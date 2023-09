Hiskia Bruinsma (1968-2023): anders dan anderen, met veel begrip voor de leerlingen

Haar partner over Hiskia Bruinsma: ‘Ze kon het beste overweg met mensen die anders waren, ze was zelf ook niet standaard.’ Beeld Privéarchief

Hiskia Mijke Bruinsma, geboren op 7 augustus 1968 in Delft, was een van een tweeling. Haar broertje werd dood geboren en dat was van invloed op de rest van haar leven. “Hiskia worstelde ermee. Ze voelde een gemis,” zegt haar vriend René Surig.

Het tweetal had elkaar in hun studententijd in 1989 op Uilenstede ontmoet. Bruinsma was na het vwo in Leiden commerciële economie aan de heao in Amsterdam gaan studeren. Na haar propedeuse volgde ze de lerarenopleiding wiskunde en handvaardigheid aan de Hogeschool van Amsterdam.

Begin jaren negentig ging ze als huiswerkklasbegeleider in een Amsterdams buurthuis aan de slag en had verschillende banen als medewerker bij een impresariaat, assistent-filiaalhouder van een AKO-boekhandel en reisadviseur.

“Ze wilde aanvankelijk het onderwijs niet in en hield enorm van reizen. Door haar werk als reisadviseur konden we drie keer per jaar aan goedkope trips komen,” zegt Surig.

Geen kantoorbaan

Maar al snel bleek dat een kantoorbaan niets voor haar was. Ze begon in 2001 als docent wiskunde op het Montessori College Oost in Amsterdam. Vier jaar later stapte ze over naar het Montessori Lyceum in Zuid waar ze tot 2017 bleef werken. Na een tussenstap van een jaar begon ze op het Hyperion Lyceum in Noord.

Yulia van der Meiden, wiskundedocent, werkte vaak met haar samen. Ze kregen tijdens keuzevakken elkaars leerlingen in de klas. “Ze had veel begrip voor leerlingen en hun problemen. Ze volgde cursussen wiskunde en pedagogiek om haar leerlingen nog beter te kunnen helpen.”

Samen met Rik Poot, scheikundedocent, werd Bruinsma vier jaar lang mentor van een vierde klas. “Ze was een harde werker, had hart voor de zaak en haar leerlingen. Ze was een navigator voor hen, ze hielp hen goede keuzes te maken, in de vakken op school en in hun leven. Ze was een coach.”

Wel had ze een bloedhekel aan vergaderen, zegt Poot. “Ouwehoeren over het werk? Vergeet het maar. Zij wilde gewoon werken.”

Haar privé hield ze strikt gescheiden van haar werk. “Ik wist eigenlijk weinig van haar. Ze sloot zich een beetje af,” zegt Poot.

Anders dan anderen

Surig: “Hiskia was anders dan anderen. Ze wilde de dingen graag op haar eigen manier doen. Ze kon het beste overweg met mensen die anders waren, ze was zelf ook niet standaard.”

Drie jaar geleden gaven haar ouders hun overleden zoontje een naam: Reinout. Ook werd het jongetje geregistreerd. “Anders bleef hij maar het dode broertje genoemd worden,” zegt Surig.

Op de vakantiereizen naar onder meer Thailand, Afrika en India was Bruinsma in haar element. Haar lievelingsland was Marokko. “De zee, de woestijn, de bergen, kleine dorpjes en oude ommuurde stadjes. En zulke fijne mensen. We zijn er vier keer geweest,” zegt Surig.

Deze zomer gingen Bruinsma, haar vriend en hun zoon Lazlo (19) naar Jordanië, waar ze aan het einde van de trip in Egypte dochter Zorra (21) zouden ontmoeten. Op de derde vakantiedag, 13 augustus van dit jaar, besloot het paar – Lazlo bleef in het hotel – de White Dome Trail vanuit het bergdorp Dana te wandelen: een spectaculaire wandeling door een beschermd natuurgebied, met uitzicht op mooie rotsformaties.

Het was dik in de 30 graden. De wandeling duurde bijna drie uur. Twintig minuten voor het eindpunt zakte Bruinsma in elkaar. Reanimatie door toegesneld ambulancepersoneel mocht niet baten. Bruinsma is vermoedelijk aan een hartstilstand overleden. Ze is op 28 augustus gecremeerd.

Op de rouwkaart staat een foto van de plek waar ze is overleden, met een houten kruis en een bosje bloemen erbij.