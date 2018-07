Hitte in de stad: het is voor het eerst droger dan in 1976

Slaap lekker!

Het is heet. En dat betekent behalve jolijt op het strand, in een boot of in de achtertuin, ook de nodige slapeloze nachten. Hoe kom je ongeschonden de nacht door tijdens warme dagen zoals deze?



Slaapdeskundige en neuroloog Hans Hamburger geeft handige tips. Zoals een groot glas koud water, een warme (!!) douche voor het slapengaan en ga niet sporten vlak voor bedtijd.



"In mediterrane landen doen ze overdag een dutje om de doorwaakte nacht te compenseren. Maar in deze streken is dat geen gewoonte. Jammer, want als het kan, is een powernap best wel nuttig," aldus Hans Hamburger.



Lees het volledige interview met slaapdeskundige Hamburger.