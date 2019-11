Historische Gevlebrug ligt nu in de Houthaven

Transport van de Gevlebrug. Beeld Damen Shiprepair Amsterdam.

Dat was een flinke operatie. Het transport is woensdag begonnen, via de weg en over het IJ, vrijdag lag de brug op locatie in de Houthaven.

De hefbrug was tot 2002 in gebruik ten oosten van het Centraal Station, maar kon de trams naar IJburg niet dragen en moest daarom vervangen worden. De brug werd een tijd lang ingezet op het Noorderhoofd, een gebied in de Haven van Amsterdam. Na een grondige renovatie krijgt de karakteristieke brug nu een nieuwe bestemming als een van de ontsluitingswegen van de nieuwe wijk Houthaven.

De brug is vernoemd naar de Zweedse Oostzeehaven Gävle, die vroeger belangrijk was voor de houthandel met Amsterdam.

Het was altijd al de bedoeling om de brug voor de stad te behouden, zei Ferdinand de Ligt, bij de gemeente verantwoordelijk voor het project Gevlebrug, eerder tegen Het Parool. “Het heeft een tijdje geduurd, maar we zijn heel blij dat we nu stappen aan het zetten zijn om de brug, naar een ontwerp van de beroemde Amsterdamse Schoolarchitect Piet Kramer, weer in gebruik te nemen.”

De gerestaureerde Gevlebrug tijdens het transport. Beeld Damen Shiprepair Amsterdam.