Historisch Pampus heeft de toekomst: het eilandje maakt nu zijn eigen drinkwater

Forteiland Pampus heeft nu een eigen zuiveringsinstallatie, waar water uit het IJmeer wordt verwerkt tot drinkwater. Een eerste stap op weg naar een volledig circulair systeem.

Aan water geen gebrek in het IJmeer, maar op het forteiland Pampus is drinkwater door de eeuwen heen steeds een punt van zorg geweest. Vroeger werd daar regenwater voor gebruikt, tegenwoordig moet elke ochtend in alle vroegte een van de fortwachters met een speciale boot naar Muiden varen, om bij het Muiderslot twee grote tanks te vullen met de 3000 liter water die nodig zijn om de dag door te komen.

Aan die tochtjes komt binnenkort een einde. Nog een paar weken testen en dan beschikt het forteiland over een eigen zuiveringsinstallatie die elke dag 20.000 liter water uit het IJmeer kan omzetten in drinkbaar water. “Als sluitsteen van de Hollandse Waterlinie is Pampus altijd zelfvoorzienend geweest,” zegt directeur Tom van Nouhuys maandag bij de feestelijke onthulling van de installatie. “Nu zijn we hard op weg om echt circulair te worden.”

De drugsresten eruit

De zuiveringsinstallatie past in een blauwe container en doet op kleine schaal wat in de Amsterdamse Waterleidingduinen in het groot gebeurt. Het water wordt eerst gezuiverd met een zandfilter, vervolgens gereinigd van bij voorbeeld medicijn- en drugsresten door middel van nanofiltratie, en ten slotte behandeld met ultraviolette straling om bacteriën en virussen te doden.

Dat klinkt als een bekend recept, maar aan de ingebruikneming van de zuiveringsinstallatie op Pampus zijn jaren van voorbereidingen en proefnemingen voorafgegaan. Meer dan dertig partijen waren betrokken bij het project, sommige door geld beschikbaar te stellen, andere met expertise. Enthousiast waren ze allemaal, vertelt Van Nouhuys, om een bijdrage te leveren aan een innovatief systeem dat een lichtend voorbeeld kan zijn voor een duurzame toekomst.

Het historische forteiland Pampus moet een nieuwe functie krijgen als gids naar een leefbare toekomst. Beeld Ramon van Flymen

Pampus moet een boegbeeld worden voor de circulaire economie. Daarvoor is de afgelopen jaren al het nodige gerealiseerd, zoals een biovergister, een grote moestuin en nu de drinkwaterinstallatie. Er wordt gewerkt aan een nieuwe ­werkplaats waar meer energie wordt opgewekt dan verbruikt en een modern energiesysteem met zonnepanelen en windmolens. Als kers op de taart wordt over twee jaar een drijvend entreegebouw geopend waar uitleg wordt gegeven over de technieken achter de circulaire proeftuin.

Gitzwart betoog

Daarmee krijgt het historische forteiland een heel nieuwe functie als gids naar een leefbare toekomst. Dat is hard nodig, maakte astronaut André Kuipers duidelijk. De montere ruimtevaarder was uitgenodigd om de waterinstallatie in gebruik te nemen, maar hield eerst een gitzwart betoog over de uitputting van de aarde, met beelden vanuit de ruimte van smeltende poolkappen, verdwijnend regenwoud, opdrogende meren en stijgende zeespiegels.

Kuipers vergeleek de mensheid op aarde met de militairen die zich ooit in tijden van nood op Pampus moesten zien te redden. “Deze planeet is het enige dat we hebben. Hier moeten we het mee doen. We kunnen nergens anders heen.” Tijdens zijn eerste ruimtereis in 2004 was de Nederlander aan boord verantwoordelijk geweest voor het waterverbruik. Ook circulair: “Alles wordt hergebruikt, van natte handdoeken tot urine.”

Daarmee vergeleken klinkt water uit het IJmeer helemaal niet onaantrekkelijk, ongetwijfeld ook voor de circa tienduizend scholieren die jaarlijks naar Pampus komen om zich te verdiepen in de mogelijkheden van een duurzame toekomst op een leefbare planeet. Oud-IJburger Dieuwertje Wallaart van de Jonge Klimaatbeweging verwoordde het mooi toen ze vertelde: “Als kind kwam ik naar Pampus om te fantaseren over het verleden, nu om te fantaseren over de toekomst.”

Het smaakt naar water

Toen iedereen was uitgesproken, was het tijd om de kelen te smeren. Nadat Kuipers eerst met een tuinslang enkele genodigden had besproeid, werden ook de geleegde champagneglazen gevuld met het nieuwe water. Dat smaakte naar water.

Aan de kwaliteit zal de komende jaren nog verder worden gesleuteld, zodat het wellicht nog eens kan worden gebotteld en in de eilandwinkel kan worden verkocht als Pampus blauw of Pampus rood.