Hitte in de stad: scheepvaart in West nu ook gestremd

Geen maatregelen in ziekenhuizen

Ziekenhuizen in Amsterdam treffen vooralsnog geen speciale maatregelen vanwege de hitte. Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) liet weten dat ziekenhuizen in het hele land er rekening mee houden dat de hitte gaat leiden tot extra opnames, maar in het OLVG en UMC Amsterdam is daar nog geen sprake van.



"Wij zijn in principe voorbereid op alles, of dat nu hitte of kou is," zegt woordvoerder Elles in 't Hout van het OLVG. "Bij dit soort warmte zien we wel sneller mensen binnenkomen met kleinere klachten zoals hoofdpijn en duizeligheid. We willen mensen oproepen eerst de huisarts te bellen, want de spoedeisende hulp loopt bij ons anders te snel vol."



Bij het UMC Amsterdam (locatie VU) worden woensdag en donderdag via voedingsadviseurs wel ijsjes uitgedeeld aan patiënten. Een woordvoerder laat weten dat de capaciteit op de spoedeisende hulp eventueel wel kan worden opgeschaald als dat nodig is, maar dat dat nu nog niet nodig is.