken of andere verkoelende maatregelen te nemen.

De veiligheid en gezondheid van de kinderen mag volgende hetzelfde protocol niet in gevaar komen als het erg warm wordt. Zo is een organisatie verplicht om de hitte in en buiten het pand in kaart te brengen en eventuele maatregelen te nemen. Het is aan de pedagogisch medewerkers om ervoor te zorgen dat kinderen niet te warm gekleed zijn, niet verbranden, meer drinken en rustiger aandoen.

Maatwerk

BK, de brancheorganisatie voor de kinderopvang stelt in een reactie dat iedere organisatie een veiligheids- en gezondheidsbeleid dient te hebben waarin beschreven staat hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld hitte. “Hoe een kinderopvangorganisatie hier invulling aan geeft is maatwerk, de situatie is in elke locatie weer anders. Het hitteprotocol van het RIVM biedt hier handvatten en richtlijnen voor.”