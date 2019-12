Historische beleidswijziging: Halsema’s geduld met krakers is op

Voor krakers, asielactivisten en stadsnomaden is steeds minder begrip in het stadhuis. Door het succes van de stad is voor hen minder ruimte. Ook speelt mee dat Halsema minder geduld heeft met buitenbeentjes.

Het is met recht een historische beleidswijziging te noemen. Bijna tien jaar na de introductie van het landelijke kraakverbod komt Amsterdam met regels waardoor kraken zeer onaantrekkelijk wordt voor hen die zich er nog schuldig aan maken.

Het gaat om drie kleine aanpassingen. De juridische procedures worden met enkele weken verkort, zodat pandeigenaren sneller een rechterlijke uitspraak krijgen. Ook zal de politie ­ontruimingen niet langer vooraf aankondigen, zodat krakers makkelijker kunnen worden aangehouden. Vooralsnog niet om hen te straffen, maar wel om hen te kunnen registeren, zodat veelplegers in beeld komen. Bovendien grijpt de politie in het vervolg in als zij een kraakactie ziet. Nu is de gewoonte dat de politie alleen de-escalerend optreedt en het vestigen van ‘huisrecht’ door krakers niet voorkomt. Hierdoor kunnen krakers ergens al snel twee, drie maanden blijven. Burgemeester Femke Halsema: “Omdat kraken zelden tot aanhoudingen leidt, wordt het als risicoloos en anoniem ervaren.”

Op de vuist

Het aantal succesvolle kraakacties slinkt al ­jaren. Dat heeft vooral te maken met het economische succes van de stad: van langdurige leegstand is nog maar nauwelijks sprake. Waren er in 2015 nog 220 kraakacties, dit jaar staat de ­teller op 74. In 67 gevallen is al ontruimd.

De directe aanleiding voor nieuwe regels is het gedrag van de asielactivisten van We Are Here. Er is gemeentelijke opvang voor de uit­geprocedeerden en ongedocumenteerden die jaren tussen wal en schip vielen. Toch zwerven er nog steeds groepjes door de stad. Meestal ­komen deze mensen uit veilige landen, waardoor ze überhaupt geen kans maken op een ­verblijfsvergunning.

Bij Halsema is er geen behoefte deze laatste groepjes nog langer van dienst te zijn. Vooral de tv-beelden van een mislukte kraakactie in 2018, toen We Are Herekrakers op de vuist gingen met jonge antikraakwachten, en recente repor­tages van AT5 over de eigenaar van een bedrijfspand in Westpoort die agressief zijn ­eigen gebouw uit werd gejaagd door dezelfde groep, maken dat Halsema een grens trekt.

Niet alleen is het ruimtegebrek in de stad een argument, Halsema is ook gevoelig voor de maatschappelijke en politieke ophef die ontstaat vanwege het gedrag van dit soort groepen.

Dat bleek eerder ook al bij de verhuizing van de stadsnomaden, die al jaren met oude caravans van plek naar plek door de stad zwerven. Toen er in 2018 in Noord veel verzet kwam tegen een beoogde locatie, besloot Halsema een streep te trekken door deze geplande verplaatsing van de groep. Bovendien kondigde zij aan dat het tijd was voor een ‘structurele oplossing’ voor de stadsnomaden, waardoor het zwerven stopt. “Ik erken dat de levensstijl van stadsnomaden zich steeds moeilijker verenigt met die van buurtbewoners,” zei ze toen.

Compassie

Met de strengere regels voor krakers, stads­nomaden en We Are Here gaat Halsema in tegen de wens van haar eigen partij, GroenLinks, die liever ziet dat de gemeente zo veel mogelijk compassie toont met deze groepen. Dit wringt steeds meer. Zo moet Halsema zich woensdag, op verzoek van GroenLinks, in de raad verantwoorden over haar uitspraak dat zij de vreemdelingenpolitie wil inschakelen tegen de overgebleven We Are Hereactivisten.

Overigens heeft de burgemeester van de raad geen toestemming nodig, maar dit toont wel aan dat ze er geen moeite mee heeft afstand te nemen van de linkse traditie.