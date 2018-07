Hitte in de stad: dit was de warmste nacht ooit gemeten

Warmste nacht ooit gemeten

Er is weer een weerrecord gesneuveld. Vannacht was het 22.8 graden op Schiphol, en daarmee was het niet alleen een officiële tropennacht, maar ook de warmste nacht ooit gemeten. Het oude record voor de minimumtemperatuur werd op 4 augustus 2004 gemeten. Toen was het 21 graden.



Ook elders in het land was het de warmste nacht ooit. In De Bilt is het afgelopen nacht niet kouder geworden dan 23,6 graden. Volgens Weeronline stond het record voor de minimumtemperatuur in De Bilt (het hoofdmeetstation in ons land) op 20,8 graden. In Deelen (Gelderland) was het nog warmer, met aan het eind van de nacht 24,6 graden.



Weeronline stelt dat het warmterecord komende nacht mogelijk opnieuw wordt verbroken. Meteorologen spreken van een tropennacht als de temperatuur op het koudste moment van de dag op 20,0 graden of hoger is uitgekomen.