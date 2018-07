Historica Evelien Gans overleden

'Er werd schande van gesproken'

Ik kon me niet inhouden, het was te eenzijdig Evelien Gans

Gans botste regelmatig met publicisten, schrijvers en politici als het om antisemitisme ging. "Er werd schande van gesproken, dat ik iets riep. Maar ik kon me niet inhouden, het was te eenzijdig," zei ze in 2016 in gesprek met Het Parool.



Gans kwam met een omweg uit bij de bestudering van het Jodendom. Ze begon na de middelbare school met de studie geschiedenis aan de UvA, maar brak die af. Ze werd actief in de kraakbeweging, was medewerkster van een meidenwegloophuis en gaf les als docent dramatische vorming.



Maar halverwege de jaren tachtig merkte ze dat ze nog steeds met 'de oorlog' bezig was en dat haar Joodse achtergrond haar niet los liet. Ze hervatte haar studie en is sindsdien niet gestopt met het onderzoeken van de ingewikkelde verhouding tussen Joden en niet-Joden.