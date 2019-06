Hitte op komst in Amsterdam: ‘Op pleinen wel 34 of 35 graden’

Verkoeling zoeken, zoals hier in de Amstel, is komende week wel nodig. Beeld Mats van Soolingen

Vanaf zondag lopen de temperaturen op dankzij de toestroom van warme lucht uit het zuiden. Weeronline voorspelt de eerste hittegolf van dit jaar. Daarvoor moet het vijf dagen achterelkaar minimaal 25 graden zijn, waarvan drie de tropische 30 graden moeten aantikken.

Of dat gaat lukken, is onduidelijk. Voor donderdag en vrijdag zijn de verwachtingen nog onzeker. Maar dat er een serie zeer warme dagen aankomt, is wel zeker. In Amsterdam wordt het zondag en maandag al zo’n 30 graden, op dinsdag en woensdag komt daar nog een graadje bij. “Maar die verwachting geldt voor het weerstation dat net buiten Amsterdam staat. In de stad zelf wordt het nog een paar graden warmer,” legt Yannick Damen van Weeronline uit.

Vooral op de pleinen, bijvoorbeeld het Leidseplein en de Dam, verwacht Damen stuk hogere temperaturen. “Door de hoge gebouwen kan het daar wel 34 of 35 graden worden. En dat is dan in de schaduw: in de zon is het nog warmer.”

Beeld Jesper Boot

Donderdag en vrijdag lijkt een koelere noordenwind de hitte wat te temperen. In Amsterdam zakt de temperatuur dan naar zo’n 25 graden. Maar in het zuiden van het land blijft het nog even zweten met plus 30 graden op de thermometer.

Binnen blijven

In aanloop naar de tropische temperaturen, komt GGD GHOR Nederland met hittetips. Om gezondheidsproblemen te voorkomen, adviseren zij om 2 liter vocht per dag te drinken, ook als je geen dorst hebt. Alcoholconsumptie is af te raden, dat werkt juist vochtafdrijvend. Mensen zouden ook inspanningen moeten vermijden, vooral tussen 12.00 en 16.00 uur. Tijdens deze warmste uren van de dag adviseert de koepelorganisatie om binnen te blijven, of in ieder geval de schaduw op te zoeken.

“Bedek uw hoofd, draag een zonnebril en lichte kleding. Leg af en toe een koude handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad,” luiden de tips. Ook vraagt de koepelorganisatie om ouderen of zieken een helpende hand toe te steken.

Gezondheidsinstituut RIVM beraadt zich nog om het Nationaal Hitteplan, dat gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen bij hitte moet beperken, in te laten gaan.

Dierenwelzijn

Ook voor dieren hebben de hoge temperaturen gevolgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA gaat vanaf maandag extra controles uitvoeren of bedrijven zich houden aan de regels die er zijn voor dierenwelzijn.

Houders van dieren zijn verplicht hun dieren te beschermen tegen extreme weersomstandigheden, stelt de dienst. Zo moeten ze bijvoorbeeld bij hoge temperaturen beschutting aanbieden tegen felle zon. Ook moeten de dieren genoeg drinkwater hebben.

De ruim 150 konikpaarden die in een vangkraal in de Oostvaardersplassen staan, krijgen volgende week in elk geval duizenden extra liters water. Ook houden deskundigen permanent in de gaten hoe het met de paarden gaat.