Historisch laag aantal corporatiewoningen ontruimd

Dat maakt het college van b. en w. dinsdag bekend. In 2016 werden er 407 woningen ontruimd, tien jaar geleden lag dat aantal nog twee keer zo hoog.



De daling is volgens wethouder Arjan Vliegenthart en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) te danken aan de betere aanpak van schuldproblemen bij huurders.



Zo worden huurders die een betalingsachterstand opbouwen snel benaderd en wordt hen hulp aangeboden, om huisuitzetting te voorkomen. Ook proberen corporaties voor elke huurder met een achterstand een passende (betaal)regeling te treffen. Bij sommige huurders wordt de huur bijvoorbeeld direct ingehouden op de bijstandsuitkering.



Vergroting van problemen

Een ontruiming is volgens de corporaties een uiterste maatregel. "Wij gaan pas tot ontruiming over wanneer we er alles aan gedaan hebben om contact met de huurder te zoeken en deze hulp aan te bieden. Een ontruiming uit je huis zorgt immers voor vergroting van de problemen. Huurders hebben dan niet alleen een schuld, maar ook geen woning meer," zegt Egbert de Vries van AFWC.



Bij ongeveer de helft van de woningen die in 2017 werden ontruimd was er volgens de corporaties sprake van woonfraude of ernstige overlast. In dat geval wordt er geen regeling aan de huurder aangeboden.