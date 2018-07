Hitte in de stad: 35 graden en weer record verbroken

Café Gruter opent 'zwembad'

In Amsterdam-Zuid kunnen terrasbezoekers bij café Gruter niet alleen verkoeling zoeken met een koud biertje, maar ook in het zwembadje wat op het terras is gezet.



"Het idee kwam van het personeel, in de keuken is het bijna 40 graden," vertelt een medewerker van het café. Als het even rustig is, neemt het personeel rust en kunnen ze even met de voeten in het opblaasbadje. "Maar het is natuurlijk voor iedereen, ook voor bezoekers."