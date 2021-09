Historie, cultuur, natuur: eindelijk Suriname Museum in Amsterdam

Amsterdam krijgt een Suriname Museum, met een permanente tentoonstelling over de cultuur en historie van het land, en over de hechte, complexe relatie met Nederland.

Het is een oude droom die eindelijk werkelijkheid wordt. Bij zo’n beetje elk kroonjaar van de inmiddels meer dan honderd jaar oude Vereniging Ons Suriname werd hardop gemijmerd over een museum. Het kwam er nooit van, tot nog toe. Nu liggen er plotseling uitgewerkte plannen op tafel voor een prachtig Suriname Museum, dat in 2023 open zou moeten gaan voor het publiek.

Corona zette het afgelopen jaar een streep door de zakelijke activiteiten van Vincent Soekra, voorzitter van Ons Suriname. Geen Kwaku, geen Keti Koti, geen Reggae Lake. Alle tijd dus om met zijn vaste marketingman Jan Gerards de plannen voor een Suriname Museum uit te werken. “Het was een rampjaar,” zegt Soekra, “maar als dit lukt, komt er toch nog iets heel moois uit voort.”

De plannen zijn ambitieus. Twee etages van het verenigingsgebouw aan de Zeeburgerdijk, samen goed voor 1300 vierkante meter, worden vrijgemaakt voor een permanente tentoonstelling over de cultuur en historie van Suriname en de Surinamers. De expositie wordt ingericht door kunstenaars Felix de Rooy en René Wissink, die eind jaren tachtig ook hun handtekening zetten onder een geruchtmakende tentoonstelling in het Tropenmuseum over raciale stereotypen.

Grote belangstelling

De expositie in het Suriname Museum zal het verhaal vertellen van de hechte, complexe relatie tussen twee landen, vertelt Gerards. “Van de aankomst van de eerste Nederlanders in Suriname in de zeventiende eeuw tot de komst van de Surinamers naar Nederland in de twintigste eeuw. Het gaat over het koloniale verleden, maar ook over de onafhankelijkheid. En ook over de flora en fauna van Suriname, en in het museumcafé in de tuin serveren we roti en pom, met uitleg.”

Groen licht voor nieuw museum aan de Zuidas Nog een nieuw museum: naast het Suriname Museum werd woensdagavond bekend dat het voormalige rechtbankgebouw aan de Parnassusweg een museum met hedendaagse kunst wordt. De gemeenteraad ging akkoord met het ‘cadeautje’ dat filantroop Rob Defares aan de stad geeft. Lees verder.

De initiatiefnemers rekenen op 50.000 bezoekers per jaar. Dat lijkt een haalbare kaart, gezien ook het enorme succes van de tentoonstelling over Suriname die vorig jaar in de Nieuwe Kerk werd gehouden. Gerards was als marketeer betrokken bij dat project. “In vijf maanden trok de expositie 183.000 bezoekers, en het hadden er nog meer kunnen zijn als er meer tickets beschikbaar waren geweest. Maar het onderstreept hoe groot de belangstelling is.”

De bezoekers zijn ook hard nodig voor de inkomsten. De verwezenlijking van het museum kost drie miljoen euro, en dat geld moet nog bij elkaar worden geschraapt. Gerards: “Dat is het ideaalplaatje, inclusief de komst van een bibliotheek en de bouw van een kelder onder het gebouw. We hebben besloten stap voor stap te beginnen. Komende maand gaan we aan de slag met de benedenverdieping, waar de Black Archives nog dit jaar een expositie over het verzet tegen Zwarte Piet brengen.”

Jubileumjaar 2023

De hoop is bovendien dat volgend jaar extra geld van de rijksoverheid beschikbaar komt voor het jubileumjaar 2023, wanneer het 150 jaar geleden is dat de slavernij in de Nederlandse koloniën ook in de praktijk werd afgeschaft en er naar alle waarschijnlijkheid officiële excuses komen van het kabinet voor het slavernijverleden. Soekra: “Het museum past perfect in de plannen om in dat jaar ruim aandacht te besteden aan het koloniale verleden en de doorwerking ervan.”

Elders in de stad wordt ook gewerkt aan de oprichting van een slavernijmuseum, maar dat hoeft de plannen voor het Suriname Museum volgens de initiatiefnemers niet in de weg te staan. “In het Joods Cultureel Kwartier staan ook verschillende instellingen die elk vanuit een eigen perspectief naar de geschiedenis kijken,” zegt Gerards. Soekra vult aan: “Wij hebben een gebouw. Wij zijn de enige Surinaamse vereniging met een eigen pand. Dat is een groot voordeel.”

De activiteiten van Ons Suriname - debatten, boekpresentaties, lezingen - blijven gewoon doorgaan in het nieuwe onderkomen. “Maar dan in een aantrekkelijker omgeving,” zegt Soekra. “Het museum kan ons ook helpen om het voortbestaan van de vereniging veilig te stellen. Ons ledenbestand vergrijst, jongeren sluiten zich niet zo snel aan. Met het museum komen er elke dag bezoekers over de vloer. Dat is een aantrekkelijk vooruitzicht.”