Hitte in de stad: code oranje uitgeroepen

'Airco' populairste Marktplaats woord

'Gratis' is doorgaans het populairste zoekwoord op Marktplaats, maar deze week is het woord 'airco' het meest gebruikt. In een dag tijd is er volgens de onlinehandelsplaats 68.312 keer naar gezocht. Gratis is dagelijks goed voor 50.000 zoekopdrachten.



"Dat gebeurt heel zelden," zegt een woordvoerster van Marktplaats. "Alleen de zoekterm 'schaatsen' wint het wel eens van 'gratis' bij een strenge winter. En in 2016, toen er op één dag maar liefst 55.000 keer werd gezocht naar een zeer gewild kledingstuk; de lowbudget-trouwjurk van de Zeeman."



Uit de top tien van meeste gebruikte zoekwoorden blijkt dat Nederland op zoek is naar producten die met verkoeling of buitenleven te maken hebben. Camper, caravan, zwembad, tuinset en elektrische fiets staan in het lijstje.



Vorige week meldde Markplaats dat ook de vraag naar parasols fors toenam. Het woord kwam voor in 57.000 zoekopdrachten. Naar ventilatoren en sproeiers werd 26.000 keer gezocht.