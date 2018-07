Hittegolf lijkt voorbij: 'Voorlopig geen records meer'

Vrijdag werd opnieuw een record verbroken in de stad met een temperatuur die opliep tot maximaal 35,7 graden. Dat is maar liefst bijna een graad warmer dan de dag ervoor, toen werd een maximum temperatuur van 34,8 graden gemeten.



Ook de aankomende nacht is het nog flink afzien in de slaapkamer. Om 2.00 uur 's nachts kan het in de binnenstad nog 26 tot 27 graden zijn. "Op de Dam is het bijvoorbeeld een stuk warmer dan op andere plekken in de regio," zegt Jaco van Wezel van Weeronline.



Gebouwen

"Amsterdammers hebben het extra warm, omdat in de stad veel gebouwen staan, die warmte uitstralen. Die zijn de hele dag opgewarmd en moeten hun warmte kwijt. Dat geldt ook voor smalle straatjes."

Met de onweer komt ook veel regen mee, waardoor het nog benauwd kan aanvoelen Jaco van Wezel van Weeronline