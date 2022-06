Historische Amsterdamse tram ‘De Bloedneus’ gaat naar Openluchtmuseum

‘De Bloedneus’ uit 1949 was tot 1975 onderdeel van het tramnetwerk in Amsterdam.

Het gaat om GVB 903-958. De Amsterdamse drie-asser reed tot 1975 door de straten van Amsterdam en kreeg de bijnaam ‘De Bloedneus’ vanwege zijn roodgekleurde neus. Het historische voertuig werd in 2011 opgeknapt en reed daarna nog regelmatig door de stad als Museumtram.

Het is de eerste Amsterdamse tram die naar het Openluchtmuseum komt; waarmee alle huidige Nederlandse tramsteden vertegenwoordigd zijn in het museum. De tram arriveert op donderdag 23 juni en wordt na een onderhoudscheck in de dienstregeling opgenomen.

Plaskrul

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem was in 2021 het op twee na best bezochte museum in Nederland, na het Rijksmuseum en het Van Gogh museum. Het museum wil bezoekers laten beleven hoe mensen door de eeuwen heen woonden, werkten en leefden met presentaties en historische objecten.

Afgelopen februari verhuisde de plaskrul van de Noordermarkt nog naar het Gelderse museum. Na meer dan honderd jaar dienst voor passanten in hoge nood, kreeg het versleten hokje een ereplaats bij het stukje Westerstraat dat in het museum uit originele elementen is opgebouwd, inclusief café, postkantoor en pension voor Turkse gastarbeiders.

Dinsdagavond 21 juni rijdt de GVB 903 zijn laatste rondjes door Amsterdam. De tram vertrekt om 19.30 uur vanaf de Havenstraat, naast het Haarlemmermeerstation.

